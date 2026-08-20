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Açıkta Satış Yasaklanıyor! Bebek Bisküvilerinde İçerik ve Satış Kuralları Tamamen Değişiyor

Açıkta Satış Yasaklanıyor! Bebek Bisküvilerinde İçerik ve Satış Kuralları Tamamen Değişiyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.08.2026 - 08:00
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE), miniklerin sağlığını korumak amacıyla bebek bisküvilerinin üretim, içerik ve satış süreçlerini sil baştan değiştiren çok sıkı bir taslak hazırladı. Yeni kurallarla birlikte ürünler şeker oranına göre ayrılacak, tehlikeli maddelere kesin sınırlar çizilecek ve açıkta bisküvi satışı tamamen tarihe karışacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi / Esma Altın

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Türkiye'de bebek beslenmesinde sıkça tercih edilen bisküviler için kurallar baştan yazılıyor.

Türkiye'de bebek beslenmesinde sıkça tercih edilen bisküviler için kurallar baştan yazılıyor.

Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlığı tamamlanan yeni düzenleme taslağı, üretim bantlarından market raflarına kadar her aşamada üreticilere çok daha katı standartlar getiriyor. Yeni kuralların merkezinde, bebekleri fazla şekerden, gizli tehlike saçan ağır metallerden ve uygunsuz saklama koşullarından korumak yatıyor.

Hayata geçirilecek olan en dikkat çekici yeniliklerden biri, ürünlerin içeriğindeki tatlandırıcı oranının şeffaflaşması olacak. Raflardaki ürünler artık içerdikleri şeker miktarı baz alınarak 'az şekerli' ya da 'şekerli' etiketleriyle tüketicinin karşısına çıkacak. Sadece şeker değil, tuz kullanımı da sıkı denetime tabi tutulacak ve hiçbir ürünün tuz oranı yüzde 1 sınırını aşamayacak. Ürünler ayrıca içeriklerine tat katıp katmamalarına bağlı olarak sade veya çeşnili şeklinde gruplandırılacak.

Çocuk sağlığını doğrudan tehdit eden ağır metaller ve bakteriler konusunda da taviz verilmeyecek.

Çocuk sağlığını doğrudan tehdit eden ağır metaller ve bakteriler konusunda da taviz verilmeyecek.

Yeni kurallar çerçevesinde, bisküvilerdeki kurşun kalıntısı kilogram başına en fazla 0,3 miligram, arsenik ise en fazla 0,2 miligram ile sınırlandırılıyor. Üretim sürecinde salmonella ve listeria gibi tehlikeli mikropların oluşmaması için kontrol şartları zorunlu kılınırken, tüm bu değerlerin doğruluğu zorunlu laboratuvar testleriyle teyit edilecek. Testleri geçemeyen ürünler doğrudan standart dışı sayılarak piyasadan uzaklaştırılacak. Ayrıca, ürünlere eklenecek folik asit, A, B, C, D, E ve K vitaminleri ile kalsiyum, çinko ve demir gibi kritik minerallerin miktarları da net kurallara bağlanıyor.

Tüketicinin ürüne ulaşma şekli de bu düzenlemeyle değişiyor. Artık hijyenik olmayan koşullarda, açıkta veya ambalajsız bebek bisküvisi satılması kesinlikle yasaklanıyor. Kullanılacak ambalajların hava ve nem almaması, yağı dışarı sızdırmaması ve ürünü kırılmalara karşı tam koruması mecburi hale getiriliyor. Bununla birlikte, ambalajların üzerine aileleri bilinçlendirmek amacıyla 'Anne sütü bebekler için en uygun besindir' ve '4 aydan küçük bebeklere tavsiye edilmez' uyarılarının yazılması da zorunlu tutulacak. Tüm bu standartlara uyduğunu iddia eden üretici veya satıcılar, gerekli durumlarda üretimlerinin laboratuvar onaylı uygunluk belgelerini yetkililere sunmakla yükümlü olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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