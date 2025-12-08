Japonlar Neden Kış Aylarında Evlerinin Kapısına Tarçın Asıyor?
Japonya'nın sokaklarında dolaşırken bazı detaylar dikkatinizi çekebilir. Özellikle evlerin kapısında, minik tarçın demetleri olduğunu ya da kapı süslerinin arasında çubuk tarçınlar olduğunu fark edebilirsiniz. Tarçın, Japonya'da yalnızca hoş kokusu ve doğal görüntüsü nedeniyle tercih edilen bir ürün değil! Aslında bu çubuk tarçınların kapıya asılma sebebi, eski bir gelenek.
Peki Japonlar neden kapılarına çubuk tarçın asıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Japonlar kış ayları geldiğinde tarçını evlerinin kapısından eksik etmez.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelelim faydalarına!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın