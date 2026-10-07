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Dünyanın En İyi Sandviçleri Belli Oldu: Zirvede Türk Lezzeti Var

Dünyanın En İyi Sandviçleri Belli Oldu: Zirvede Türk Lezzeti Var

Talya Civan
Talya Civan - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 16:27
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Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi sandviçlerini sıraladı. Listenin zirvesinde Türk mutfağından bir lezzet yer aldı: tombik döner. Döner usulü pişirilen etin ekmek arasında servis edilmesiyle hazırlanan tombik döner, 5 üzerinden 4,7 puanla birinci sıraya yerleşti. Böylece Türk mutfağı, sandviç kategorisinde dünya genelinde en yüksek puanı alan lezzet oldu.

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Türk mutfağının dünya listesindeki yıldızı: Döner

Türk mutfağının dünya listesindeki yıldızı: Döner

TasteAtlas'ın sıralamasında ikinci sırada Vietnam'dan kızarmış domuz göbekli 'bánh mì (bánh mì heo quay)' yer aldı. Üçüncü sırada yine Vietnam mutfağından klasik 'bánh mì' bulundu. Dördüncü sırayı ABD'nin Maine usulü 'ıstakoz rulosu (lobster roll)' alırken, beşinci sırada Lübnan'ın meşhur 'şavurma'sı yer aldı. Listede ardından Venezuela'dan 'arepa reina pepiada' altıncı, İtalya'dan 'panino col polpo' yedinci, Vietnam'dan bánh mì thịt sekizinci, ABD'den 'Texas Brisket' dokuzuncu ve Arjantin'den 'sandwich de lomo' onuncu oldu.

Dünyanın en iyi sandviçleri👇🏻

Dünyanın en iyi sandviçleri👇🏻

Sıralamanın 11 ile 20. basamakları ise şöyle: 

11. Panino con la porchetta (İtalya), 

12. Pan con chicharrón (Peru), 

13. Montreal smoked meat (Kanada), 

14. Butifarra (Peru), 

15. Jibarito (Porto Riko), 

16. Hot Chicken Sandwich (ABD), 

17. Sánguche de milanesa (Arjantin), 

18. Tost Skagen (İsveç), 

19. Mozzarella in carozza (İtalya)

20. Prego (Portekiz). 

Listede ABD, İtalya, Vietnam, Arjantin ve Peru'dan birden fazla lezzet yer alırken, Türkiye'yi zirveye taşıyan tombik döner dikkat çeken isim oldu.

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Talya Civan
Talya Civan
Yaşam Editörü
Kaleme alma ve yenilikleri keşfetme tutkumu buraya yansıtıyorum. Yaşam, günlük hayata dair püf noktaları burada kaleme alıyorum
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