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Aziz Yıldırım, Beşiktaş Mağlubiyeti Sonrası Hakemlere Ateş Püskürdü: "Gerekirse Ligleri Ertelesinler"

Aziz Yıldırım, Beşiktaş Mağlubiyeti Sonrası Hakemlere Ateş Püskürdü: "Gerekirse Ligleri Ertelesinler"

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
06.09.2026 - 07:32
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Süper Lig'in ilk derbisinde Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı. Rıdvan Yılmaz ve Vlahovic'in golleriyle 3 puanı alan Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakemlere ateş püskürdü.

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Süper Lig'de derbi heyecanının yaşandığı Fenerbahçe-Beşiktaş maçında galip gelen taraf Beşiktaş oldu.

Süper Lig'de derbi heyecanının yaşandığı Fenerbahçe-Beşiktaş maçında galip gelen taraf Beşiktaş oldu.

Fenerbahçe'nin 26. dakikada Skriniar'ın golüyle öne geçtiği maçta 38. dakikada Trossard'ın sol kanattan ceza sahasına çıkardığı topa hareketlenen Rıdvan Yılmaz eşitliği sağladı. İlk yarının berabere sonlanmasının ardından ikinci yarıda Beşiktaş'ın etkisi ve baskısı arttı. Beşiktaş'ın yeni transferi Vlahovic, 72. dakikada takımını öne geçiren golü attı. Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Maç sonu açıklamalar art arda gelirken Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise hakemlere ateş püskürdü.

Maç sonu açıklamalar art arda gelirken Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise hakemlere ateş püskürdü.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'i ve VAR sistemini sert dille eleştiren Yıldırım, 'Gerekirse ligleri ertelesinler.' dedi. Aziz Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Dayak yiyen hakeme, hakemlik yaptırırsanız olacağı bu! İnce ince doğruyor! Bizim taraftardan da özür dileriz. Kusura bakmasınlar. Takım iyi oynamadı ama hakkını yediler. Ben konuşmaya başlarsam beni kimse durduramaz, haberleri olsun. Ben hakem hata yaptı falan demem. MHK ne ise bunlara çare bulacak. Gerekirse Türkiye Liglerini 1 sene ertelesin hakem yetiştirsinler. 20 sene başkanlık yaptım, 40 senedir takip eden insanım ben. Hakem orta sahada, bizim oyuncumuzu düşürüyorlar, faul verecek görmüyor, önünde 3 tane oyuncu var. Onlardan pozisyonu görmüyor. VAR'dan müdahale yok penaltılarda. En azından müdahale edin, gelin bakın deyin. O da yok. Kerem'e resmen çelme taktı. Bu şekilde Türkiye'de futbol oynanmaz, zor yani zor. Türk futbolu bir yere gitmez. Bugün başka yerlerde de bunu ifade ettim. E ne yapacağız! Bize ceza verecekler, ben cezadan korkmam. Ayıp! Gençlerbirliği maçı penaltılar verilmiyor. Konya maçı yine hadiseler, hakem sıkıntı. Geçen hafta Samsun'da hakem yine sıkıntı. Bu hafta yine sıkıntı. Önümüzdeki hafta düzelecek mi! Bazı yerlerde söyledim bugün, yine söylüyorum. Bak adalet istiyoruz. Biz ayrıcalık istemiyoruz. İstersek o zaman kişilik, Fenerbahçeli'nin yapısını bozarız. Adalet olsun, oynamıyorsak yenilelim, oynuyorsak kazanalım. Hakemler istedikleri gibi idare diyorlar. Ya bebek gibi kuruyorlar, öyle oynuyorlar ya da yetersizler. Çareyi TFF bulacak, biz değil. Biz söylersek TFF'nin ne işi var. Onlar bunun üzerine eğilecekler. 1-2 kulüp ses çıkarıyor diye önemli değil anlamında devam etmez bu. Bakın devam etmez bu! Herkes aklını başına alsın. Kimseye haksızlık yapılmasın. Dün oynanıyor maç, hakemden şikayet. Bugün biz şikayet. Yarın yine şikayet başka takımdan.'

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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