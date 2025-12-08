Japonlar Neden Kış Aylarında Evlerinin Kapısına Tarçın Asıyor?

Sosyal medyada da bazı kullanıcıların kış aylarında evlerinin kapısına tarçın astığını görebilirsiniz. Bunun sebebinin hoş koku veya görüntü olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorunuz. Aslında Japon halkı, yüzyıllardır evlerinin girişine 'koruyucu' objeler yerleştiriyor, tarçın da bunlardan bir tanesi.

Genel olarak 'engimono' adı verilen bu objelerin amacı, dışarıdan gelebilecek olumsuzlukları uzaklaştırmak, onların eve girmesine izin vermemek. Eskiden, ardıç dallarının ve özel bitki bağlarının da kullanıldığı aktarılıyor. Zaman içerisinde bu alışkanlık değişiyor ve bitki bağları yerini daha modern objelere bırakıyor. Hoş kokusuyla insana huzur veren tarçın da bu objelerden biri oluyor.

Peki tarçınlı kapı süsü nasıl hazırlanıyor?

Japonya’da tarçınlı kapı süsleri, genellikle birkaç çubuk tarçının bir araya getirilmesi ve doğal bir iple bağlanmasıyla hazırlanıyor. Genelde doğal jüt, hasır ipler tercih ediliyor. Özellikle yılın belli dönemlerinde bu demetlerin kullanılmasının uğur getirdiğine inanılıyor. Sizler de kendi tarzınızda tarçınlı kapı süsü yapabilirsiniz!