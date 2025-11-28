onedio
Survivor Tarihinde Bir İlk! Acun Ilıcalı Survivor Gönüllüler'in Kadın Adayları İçin Oylama Yaptı

Survivor Tarihinde Bir İlk! Acun Ilıcalı Survivor Gönüllüler’in Kadın Adayları İçin Oylama Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.11.2025 - 10:00

Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler için seçmeler devam ediyor. Acun Ilıcalı yarışmaya dair detayları sosyal medya hesaplarından duyuruyor. Geçtiğimiz gün Survivor 2026 Gönüllüler kadrosunda yarışmak için elemelere gelen erkek adayları paylaşmıştı. Şimdiyse bir ilk yaşandı ve Gönüllüler kadrosu için elemelere gelen kadın adayları takipçileri arasında oylamaya açtı. Gelin detaylara geçelim!

Acun Ilıcalı Survivor 2026 Ünlüler kadrosunu bir bir duyurmuştu.

Acun Ilıcalı Survivor 2026 Ünlüler kadrosunu bir bir duyurmuştu.

Kadroda birbirinden efsane isimler yer almıştı. Böylelikle Gönüllüler takımı için de beklenti yükselmişti. İyi bir rekabet izlemek isteyen seyirciler Gönüllüler takımında yer alacak isimleri ve spor geçmişlerine dair detayları merakla bekliyor.

Şimdiyse Acun Ilıcalı Instagram hikayesinde Gönüllüler için elemelere gelen kadın adayları paylaştı. Adaylar arasında spor geçmişiyle öne çıkanlar da vardı, sosyal medyadaki popülerliğiyle aşina olduğumuz yüzler de.

İşte yarışmacıların tanıtım videoları 👇

Gelin bir de biz oylayalım!

Gelin bir de biz oylayalım!

Aleyna Geregül

Ayşegül Öngel

Başak Cücü

Beste Türkay

👇

Beyza Gemici

Gözde Bozkurt

Lina Hourich

Mariam Seyit

👇

Nisanur Güler

Nurseli Aksoy

Öykü Aydın

Seda Albayrak

👇

Suden Karatay

Sude Demir

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
