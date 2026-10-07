Göksel Arsoy’un Son Yolculuğuna Havacılardan Anlamlı Katılım
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Yeşilçam’ın “Altın Çocuk”u Göksel Arsoy, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncuya vedada, hayatı boyunca taşıdığı havacılık tutkusunu hatırlatan bir detay vardı. Gençliğinde pilot olmak isteyen Arsoy, bu hayalini gerçekleştirememişti. Ancak gökyüzüne duyduğu sevgiyi sinemaya taşımıştı. Cenazesine katılan havacı subaylar da son vedada onu yalnız bırakmadı.
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90 yaşında hayatını kaybeden Göksel Arsoy, bugün İstanbul’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
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Göksel Arsoy’un gençlik hayali pilot olmaktı; havacılığa duyduğu sevgi hayatı boyunca devam etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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