Canlı Yayında Sinan Engin'in Bicepslerinin Seğirdiği Anlar Goygoycuların Diline Düştü

Beyaz Futbol, televizyonlarımızın en ikonik programlarından biri. Temelde bir futbol yorum programı olsa da, programda futboldan başka her şey konuşuluyor desek yeridir. Ülkemizin önemli futbol isimlerinin konuk olduğu ve güncel futbolla ilgili yorumlarda bulundukları programda akılalmaz anlar da yaşanıyor.

Geçtiğimiz gün programda yine izleyenleri ekrana kilitleyen anlar yaşandı. Sinan Engin'in programdaki konuyu bırakıp seğiren bicepslerini gösterdiği o anlar goygoycuların diline düştü.