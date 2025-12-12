Künefe Dünyanın En İyisi Seçildi! TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Tatlısı Listesini Açıkladı

Dünyanın en kapsamlı yemek veri tabanı olan TasteAtlas, dünyanın en iyi 100 tatlısını açıkladı. Kullanıcı yorumları ve eleştirmenlerin verdiği puanlarla belirlenen tatlılar listesine Türkiye damga vurdu. Künefe, dünyanın en iyi tatlısı seçildi. Türkiye’nin tatlıları listenin ilk 10’unun adeta domine etti. İşte dünyanın en iyi tatlıları!