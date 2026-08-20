Açıkta Satış Yasaklanıyor! Bebek Bisküvilerinde İçerik ve Satış Kuralları Tamamen Değişiyor

Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlığı tamamlanan yeni düzenleme taslağı, üretim bantlarından market raflarına kadar her aşamada üreticilere çok daha katı standartlar getiriyor. Yeni kuralların merkezinde, bebekleri fazla şekerden, gizli tehlike saçan ağır metallerden ve uygunsuz saklama koşullarından korumak yatıyor.

Hayata geçirilecek olan en dikkat çekici yeniliklerden biri, ürünlerin içeriğindeki tatlandırıcı oranının şeffaflaşması olacak. Raflardaki ürünler artık içerdikleri şeker miktarı baz alınarak 'az şekerli' ya da 'şekerli' etiketleriyle tüketicinin karşısına çıkacak. Sadece şeker değil, tuz kullanımı da sıkı denetime tabi tutulacak ve hiçbir ürünün tuz oranı yüzde 1 sınırını aşamayacak. Ürünler ayrıca içeriklerine tat katıp katmamalarına bağlı olarak sade veya çeşnili şeklinde gruplandırılacak.