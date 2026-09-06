Aziz Yıldırım, Beşiktaş Mağlubiyeti Sonrası Hakemlere Ateş Püskürdü: "Gerekirse Ligleri Ertelesinler"
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Süper Lig'in ilk derbisinde Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı. Rıdvan Yılmaz ve Vlahovic'in golleriyle 3 puanı alan Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakemlere ateş püskürdü.
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Süper Lig'de derbi heyecanının yaşandığı Fenerbahçe-Beşiktaş maçında galip gelen taraf Beşiktaş oldu.
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Maç sonu açıklamalar art arda gelirken Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise hakemlere ateş püskürdü.
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