Psikolojiye Göre Gece Acıkmamızın Sebebi
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Açlık hissi akşam 19.50 civarında zirveye çıkıyor
Akşam iştahı geçmişte enerji depolamaya yardım etmiş olabilir
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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