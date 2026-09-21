Ne Lavaş Ne Somun Ekmek: Türkiye’nin En İyi Dürümü Seçildi
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TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi sandviç ve dürümlerini sıraladı. Listenin zirvesinde tombik döner yer aldı, üstelik bu lezzet dünya genelinde de birinci seçildi. Tantuni ikinci, kumru ve ıslak hamburger ise üçüncülüğü paylaştı. Sıralama, kullanıcı puanlarına dayanan TasteAtlas'ın 15 Eylül'de güncellediği listeden alındı.
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Tombik döner, dünya genelinde de sandviç ve dürümler arasında birinci seçildi.
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Mersin'in tantunisi ikinci, İzmir'in kumrusu ise üçüncü sırada listeye girdi.
Islak hamburger dördüncü, Gaziantep'in nohut dürümü ise beşinci sırada yer aldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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