Dünyanın En İyi Sandviçleri Belli Oldu: Zirvede Türk Lezzeti Var
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Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi sandviçlerini sıraladı. Listenin zirvesinde Türk mutfağından bir lezzet yer aldı: tombik döner. Döner usulü pişirilen etin ekmek arasında servis edilmesiyle hazırlanan tombik döner, 5 üzerinden 4,7 puanla birinci sıraya yerleşti. Böylece Türk mutfağı, sandviç kategorisinde dünya genelinde en yüksek puanı alan lezzet oldu.
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Türk mutfağının dünya listesindeki yıldızı: Döner
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