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"Spor Yapmış Oldum": Binlerce Vatandaşın Ter Döktüğü KPSS'ye Yine Geç Kalanlar Oldu

"Spor Yapmış Oldum": Binlerce Vatandaşın Ter Döktüğü KPSS'ye Yine Geç Kalanlar Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.09.2026 - 13:41 Son Güncelleme: 06.09.2026 - 14:14

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Her yıl büyük bir umut ve aylarca süren yoğun bir çalışma temposuyla hazırlanan adaylar için Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumu bugün gerçekleşti. Bu yıl da 1,7 milyondan fazla aday, hayatlarının en önemli sınavlarından birinde ter döktü. 

Her sene olduğu gibi bu yıl da sınav merkezlerinde zamanla yarışıldı. Yapılan tüm uyarılara, trafik önlemlerine ve duyurulara rağmen saniyelerin hayati önem taşıdığı kapı kapanış saatinde dramatik sahneler yaşandı. Sınav binaları önünde bekleyen vatandaşların seferberliği dahi bazen yetersiz kaldı. Dikkatsizlik ya da son dakika aksilikleri yüzünden içeri giremeyen adaylar için maalesef koca bir yılın emeği saniyelerle heba oldu.

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Motosikletli polisler yine görevdeydi. Bursa'da sınava geç kalan öğrencisi sınava polis yetiştirdi.

Sınava geç kalan bir mimar, geç kalmasıyla ilgili garip bir açıklama yaptı.

Eskişehir'de KPSS'ye geç kalan aday ile görevli arasında yaşanan diyalog;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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