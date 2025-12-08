onedio
İyi ki Öğrenmişiz Diyeceksiniz: Dünyanın En Zor Dilleri Arasında Türkçenin Sırası Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
08.12.2025 - 11:10

Büyüyünce bir dil öğrenmenin ne kadar zor olduğu hepimiz için aşikar. Çocukken bir şekilde öğrendiğimiz dil, yaş almaya başladıkça en büyük korkumuz haline geliyor. Fakat burada sadece kendinizi suçlayarak haksızlık etmeyin. Neden mi?

Dilbilimcilere göre gramer, telaffuz gibi konular bir dili öğrenme sürecini zorlaştırabiliyor. Uzman isimler, dilleri tüm detaylarıyla inceledi ve bir sıralama oluşturuldu.

İşte dünyanın en zor dilleri!

Dünyanın en zor dili: Çince

Çince öğrenmek için öncelikle alfabeyi öğrenmeniz gerekir. Fakat karakter tabalı yazı sistemi, alışık olduğumuz harfleri değil, binlerde karakteri öğrenmeyi gerektirir. Çince o kadar zordur ki günümüzde basitleştirilmiş bir hali bile vardır!

Arapça ikinci sırada yer alıyor.

Arapçanın zor olmasının en büyük nedenlerinden biri, sağdan sola yazı sistemine sahip olması. Hem alfabesi farklı olan hem de karmaşık bir gramera sahip olan Arapça, dünyanın en zor ikinci dili olarak gösteriliyor.

Japonca'nın üç farklı alfabesi olduğunu biliyor muydunuz?

Hiragana, Katakana ve Kanji. Japonca, hem bu nedenle hem de cümle yapısı gereğiyle öğrenmesi oldukça zor bir dil. Ayrıca Japoncada telaffuz da son derece önemli.

Türkçe, dünyanın öğrenmesi en zor 9. dili!

Türkçe, eklemeli bir dil olduğu için kelime türetme yapısı birçok kişi için farklı olabilir. Ayrıca ses uyumu kuralları da zorlayıcı olabilir. Fakat burada dillerin yapısına dikkat çekmek gerek. Sondan eklemeli bir dili ana dili olarak öğrenen bir kişi, Türkçeyi daha kolay öğrenecektir. 

Peki dünyanın en zor dillerinde sıralama nasıl?

  • Çince

  • Arapça

  • Japonca

  • Korece

  • Rusça

  • Fince

  • Macarca

  • İzlandaca

  • Türkçe 

  • Sanskritçe

