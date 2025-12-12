Künefe Dünyanın En İyisi Seçildi! TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Tatlısı Listesini Açıkladı
Dünyanın en kapsamlı yemek veri tabanı olan TasteAtlas, dünyanın en iyi 100 tatlısını açıkladı. Kullanıcı yorumları ve eleştirmenlerin verdiği puanlarla belirlenen tatlılar listesine Türkiye damga vurdu. Künefe, dünyanın en iyi tatlısı seçildi. Türkiye’nin tatlıları listenin ilk 10’unun adeta domine etti. İşte dünyanın en iyi tatlıları!
Türkiye, dünyanın zirvesine yerleşti. Dünyanın en iyi tatlısı 'Antakya Künefesi' seçildi.
Dünyanın en iyi tatlıları şöyle sıralandı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın