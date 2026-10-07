Galada Soruyu Çevirmek İstemedi: Farah Zeynep Abdullah’ın Gerekçesi Dikkat Çekti!
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“Soy” filminin galasında bu kez bir çeviri diyaloğu dikkat çekti. Yönetmen Maxime Alexandre’a yöneltilen soruyu oyuncuların aktarması beklendi. Ancak sorunun içindeki övgü, Farah Zeynep Abdullah’ı duraksattı. Oyuncu, neden çevirmek istemediğini esprili bir ifadeyle açıkladı. Devreye giren isim ise Özge Özacar oldu.
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Farah Zeynep Abdullah, televizyonla başlayan kariyerinde birbirinden farklı karakterlerle karşımıza çıktı.
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Farah Zeynep Abdullah ile Barış Arduç’u buluşturan “Soy”un ekibi, vizyon öncesinde gala gecesinde bir araya geldi.
Farah Zeynep Abdullah, kendisini de öven soruyu çevirmek istemeyince sözü Özge Özacar aldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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