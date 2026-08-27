Ünlü Ekonomistten Olay Yorum: TL Değer Kazandı, Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi Vizesi Geldi
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Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, döviz kuru ile Türk futbolu arasında son derece dikkat çekici ve esprili bir analize imza attı. Kara, paylaştığı tarihsel grafikle Türk lirasının reel değerlenme dönemleri ile Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılımı arasındaki şaşırtıcı paralelliği gözler önüne serdi.
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Ekonomist Hakan Kara'dan olay yorum: TL değer Kazandı, Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi vizesi geldi.
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"Fener'in şampiyonluğu enflasyonu düşürüyor."
"O sene bu sene olsun."
"Fener şampiyon olsun ülke 6 ay falan cari fazla verir."
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"Bu sene enflasyon düşer ekonomi düzelir."
"Fenerbahçe şampiyonluğunda enflasyonun düştüğünü de hatırlatayım tekrar."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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