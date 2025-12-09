Michelin Yıldızı Alan Ünlü Türk Restoranlarının Fiyatları Ortaya Çıktı!

Dünya Gazetesi, Michelin Rehberi'ne yeni dahil olan 4 farklı restoranın fiyatlarını aktardı. Bu restoranlardan ilki, Kapadokya'da bulunan Revithia. Tadım menüsüyle dikkat çeken Revithia'nın sitesinde yer alan güncel bilgilere göre, Revithia'da tadım menüsü kişi başı 4 bin 350 TL. Eğer alkollü içecek ilave edilirse fiyat 5 bin 450 TL'ye yükseliyor.

Peki tadım menüde ne bulunuyor?

Şef Durhan Özdemir'in özel olarak hazırladığı bu tadım menüsünde Üzüm Bayramı, Gırniş, Ayhanlar, Miras, Teruar, Revithia Yağlama, Kutlama ve Revithia Finali gibi spesiyaller bulunuyor. Restoranda servis ücreti alınmıyor.