Michelin Yıldızı Alan Ünlü Türk Restoranlarının Fiyatları Ortaya Çıktı!
Her sene olduğu bu sene de Michelin Rehberi'nin önümüzdeki yıl için seçkisi belli oldu. 2026 yılında, Michelin Rehberi'ne Türkiye'den dört yeni restoran eklendi. Revithia, Mezra Yalıkavak, Araf İstanbul ve Vino Locale listeye eklencei. Böylece ülkemizdeki Michelin yıldızlı restoran sayısı 17'ye ulaşmış oldu.
Peki Michelin yıldızlı restoranlarda fiyatlar ortalama ne kadar?
Dünya Gazetesi, Michelin Rehberi'ne yeni dahil olan restoran fiyatlarını aktardı.
Kaynak: Dünya Gazetesi
Revithia
Mezra Yalıkavak
Araf İstanbul
Vino Locale
