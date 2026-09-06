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Canlı Yayında Sinan Engin'in Bicepslerinin Seğirdiği Anlar Goygoycuların Diline Düştü

Canlı Yayında Sinan Engin'in Bicepslerinin Seğirdiği Anlar Goygoycuların Diline Düştü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.09.2026 - 12:45 Son Güncelleme: 06.09.2026 - 12:50

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Beyaz Futbol, televizyonlarımızın en ikonik programlarından biri. Temelde bir futbol yorum programı olsa da, programda futboldan başka her şey konuşuluyor desek yeridir. Ülkemizin önemli futbol isimlerinin konuk olduğu ve güncel futbolla ilgili yorumlarda bulundukları programda akılalmaz anlar da yaşanıyor. 

Geçtiğimiz gün programda yine izleyenleri ekrana kilitleyen anlar yaşandı. Sinan Engin'in programdaki konuyu bırakıp seğiren bicepslerini gösterdiği o anlar goygoycuların diline düştü.

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Şener Üşümezsoy'un izinde.

Şener Üşümezsoy'un izinde.

Programda geçtiğimiz gün gerçekleşen Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklama konuşuluyordu. Programda hararetli anlar yaşanırken, Sinan Engin birkaç saniyeliğine nerede olduğunu unuttu ve konudan koptu. Elbette sosyal medya goygoycularının yorumlarından nasibini aldı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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