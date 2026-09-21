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Ne Lavaş Ne Somun Ekmek: Türkiye’nin En İyi Dürümü Seçildi

Ne Lavaş Ne Somun Ekmek: Türkiye’nin En İyi Dürümü Seçildi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 11:01
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TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi sandviç ve dürümlerini sıraladı. Listenin zirvesinde tombik döner yer aldı, üstelik bu lezzet dünya genelinde de birinci seçildi. Tantuni ikinci, kumru ve ıslak hamburger ise üçüncülüğü paylaştı. Sıralama, kullanıcı puanlarına dayanan TasteAtlas'ın 15 Eylül'de güncellediği listeden alındı.

İşte detaylar...

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Tombik döner, dünya genelinde de sandviç ve dürümler arasında birinci seçildi.

Tombik döner, dünya genelinde de sandviç ve dürümler arasında birinci seçildi.

Tombik döner, pide ekmeği benzeri yuvarlak bir ekmeğin içine doldurulan döner etinden oluşuyor. Ekmeğin dışı çıtır, içi ise yumuşak kalıyor. Türkiye'deki listede 4,5 puanla birinci sırada yer aldı. TasteAtlas'ın 100 sandviç ve dürümü kapsayan dünya sıralamasında da aynı puanla ilk sırayı aldı.

Mersin'in tantunisi ikinci, İzmir'in kumrusu ise üçüncü sırada listeye girdi.

Mersin'in tantunisi ikinci, İzmir'in kumrusu ise üçüncü sırada listeye girdi.

Tantuni, ince dilimlenmiş etin baharatlarla pişirilip lavaş ekmeğine sarılmasıyla hazırlanıyor. Mersin'e özgü bu lezzet, listede 4,3 puanla ikinci sırada yer aldı. 

Kumru ise nohutlu hamurdan yapılan ekmeğin içine kaşar peyniri ve sucuk konularak hazırlanıyor. İzmir'in Çeşme ilçesiyle özdeşleşen bu sandviç, 3,9 puanla üçüncü sırada listeye girdi.

Islak hamburger dördüncü, Gaziantep'in nohut dürümü ise beşinci sırada yer aldı.

Islak hamburger dördüncü, Gaziantep'in nohut dürümü ise beşinci sırada yer aldı.

Islak hamburger, köftenin domates soslu bir harçla buharda pişirilmesiyle hazırlanıyor. İstanbul'da yaygın olan bu lezzet, kumruyla aynı puanı alarak üçüncülüğü paylaştı. Gaziantep'e özgü nohut dürümü ise haşlanmış nohutun lavaşa sarılmasıyla yapılıyor. Bu sandviç 3,5 puanla listenin son sırasında yer aldı. TasteAtlas, sıralamayı oluştururken 1490 puanlamadan 612'sini gerçek kullanıcı puanı olarak kabul etti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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