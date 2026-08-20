Açıkta Satış Yasaklanıyor! Bebek Bisküvilerinde İçerik ve Satış Kuralları Tamamen Değişiyor
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE), miniklerin sağlığını korumak amacıyla bebek bisküvilerinin üretim, içerik ve satış süreçlerini sil baştan değiştiren çok sıkı bir taslak hazırladı. Yeni kurallarla birlikte ürünler şeker oranına göre ayrılacak, tehlikeli maddelere kesin sınırlar çizilecek ve açıkta bisküvi satışı tamamen tarihe karışacak.
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Türkiye'de bebek beslenmesinde sıkça tercih edilen bisküviler için kurallar baştan yazılıyor.
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Çocuk sağlığını doğrudan tehdit eden ağır metaller ve bakteriler konusunda da taviz verilmeyecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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