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Ünlü Ekonomistten Olay Yorum: TL Değer Kazandı, Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi Vizesi Geldi

Ünlü Ekonomistten Olay Yorum: TL Değer Kazandı, Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi Vizesi Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
27.08.2026 - 10:40
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Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, döviz kuru ile Türk futbolu arasında son derece dikkat çekici ve esprili bir analize imza attı. Kara, paylaştığı tarihsel grafikle Türk lirasının reel değerlenme dönemleri ile Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılımı arasındaki şaşırtıcı paralelliği gözler önüne serdi.

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Ekonomist Hakan Kara'dan olay yorum: TL değer Kazandı, Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi vizesi geldi.

Ekonomist Hakan Kara'dan olay yorum: TL değer Kazandı, Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi vizesi geldi.
twitter.com

Türkiye ekonomisindeki makroekonomik dengeler ile spor dünyasının yolları sosyal medyada ilginç bir analizle kesişti. Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) verilerini içeren kapsamlı bir grafik yayımladı. Söz konusu çalışmada, 2002 yılından günümüze kadar geçen süreçte Türk lirasının belirgin şekilde değer kazandığı dönemler mercek altına alındı.

Tarihsel verilerin karşılaştırıldığı grafikte en çok dikkat çeken detay ise Türk lirasının reel olarak güçlü olduğu periyotların hemen ardından Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en prestijli kulüp düzeyindeki turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'ne adım atması oldu. Kara, paylaştığı verilere '__Tarihsel olarak bakıldığında TL'deki belirgin reel değerlenme dönemlerini takiben Fenerbahçe şampiyonlar ligine katılıyor' notunu düştü.

Analizde, sarı-lacivertli ekibin geçmiş yıllarda Devler Ligi grup aşamalarında yer aldığı dönemlerin, TL'nin reel değer endeksinin zirveye yakın seviyelerde seyrettiği tarihsel aralıklara denk geldiği görüldü. Son olarak 26 Ağustos tarihinde Fransa'nın güçlü ekibi Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi bileti alan Fenerbahçe'nin bu başarısı da grafikteki güncel verilere yansıdı.

"Fener'in şampiyonluğu enflasyonu düşürüyor."

"Fener'in şampiyonluğu enflasyonu düşürüyor."
twitter.com

'Her şey denendiği halde Düşmeyen enflasyonu düşürmek için, hakemleri uyarın, Fenerbahçe ile uğraşmayı, engellemeyi ve Galatasaray’ı iteklemeyi bıraksınlar.'

"O sene bu sene olsun."

"O sene bu sene olsun."
twitter.com

'Fenerbahçe galiba 2013 yılından bu yana şampiyon olamadı, aynı dönemden bu yana borsa da dolar bazlı zirvesine yaklaşamadı bile. 

O sene bu sene olsun.'

twitter.com

"Fener şampiyon olsun ülke 6 ay falan cari fazla verir."

"Fener şampiyon olsun ülke 6 ay falan cari fazla verir."
twitter.com

'Fenerbahçe berekettir, fenerbahçe tribünü hangi anadolu kentine gittiyse o gün kentin esnafı senenin en yüksek cirosunu yapar. En çulsuz Fenerli arkadaş grubunun en bonkörüdür. Fener şampiyon olsun ülke 6 ay falan cari fazla verir.

Parayı manifestlemeyin, parayı FENERBAHÇELEYİN'

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"Bu sene enflasyon düşer ekonomi düzelir."

"Bu sene enflasyon düşer ekonomi düzelir."
twitter.com

"Fenerbahçe şampiyonluğunda enflasyonun düştüğünü de hatırlatayım tekrar."

"Fenerbahçe şampiyonluğunda enflasyonun düştüğünü de hatırlatayım tekrar."
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'Fenerbahçelilik gerçekten çok ilginç bi delilik ya, sürekli kendinden daha deliler görüp bundan mutlu olabildiğin bi delilik hali.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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