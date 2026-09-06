"Spor Yapmış Oldum": Binlerce Vatandaşın Ter Döktüğü KPSS'ye Yine Geç Kalanlar Oldu

Her yıl büyük bir umut ve aylarca süren yoğun bir çalışma temposuyla hazırlanan adaylar için Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumu bugün gerçekleşti. Bu yıl da 1,7 milyondan fazla aday, hayatlarının en önemli sınavlarından birinde ter döktü.

Her sene olduğu gibi bu yıl da sınav merkezlerinde zamanla yarışıldı. Yapılan tüm uyarılara, trafik önlemlerine ve duyurulara rağmen saniyelerin hayati önem taşıdığı kapı kapanış saatinde dramatik sahneler yaşandı. Sınav binaları önünde bekleyen vatandaşların seferberliği dahi bazen yetersiz kaldı. Dikkatsizlik ya da son dakika aksilikleri yüzünden içeri giremeyen adaylar için maalesef koca bir yılın emeği saniyelerle heba oldu.