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Göksel Arsoy’un Son Yolculuğuna Havacılardan Anlamlı Katılım

Göksel Arsoy’un Son Yolculuğuna Havacılardan Anlamlı Katılım

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 14:46
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Yeşilçam’ın “Altın Çocuk”u Göksel Arsoy, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncuya vedada, hayatı boyunca taşıdığı havacılık tutkusunu hatırlatan bir detay vardı. Gençliğinde pilot olmak isteyen Arsoy, bu hayalini gerçekleştirememişti. Ancak gökyüzüne duyduğu sevgiyi sinemaya taşımıştı. Cenazesine katılan havacı subaylar da son vedada onu yalnız bırakmadı.

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90 yaşında hayatını kaybeden Göksel Arsoy, bugün İstanbul’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

90 yaşında hayatını kaybeden Göksel Arsoy, bugün İstanbul’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilçam’ın “Altın Çocuk”una veda ettik. 5 Ekim’de hayatını kaybeden Göksel Arsoy için Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Ailesi ve sevenleri, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Arsoy’u uğurlamak üzere bir araya geldi.

Cami avlusunda taziyeleri oğlu Gökhan Arsoy kabul etti. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası usta sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

“Samanyolu”, “Şafak Bekçileri” ve “Altın Çocuk” serisiyle hafızalarda yer edinen Arsoy’un cenazesinde, sinema kariyeriyle hayatının özel bir tutkusunu buluşturan bir detay da dikkat çekti. Hava Kuvvetleri tarafından törene çelenk gönderildi; havacı subaylar da son vedaya katıldı.

Göksel Arsoy’un gençlik hayali pilot olmaktı; havacılığa duyduğu sevgi hayatı boyunca devam etti.

Babası hava subayı ve pilot olan Göksel Arsoy, küçük yaşlardan itibaren havacılığa ilgi duymuştu. Onun izinden giderek Hava Harp Okulu’na girmek istiyordu. Ancak yıllar sonra anlattığına göre babası buna izin vermedi ve hayatı başka bir yöne ilerledi.

Arsoy, sinemada büyük bir şöhrete ulaşsa da pilotluk hayalini unutmadı. 2024’te verdiği bir röportajda meslek hayatına ilişkin içinde kalan “keşke” sorulduğunda, “O aşk bende bitmedi. Keşke pilot da olsaydım” sözleriyle bu tutkusunu dile getirdi.

Gerçekleştiremediği hayalini beyazperdeye taşıdığı yapım ise 1963 tarihli “Şafak Bekçileri” oldu. Türk sinemasının ilk havacılık temalı filmlerinden biri olan yapımda hem başrolü hem de yapımcılığı üstlendi. Bir pilotu canlandırdığı film, sanat hayatında özel bir yere sahipti.

Bugünkü cenaze törenine havacı subayların katılması da Arsoy’un yıllar önce anlattığı bu hayali yeniden hatırlattı. Gökyüzüne duyduğu sevgiyi sinemayla buluşturan usta sanatçıya son vedada, havacılık dünyası da yer aldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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