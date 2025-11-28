Survivor Tarihinde Bir İlk! Acun Ilıcalı Survivor Gönüllüler’in Kadın Adayları İçin Oylama Yaptı
Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler için seçmeler devam ediyor. Acun Ilıcalı yarışmaya dair detayları sosyal medya hesaplarından duyuruyor. Geçtiğimiz gün Survivor 2026 Gönüllüler kadrosunda yarışmak için elemelere gelen erkek adayları paylaşmıştı. Şimdiyse bir ilk yaşandı ve Gönüllüler kadrosu için elemelere gelen kadın adayları takipçileri arasında oylamaya açtı. Gelin detaylara geçelim!
Acun Ilıcalı Survivor 2026 Ünlüler kadrosunu bir bir duyurmuştu.
İşte yarışmacıların tanıtım videoları 👇
Gelin bir de biz oylayalım!
Aleyna Geregül
Ayşegül Öngel
Başak Cücü
Beste Türkay
Beyza Gemici
Gözde Bozkurt
Lina Hourich
Mariam Seyit
Nisanur Güler
Nurseli Aksoy
Öykü Aydın
Seda Albayrak
Suden Karatay
Sude Demir
