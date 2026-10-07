Göksel Arsoy’un Son Yolculuğuna Havacılardan Anlamlı Katılım

Babası hava subayı ve pilot olan Göksel Arsoy, küçük yaşlardan itibaren havacılığa ilgi duymuştu. Onun izinden giderek Hava Harp Okulu’na girmek istiyordu. Ancak yıllar sonra anlattığına göre babası buna izin vermedi ve hayatı başka bir yöne ilerledi.

Arsoy, sinemada büyük bir şöhrete ulaşsa da pilotluk hayalini unutmadı. 2024’te verdiği bir röportajda meslek hayatına ilişkin içinde kalan “keşke” sorulduğunda, “O aşk bende bitmedi. Keşke pilot da olsaydım” sözleriyle bu tutkusunu dile getirdi.

Gerçekleştiremediği hayalini beyazperdeye taşıdığı yapım ise 1963 tarihli “Şafak Bekçileri” oldu. Türk sinemasının ilk havacılık temalı filmlerinden biri olan yapımda hem başrolü hem de yapımcılığı üstlendi. Bir pilotu canlandırdığı film, sanat hayatında özel bir yere sahipti.

Bugünkü cenaze törenine havacı subayların katılması da Arsoy’un yıllar önce anlattığı bu hayali yeniden hatırlattı. Gökyüzüne duyduğu sevgiyi sinemayla buluşturan usta sanatçıya son vedada, havacılık dünyası da yer aldı.