İyi ki Öğrenmişiz Diyeceksiniz: Dünyanın En Zor Dilleri Arasında Türkçenin Sırası Belli Oldu

Büyüyünce bir dil öğrenmenin ne kadar zor olduğu hepimiz için aşikar. Çocukken bir şekilde öğrendiğimiz dil, yaş almaya başladıkça en büyük korkumuz haline geliyor. Fakat burada sadece kendinizi suçlayarak haksızlık etmeyin. Neden mi?

Dilbilimcilere göre gramer, telaffuz gibi konular bir dili öğrenme sürecini zorlaştırabiliyor. Uzman isimler, dilleri tüm detaylarıyla inceledi ve bir sıralama oluşturuldu.

İşte dünyanın en zor dilleri!