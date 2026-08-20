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Milyonlarca Adayın Beklediği YKS Raporu: Üniversiteye Yerleştirme Oranı En Yüksek Liseler Belli Oldu

Milyonlarca Adayın Beklediği YKS Raporu: Üniversiteye Yerleştirme Oranı En Yüksek Liseler Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.08.2026 - 08:28 Son Güncelleme: 20.08.2026 - 08:32
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Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2026 YKS yerleştirme oranları belli oldu. Açıklanan güncel verilere göre üniversiteye giriş yarışında ipi göğüsleyenler, yüzde 85,73’lük rekor başarıyla yine sosyal bilimler liseleri oldu.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/egitim/galeri-...
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından geçtiğimiz günlerde erişime açılan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının ardından, liselerin başarı karnesi de netleşti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından geçtiğimiz günlerde erişime açılan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının ardından, liselerin başarı karnesi de netleşti.

Üniversite kapısından adım atmayı başaran öğrencilerin lise türlerine göre dağılımına bakıldığında, eğitim yarışının değişmez favorileri arasında yer alan sosyal bilimler liseleri bu yıl da zirveyi kimseye kaptırmadı. Elde edilen veriler, lise eğitiminin üniversiteye geçişteki belirleyici rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Başarı tablosu detaylı olarak incelendiğinde, tercih listesini dolduran sosyal bilimler lisesi öğrencilerinin yüzde 85,73 gibi oldukça yüksek bir oranla üniversiteli olduğu görülüyor. Akademik yarışın her zaman en iddialı katılımcılarından olan fen lisesi öğrencileri ise bu zorlu maratonda yüzde 82,68’lik yerleşme oranıyla hemen ikinci sırada kendilerine yer buldu. Ailelerin büyük yatırımlar yaptığı ve yabancı dilde eğitim veren özel liseler de beklentileri boşa çıkarmayarak yüzde 75,83 bandında bir yerleştirme başarısı yakaladı.

Türkiye genelinde en fazla öğrenciye ev sahipliği yapan Anadolu liselerinde ise üniversiteyi kazanma oranı yüzde 65,02 olarak kayıtlara geçti. Tercih sürecine katılan imam hatip lisesi mezunlarının yüzde 59,47’si bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanırken, ülkenin nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayan mesleki ve teknik eğitim veren liselerde üniversiteye yerleşme oranı yüzde 39,09 seviyesinde kaldı. Ortaya çıkan bu genel tablo, eğitim camiasında önümüzdeki dönem lise tercihleri için de önemli bir rehber niteliği taşıyor.

Hangi liseden kaç öğrenci yerleşti?

Hangi liseden kaç öğrenci yerleşti?

İstanbul'da Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri YKS'de ilk 5 sırayı aldı ve ilk 100'e 22 öğrenci girdi. 29 kişi İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, 18 öğrenci Boğaziçi Üniversitesi'ne, 18 kişi de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gidecek.

İstanbul Erkek Lisesi'nden de 21 öğrenci ilk binde yer aldı. Öğrenciler, tıp fakülteleriyle Boğaziçi Üniversitesi elektrik elektronik mühendisliği ve Koç Üniversitesi ekonomi gibi programları tercih etti.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden ise 24 öğrenci İstanbul Teknik Üniversitesi'ne (İTÜ), 22 öğrenci Boğaziçi Üniversitesi'ne, 7 öğrenci İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya, 7 öğrenci ise Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yerleşti.

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarından 13 öğrenci ilk bine girdi. 5 öğrenci hukuk, 3 öğrenci diş hekimliği ve eczacılık, 12 öğrenci tıp, 45 öğrenci ise mühendislik tercih etti.

Ankara Fen Lisesi'nde tercih yapan öğrencilerin tamamı üniversiteye yerleşti. En yüksek puanı alan öğrencinin tercihi Bilkent Elektrik-Elektronik Mühendisliği oldu.

İzmir Fen Lisesi'nde öğrencilerin 29'u mühendislik, 23'ü ise tıp fakültelerini tercih ederken 10 öğrenci de Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ni (ODTÜ) kazandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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