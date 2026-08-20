Milyonlarca Adayın Beklediği YKS Raporu: Üniversiteye Yerleştirme Oranı En Yüksek Liseler Belli Oldu

Üniversite kapısından adım atmayı başaran öğrencilerin lise türlerine göre dağılımına bakıldığında, eğitim yarışının değişmez favorileri arasında yer alan sosyal bilimler liseleri bu yıl da zirveyi kimseye kaptırmadı. Elde edilen veriler, lise eğitiminin üniversiteye geçişteki belirleyici rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Başarı tablosu detaylı olarak incelendiğinde, tercih listesini dolduran sosyal bilimler lisesi öğrencilerinin yüzde 85,73 gibi oldukça yüksek bir oranla üniversiteli olduğu görülüyor. Akademik yarışın her zaman en iddialı katılımcılarından olan fen lisesi öğrencileri ise bu zorlu maratonda yüzde 82,68’lik yerleşme oranıyla hemen ikinci sırada kendilerine yer buldu. Ailelerin büyük yatırımlar yaptığı ve yabancı dilde eğitim veren özel liseler de beklentileri boşa çıkarmayarak yüzde 75,83 bandında bir yerleştirme başarısı yakaladı.

Türkiye genelinde en fazla öğrenciye ev sahipliği yapan Anadolu liselerinde ise üniversiteyi kazanma oranı yüzde 65,02 olarak kayıtlara geçti. Tercih sürecine katılan imam hatip lisesi mezunlarının yüzde 59,47’si bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanırken, ülkenin nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayan mesleki ve teknik eğitim veren liselerde üniversiteye yerleşme oranı yüzde 39,09 seviyesinde kaldı. Ortaya çıkan bu genel tablo, eğitim camiasında önümüzdeki dönem lise tercihleri için de önemli bir rehber niteliği taşıyor.