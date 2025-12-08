onedio
Japonlar Neden Kış Aylarında Evlerinin Kapısına Tarçın Asıyor?

Japonlar Neden Kış Aylarında Evlerinin Kapısına Tarçın Asıyor?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.12.2025 - 12:23

Japonya'nın sokaklarında dolaşırken bazı detaylar dikkatinizi çekebilir. Özellikle evlerin kapısında, minik tarçın demetleri olduğunu ya da kapı süslerinin arasında çubuk tarçınlar olduğunu fark edebilirsiniz. Tarçın, Japonya'da yalnızca hoş kokusu ve doğal görüntüsü nedeniyle tercih edilen bir ürün değil! Aslında bu çubuk tarçınların kapıya asılma sebebi, eski bir gelenek.

Peki Japonlar neden kapılarına çubuk tarçın asıyor?

Japonlar kış ayları geldiğinde tarçını evlerinin kapısından eksik etmez.

Japonlar kış ayları geldiğinde tarçını evlerinin kapısından eksik etmez.

Sosyal medyada da bazı kullanıcıların kış aylarında evlerinin kapısına tarçın astığını görebilirsiniz. Bunun sebebinin hoş koku veya görüntü olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorunuz. Aslında Japon halkı, yüzyıllardır evlerinin girişine 'koruyucu' objeler yerleştiriyor, tarçın da bunlardan bir tanesi. 

Genel olarak 'engimono' adı verilen bu objelerin amacı, dışarıdan gelebilecek olumsuzlukları uzaklaştırmak, onların eve girmesine izin vermemek. Eskiden, ardıç dallarının ve özel bitki bağlarının da kullanıldığı aktarılıyor. Zaman içerisinde bu alışkanlık değişiyor ve bitki bağları yerini daha modern objelere bırakıyor. Hoş kokusuyla insana huzur veren tarçın da bu objelerden biri oluyor.

Peki tarçınlı kapı süsü nasıl hazırlanıyor?

Japonya’da tarçınlı kapı süsleri, genellikle birkaç çubuk tarçının bir araya getirilmesi ve doğal bir iple bağlanmasıyla hazırlanıyor. Genelde doğal jüt, hasır ipler tercih ediliyor. Özellikle yılın belli dönemlerinde bu demetlerin kullanılmasının uğur getirdiğine inanılıyor. Sizler de kendi tarzınızda tarçınlı kapı süsü yapabilirsiniz!

Gelelim faydalarına!

Gelelim faydalarına!

Tarçın her ne kadar son zamanlarda sembolik bir anlam taşısa da faydalarını göz ardı etmek olmaz! Tarçının içindeki cinnamaldehit maddesi havayla temas ettiğinde doğal bir koruma tabakası oluşturuyor. Güve gibi zararlılar, tarçın kokusuna gelmiyor. Tarçın, küf oluşumunu engelliyor ve evi zararlı böceklerden de koruyor. 

'Feng shui' pratiğinde daha da sık kullanılan tarçının,  bulunduğu yere sıcak bir enerji verdiği, evdeki bereketi desteklediğine inanılıyor. Tarçının, eve huzursuz hissettiren enerjilerin girişini zorlaştırdığı düşünülüyor.

Japon evlerinde eve giriş alanı, ruh halini belirleyen en önemli yer olarak görülüyor. Dolayısıyla tarçın en çok bu alanda tercih ediliyor.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
