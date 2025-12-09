onedio
Michelin Yıldızı Alan Ünlü Türk Restoranlarının Fiyatları Ortaya Çıktı!

Dilara Bağcı Peker
09.12.2025 - 14:07

Her sene olduğu bu sene de Michelin Rehberi'nin önümüzdeki yıl için seçkisi belli oldu. 2026 yılında, Michelin Rehberi'ne Türkiye'den dört yeni restoran eklendi. Revithia, Mezra Yalıkavak, Araf İstanbul ve Vino Locale listeye eklencei. Böylece ülkemizdeki Michelin yıldızlı restoran sayısı 17'ye ulaşmış oldu.

Peki Michelin yıldızlı restoranlarda fiyatlar ortalama ne kadar?

Dünya Gazetesi, Michelin Rehberi'ne yeni dahil olan restoran fiyatlarını aktardı.

Kaynak: Dünya Gazetesi

Revithia

Dünya Gazetesi, Michelin Rehberi'ne yeni dahil olan 4 farklı restoranın fiyatlarını aktardı. Bu restoranlardan ilki, Kapadokya'da bulunan Revithia. Tadım menüsüyle dikkat çeken Revithia'nın sitesinde yer alan güncel bilgilere göre, Revithia'da tadım menüsü kişi başı 4 bin 350 TL. Eğer alkollü içecek ilave edilirse fiyat 5 bin 450 TL'ye yükseliyor.

Peki tadım menüde ne bulunuyor?

Şef Durhan Özdemir'in özel olarak hazırladığı bu tadım menüsünde Üzüm Bayramı, Gırniş, Ayhanlar, Miras, Teruar, Revithia Yağlama, Kutlama ve Revithia Finali gibi spesiyaller bulunuyor. Restoranda servis ücreti alınmıyor.

Mezra Yalıkavak

Mezra Yalıkavak, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alıyor. MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'nın şefliğini yaptığı Mezra Yalıkavak'ın alakart menüsünde yer alan soğuk başlangıçlar 600-675 TL, sıcak başlangıçlar 400-700 TL, pideler 450-700 TL, ana yemekler 900-1300 TL arasında satışa sunuluyor.

Tadım menüsü ise yüzde 13 servis ücreti hariç kişi başı 7 bin TL. 

Peki tadım menüsünde neler var?

Ekmek Sepeti, Yabani Lavantalı Yoğurt, Zeytinyağlı İncir, Tarladan, Lakerda, Mantı, İçli Köfte, Akya, Kuzu Sırt, Peynir Seçkisi ve Keçi Sütlü Sütlaç

Araf İstanbul

İstanbul'un yeni Michelin yıldızlı restoranı Araf İstanbul, yalnızca 19.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Kenan Çetinkaya ve Pınar Korgan Çetinkaya tarafından yönetilen Araf İstanbul'da sakatat ağırlıklı menüler dikkat çekiyor. Restoranın öne çıkan lezzetleri arasında Akciğer Tantuni (600 TL), Çıtır Beyin (900 TL) Uykuluk (1100 TL), Dana Yanak (1600 TL) gibi yiyecekler bulunuyor.

Yaban mersini hardalı, yeşillik ve dana jus'la servis edilen Skirt Steak'in kilogram fiyatı 4 bin TL, bir porsiyon Kuzu T-Bone ise 2200 TL'den listeleniyor.

Vino Locale

Vino Locale, Urla'nın yeni Michelin yıldızlı restoranı. Şefliğini Ozan Kumbasar'ın yaptığı Vino Locale'in 'Degüstasyon' adlı tadım menüsünün fiyatı servis ücreti hariç 5 bin 500 TL olduğu aktarılıyor. 

Tadım menüsünde ise şu lezzetler yer alıyor: Damak Hoşluğu, Tuzlu Tereyağı & Broche, Olta Kalamar-Koruk-Kaplan Sütü, Kereviz-Tuzlu Yoğurt-Trüf, Sardalya-Rezene-Muhlama, Mantar-Pırasa-Bayramiç Beyazı, Güngörmez-Miso-Pancar ve Dana Yanak-Pırasa-Patates.

