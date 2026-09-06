Aziz Yıldırım, Beşiktaş Mağlubiyeti Sonrası Hakemlere Ateş Püskürdü: "Gerekirse Ligleri Ertelesinler"

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'i ve VAR sistemini sert dille eleştiren Yıldırım, 'Gerekirse ligleri ertelesinler.' dedi. Aziz Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Dayak yiyen hakeme, hakemlik yaptırırsanız olacağı bu! İnce ince doğruyor! Bizim taraftardan da özür dileriz. Kusura bakmasınlar. Takım iyi oynamadı ama hakkını yediler. Ben konuşmaya başlarsam beni kimse durduramaz, haberleri olsun. Ben hakem hata yaptı falan demem. MHK ne ise bunlara çare bulacak. Gerekirse Türkiye Liglerini 1 sene ertelesin hakem yetiştirsinler. 20 sene başkanlık yaptım, 40 senedir takip eden insanım ben. Hakem orta sahada, bizim oyuncumuzu düşürüyorlar, faul verecek görmüyor, önünde 3 tane oyuncu var. Onlardan pozisyonu görmüyor. VAR'dan müdahale yok penaltılarda. En azından müdahale edin, gelin bakın deyin. O da yok. Kerem'e resmen çelme taktı. Bu şekilde Türkiye'de futbol oynanmaz, zor yani zor. Türk futbolu bir yere gitmez. Bugün başka yerlerde de bunu ifade ettim. E ne yapacağız! Bize ceza verecekler, ben cezadan korkmam. Ayıp! Gençlerbirliği maçı penaltılar verilmiyor. Konya maçı yine hadiseler, hakem sıkıntı. Geçen hafta Samsun'da hakem yine sıkıntı. Bu hafta yine sıkıntı. Önümüzdeki hafta düzelecek mi! Bazı yerlerde söyledim bugün, yine söylüyorum. Bak adalet istiyoruz. Biz ayrıcalık istemiyoruz. İstersek o zaman kişilik, Fenerbahçeli'nin yapısını bozarız. Adalet olsun, oynamıyorsak yenilelim, oynuyorsak kazanalım. Hakemler istedikleri gibi idare diyorlar. Ya bebek gibi kuruyorlar, öyle oynuyorlar ya da yetersizler. Çareyi TFF bulacak, biz değil. Biz söylersek TFF'nin ne işi var. Onlar bunun üzerine eğilecekler. 1-2 kulüp ses çıkarıyor diye önemli değil anlamında devam etmez bu. Bakın devam etmez bu! Herkes aklını başına alsın. Kimseye haksızlık yapılmasın. Dün oynanıyor maç, hakemden şikayet. Bugün biz şikayet. Yarın yine şikayet başka takımdan.'