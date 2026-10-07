Galada Soruyu Çevirmek İstemedi: Farah Zeynep Abdullah’ın Gerekçesi Dikkat Çekti!

Onu ilk olarak “Öyle Bir Geçer Zaman Ki”nin Aylin’i olarak tanıdık. Akarsu ailesinin hikayesinde yaşadıklarıyla seyirciyi ekran başına bağlayan Aylin, Farah Zeynep Abdullah’ın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Dizinin ardından oyuncunun yolu hem televizyonun hem de sinemanın dikkat çeken yapımlarından geçti.

“Kelebeğin Rüyası”nda Mediha’ya hayat veren Abdullah, “Bi Küçük Eylül Meselesi” ve “Unutursam Fısılda” ile sinema kariyerini sürdürdü. Özellikle “Unutursam Fısılda”, oyunculuğunun yanında şarkı söylediği sahnelerle de hatırlanan projelerinden biri oldu. Ardından “Ekşi Elmalar”, “Arif V 216” ve “Bizim İçin Şampiyon” gibi filmlerde farklı hikayelerin içinde yer aldı.

Televizyon tarafında ise “Kurt Seyit ve Şura”, “Muhteşem Yüzyıl: Kösem” ve “Masumlar Apartmanı” gibi yapımlarda izledik kendisini. “Masumlar Apartmanı”nda canlandırdığı İnci, oyuncunun ekran kariyerinde öne çıkan karakterlerinden biri oldu.

Abdullah’ın sinemadaki en çok konuşulan performanslarından biri de “Bergen”di. Sanatçının hayatını anlatan filmde başrolü üstlenen oyuncu, ardından “Bihter”de bu kez edebiyattan ve önceki uyarlamalardan tanıdığımız bir karakteri yorumladı.

Kısacası, Farah Zeynep Abdullah’ı tek bir rolle anmak zor. Yeni projesi “Soy”da ise bu kez korku ve gerilim hikayesinin içinde karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Filmin gala gecesinde yaşanan kısa bir diyalog da oyuncuyu yeniden gündeme taşıdı.