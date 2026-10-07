Yeşilçam’ın “Altın Çocuk”una Son Veda: Göksel Arsoy Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Yeşilçam bir usta ismine daha veda etti. “Altın Çocuk” lakabıyla hafızalarımıza kazınan Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. Unutulmaz filmleriyle sinema tarihimizde iz bırakan sanatçının vefatı, sevenlerini üzdü. Bugün düzenlenen cenaze töreninde ise son vedanın hüznü vardı. Göksel Arsoy’un cenazesinden kareleri bir araya getirdik.
Kaynak: Snobmagazin
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Yeşilçam’ın unutulmaz jönlerinden Göksel Arsoy’u 5 Ekim’de kaybettik.
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Göksel Arsoy için bugün İstanbul’da cenaze töreni düzenlendi.
Serdar Gökhan, Göksel Arsoy’un cenaze törenine katıldı.
Serdar Gökhan'dan Göksel Arsoy'un cenazesinde tabut başında acı sözler: "Sıra bana da gelecek."
Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy, "Kendi evinde hastane görmeden kendi yatağında hayatını kaybetti. Çok büyük bir değer kayboldu" dedi.
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Halil Ergün, Göksel Arsoy’un cenazesine katıldı: “Onlar bizim ustalarımızdı, Yeşilçam’ın önünü açan isimlerdi”
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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