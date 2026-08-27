Ünlü Ekonomistten Olay Yorum: TL Değer Kazandı, Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi Vizesi Geldi

Türkiye ekonomisindeki makroekonomik dengeler ile spor dünyasının yolları sosyal medyada ilginç bir analizle kesişti. Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) verilerini içeren kapsamlı bir grafik yayımladı. Söz konusu çalışmada, 2002 yılından günümüze kadar geçen süreçte Türk lirasının belirgin şekilde değer kazandığı dönemler mercek altına alındı.

Tarihsel verilerin karşılaştırıldığı grafikte en çok dikkat çeken detay ise Türk lirasının reel olarak güçlü olduğu periyotların hemen ardından Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en prestijli kulüp düzeyindeki turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'ne adım atması oldu. Kara, paylaştığı verilere '__Tarihsel olarak bakıldığında TL'deki belirgin reel değerlenme dönemlerini takiben Fenerbahçe şampiyonlar ligine katılıyor' notunu düştü.

Analizde, sarı-lacivertli ekibin geçmiş yıllarda Devler Ligi grup aşamalarında yer aldığı dönemlerin, TL'nin reel değer endeksinin zirveye yakın seviyelerde seyrettiği tarihsel aralıklara denk geldiği görüldü. Son olarak 26 Ağustos tarihinde Fransa'nın güçlü ekibi Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi bileti alan Fenerbahçe'nin bu başarısı da grafikteki güncel verilere yansıdı.