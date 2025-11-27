onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kıskanmak Dizisinde Mükerrem Karakterinin Sahnesi Aşk-ı Memnu Bihter’in Meşhur Sahnesine Benzetildi

Kıskanmak Dizisinde Mükerrem Karakterinin Sahnesi Aşk-ı Memnu Bihter’in Meşhur Sahnesine Benzetildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.11.2025 - 23:30

NOW’da başlayan Kıskanmak dizisi yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Selahattin Paşalı, Özgü Namal, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrolü paylaştığı dizide bir sahne Aşk-ı Memnu’yu andırdı. Sahneyi Mükerrem karakterine hayat veren Hafsanur Sancaktutan canlandırıyordu. Gelin birlikte izleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o sahneler 👇

Mükerrem ve Bihter karakterleri yalnızca “Ölüyorun anlasana” sahnesiyle değil birkaç sahneyle daha benzetilmişti.

Mükerrem ve Bihter karakterleri yalnızca “Ölüyorun anlasana” sahnesiyle değil birkaç sahneyle daha benzetilmişti.

“Ölüyorum anlasana” sahnesinin benzerliğini bir X kullanıcısı dile getirince kısa sürede viral oldu. Tweet sahibine “benzemiyor” diyerek katılmayanlar da oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın