Dünyanın En İyi Sandviçleri Belli Oldu: Zirvede Türk Lezzeti Var

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi sandviçlerini sıraladı. Listenin zirvesinde Türk mutfağından bir lezzet yer aldı: tombik döner. Döner usulü pişirilen etin ekmek arasında servis edilmesiyle hazırlanan tombik döner, 5 üzerinden 4,7 puanla birinci sıraya yerleşti. Böylece Türk mutfağı, sandviç kategorisinde dünya genelinde en yüksek puanı alan lezzet oldu.