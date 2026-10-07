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Galada Soruyu Çevirmek İstemedi: Farah Zeynep Abdullah’ın Gerekçesi Dikkat Çekti!

Galada Soruyu Çevirmek İstemedi: Farah Zeynep Abdullah’ın Gerekçesi Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 16:29
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“Soy” filminin galasında bu kez bir çeviri diyaloğu dikkat çekti. Yönetmen Maxime Alexandre’a yöneltilen soruyu oyuncuların aktarması beklendi. Ancak sorunun içindeki övgü, Farah Zeynep Abdullah’ı duraksattı. Oyuncu, neden çevirmek istemediğini esprili bir ifadeyle açıkladı. Devreye giren isim ise Özge Özacar oldu.

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Farah Zeynep Abdullah, televizyonla başlayan kariyerinde birbirinden farklı karakterlerle karşımıza çıktı.

Farah Zeynep Abdullah, televizyonla başlayan kariyerinde birbirinden farklı karakterlerle karşımıza çıktı.

Onu ilk olarak “Öyle Bir Geçer Zaman Ki”nin Aylin’i olarak tanıdık. Akarsu ailesinin hikayesinde yaşadıklarıyla seyirciyi ekran başına bağlayan Aylin, Farah Zeynep Abdullah’ın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Dizinin ardından oyuncunun yolu hem televizyonun hem de sinemanın dikkat çeken yapımlarından geçti.

“Kelebeğin Rüyası”nda Mediha’ya hayat veren Abdullah, “Bi Küçük Eylül Meselesi” ve “Unutursam Fısılda” ile sinema kariyerini sürdürdü. Özellikle “Unutursam Fısılda”, oyunculuğunun yanında şarkı söylediği sahnelerle de hatırlanan projelerinden biri oldu. Ardından “Ekşi Elmalar”, “Arif V 216” ve “Bizim İçin Şampiyon” gibi filmlerde farklı hikayelerin içinde yer aldı.

Televizyon tarafında ise “Kurt Seyit ve Şura”, “Muhteşem Yüzyıl: Kösem” ve “Masumlar Apartmanı” gibi yapımlarda izledik kendisini. “Masumlar Apartmanı”nda canlandırdığı İnci, oyuncunun ekran kariyerinde öne çıkan karakterlerinden biri oldu.

Abdullah’ın sinemadaki en çok konuşulan performanslarından biri de “Bergen”di. Sanatçının hayatını anlatan filmde başrolü üstlenen oyuncu, ardından “Bihter”de bu kez edebiyattan ve önceki uyarlamalardan tanıdığımız bir karakteri yorumladı.

Kısacası, Farah Zeynep Abdullah’ı tek bir rolle anmak zor. Yeni projesi “Soy”da ise bu kez korku ve gerilim hikayesinin içinde karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Filmin gala gecesinde yaşanan kısa bir diyalog da oyuncuyu yeniden gündeme taşıdı.

Farah Zeynep Abdullah ile Barış Arduç’u buluşturan “Soy”un ekibi, vizyon öncesinde gala gecesinde bir araya geldi.

9 Ekim’de sinemalarda gösterime girecek “Soy”, mistik gerilim ve korku türlerini bir araya getiriyor. Yönetmenliğini Maxime Alexandre’ın üstlendiği filmin kadrosunda Farah Zeynep Abdullah ve Barış Arduç’un yanı sıra Mehmet Yılmaz Ak, Özge Özacar ve Tamer Levent bulunuyor. Tuba Büyüküstün ise konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Orijinal hikayesi Turki Al Alshikh’e ait olan filmin senaryosunu Al Alshikh, Şükrü Necati Şahin ve Melih Özyılmaz kaleme aldı. Rozam’ın Türkiye’deki ilk projesi olan yapım, geçmişten bugüne uzanan kadim bir laneti merkezine alıyor.

Hikayede, dedesinin çağrısı üzerine sevgilisi ve arkadaşlarıyla gizemli bir konağa giden Can’ın ziyareti, beklenmedik bir kabusa dönüşüyor. Dış dünyayla bağları kesilen grup, bir yandan doğaüstü tehditle mücadele ederken diğer yandan kendi aralarındaki sırlarla yüzleşiyor. Zaman ve hafıza temaları da bu karanlık hikayeye eşlik ediyor.

Filmin gala gecesinde oyuncular ve yönetmen, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Abdullah’ın film ekibine ait tişörtle katıldığı gecede, çekim deneyimleri de konuşuldu. Ancak röportaj sırasında yönetmene yöneltilen bir sorunun çevirisi, sohbetin akışını kısa süreliğine değiştirdi.

Soruda oyunculara yönelik bir övgü bulunması, Abdullah’ın kendisinin de dahil olduğu kadroyu aynı ifadelerle anlatması anlamına geliyordu. Oyuncunun esprisi de tam olarak bu noktada geldi.

Farah Zeynep Abdullah, kendisini de öven soruyu çevirmek istemeyince sözü Özge Özacar aldı.

Farah Zeynep Abdullah, kendisini de öven soruyu çevirmek istemeyince sözü Özge Özacar aldı.

Basın mensupları, yönetmen Maxime Alexandre’a “Türkiye’nin en önde gelen oyuncularıyla bir film çektiniz, nasıl bir deneyimdi?” sorusunu yöneltti.

Sorunun yönetmene aktarılması beklenirken Farah Zeynep Abdullah, oyunculara yönelik övgüyü kendisinin çevirmesine esprili biçimde yaklaştı. Abdullah, “Ben bunu çevirmeyeyim ya! Kendime şimdi Türkiye’nin en iyi oyuncusu nasıl diyeyim?” diyerek çeviriyi başka birinin yapmasını istedi.

Böylece röportajda kısa bir duraksama yaşandı. Abdullah’ın sözlerinin ardından yanında bulunan Özge Özacar devreye girdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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