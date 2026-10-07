Yeşilçam’ın “Altın Çocuk”una Son Veda: Göksel Arsoy Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk sinemasının “Altın Çocuk”u artık aramızda değil. Oyunculuğu, zarif duruşu ve hafızalarda kalan filmleriyle bir döneme damga vuran Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefat haberini kızı Aşkım Arsoy duyurdu.

1957 yapımı “Kara Günlerim” ile sinemaya adım atan Arsoy, özellikle Belgin Doruk’la başrolü paylaştığı “Samanyolu” sayesinde büyük bir şöhrete ulaştı. “Şafak Bekçileri” ve “Altın Çocuk” serisi gibi yapımlarla da Yeşilçam’ın en tanınan yüzlerinden biri oldu. Oyunculuğunun yanında yapımcılık da yapan sanatçı, geride sinema tarihimizin bir parçası olan filmler bıraktı.

Vefatının ardından Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun ve birçok sanatçı, paylaştıkları mesajlarla üzüntülerini dile getirdi. Birlikte çalıştığı isimlerin anlattığı anılar, Arsoy’un yalnızca seyircisinin değil, meslektaşlarının hayatında da özel bir yeri olduğunu hatırlattı.