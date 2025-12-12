onedio
Künefe Dünyanın En İyisi Seçildi! TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Tatlısı Listesini Açıkladı

Künefe Dünyanın En İyisi Seçildi! TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Tatlısı Listesini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
12.12.2025 - 22:51

Dünyanın en kapsamlı yemek veri tabanı olan TasteAtlas, dünyanın en iyi 100 tatlısını açıkladı. Kullanıcı yorumları ve eleştirmenlerin verdiği puanlarla belirlenen tatlılar listesine Türkiye damga vurdu. Künefe, dünyanın en iyi tatlısı seçildi. Türkiye’nin tatlıları listenin ilk 10’unun adeta domine etti. İşte dünyanın en iyi tatlıları!

Türkiye, dünyanın zirvesine yerleşti. Dünyanın en iyi tatlısı 'Antakya Künefesi' seçildi.

Türkiye, dünyanın zirvesine yerleşti. Dünyanın en iyi tatlısı 'Antakya Künefesi' seçildi.

Geleneksel yemeklere, yemek eleştirmenlerinin incelemesine ve kullanıcı yorumlarına odaklanan TasteAtlas, dünyanın en kapsamlı yemek veri tabanı olarak çıkıyor. Dünya çapında geniş takipçi listesi bulunan TasteAtlas, dünyanın en iyi tatlılarını açıkladı. Listenin 1. Sırasında Türkiye vardı! Antakya Künefesi, dünyanın en iyi tatlısı seçildi.

Listenin 5. sırasında Gaziantep Baklavası yerini alırken 6.sırayı Fıstıklı Sarma kaptı.

Dünyanın en iyi tatlıları şöyle sıralandı:

Dünyanın en iyi tatlıları şöyle sıralandı:

1. Antakya Künefesi – Türkiye

2. Clotted Cream Ice Cream – İngiltere

3. Gelato al Pistacchio – İtalya

4. Strudel di Mele – İtalya

5. Gaziantep Baklavası – Türkiye

6. Fıstıklı Sarma – Türkiye

7. Tembleque – Porto Riko

8. Crêpes Sucrées – Fransa

9. Tinginys – Litvanya

10. Pão de Ló de Ovar – Portekiz

11. Cremolada – Peru

12. Kladdkaka – İsveç

13. Pavê – Brezilya

14. Pisang Goreng – Endonezya

15. Carlota de Limón – Meksika

16. Vánoční Cukroví – Çekya

17. Nutella Crêpes – Fransa

18. Bambalouni – Tunus

19. Kunāfah – Mısır

20. Soufflé au Chocolat – Fransa

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
