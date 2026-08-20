Milyonlarca Adayın Beklediği YKS Raporu: Üniversiteye Yerleştirme Oranı En Yüksek Liseler Belli Oldu
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Kaynak: https://www.ntv.com.tr/egitim/galeri-...
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2026 YKS yerleştirme oranları belli oldu. Açıklanan güncel verilere göre üniversiteye giriş yarışında ipi göğüsleyenler, yüzde 85,73’lük rekor başarıyla yine sosyal bilimler liseleri oldu.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından geçtiğimiz günlerde erişime açılan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının ardından, liselerin başarı karnesi de netleşti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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