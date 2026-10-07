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Yeşilçam’ın “Altın Çocuk”una Son Veda: Göksel Arsoy Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yeşilçam’ın “Altın Çocuk”una Son Veda: Göksel Arsoy Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 14:01
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Yeşilçam bir usta ismine daha veda etti. “Altın Çocuk” lakabıyla hafızalarımıza kazınan Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. Unutulmaz filmleriyle sinema tarihimizde iz bırakan sanatçının vefatı, sevenlerini üzdü. Bugün düzenlenen cenaze töreninde ise son vedanın hüznü vardı. Göksel Arsoy’un cenazesinden kareleri bir araya getirdik.

Kaynak: Snobmagazin

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Yeşilçam’ın unutulmaz jönlerinden Göksel Arsoy’u 5 Ekim’de kaybettik.

Yeşilçam’ın unutulmaz jönlerinden Göksel Arsoy’u 5 Ekim’de kaybettik.

Türk sinemasının “Altın Çocuk”u artık aramızda değil. Oyunculuğu, zarif duruşu ve hafızalarda kalan filmleriyle bir döneme damga vuran Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefat haberini kızı Aşkım Arsoy duyurdu.

1957 yapımı “Kara Günlerim” ile sinemaya adım atan Arsoy, özellikle Belgin Doruk’la başrolü paylaştığı “Samanyolu” sayesinde büyük bir şöhrete ulaştı. “Şafak Bekçileri” ve “Altın Çocuk” serisi gibi yapımlarla da Yeşilçam’ın en tanınan yüzlerinden biri oldu. Oyunculuğunun yanında yapımcılık da yapan sanatçı, geride sinema tarihimizin bir parçası olan filmler bıraktı.

Vefatının ardından Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun ve birçok sanatçı, paylaştıkları mesajlarla üzüntülerini dile getirdi. Birlikte çalıştığı isimlerin anlattığı anılar, Arsoy’un yalnızca seyircisinin değil, meslektaşlarının hayatında da özel bir yeri olduğunu hatırlattı.

Göksel Arsoy için bugün İstanbul’da cenaze töreni düzenlendi.

Usta sanatçı, 7 Ekim Çarşamba günü Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze programında, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceği açıklanmıştı.

Serdar Gökhan, Göksel Arsoy’un cenaze törenine katıldı.

Serdar Gökhan'dan Göksel Arsoy'un cenazesinde tabut başında acı sözler: "Sıra bana da gelecek."

Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy, "Kendi evinde hastane görmeden kendi yatağında hayatını kaybetti. Çok büyük bir değer kayboldu" dedi.

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Halil Ergün, Göksel Arsoy’un cenazesine katıldı: “Onlar bizim ustalarımızdı, Yeşilçam’ın önünü açan isimlerdi”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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