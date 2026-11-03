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Psikolojiye Göre Gece Acıkmamızın Sebebi

Psikolojiye Göre Gece Acıkmamızın Sebebi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 13:44
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Akşam saatlerinde ortaya çıkan açlık hissi yalnızca gün boyu yeterince yememekten kaynaklanmıyor olabilir. ABD'de yapılan bir araştırma, vücudun iç saatinin açlığı ve iştahı akşamları artırdığını gösterdi. Açlık hissi sabah ise en düşük seviyede kalıyor.

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Açlık hissi akşam 19.50 civarında zirveye çıkıyor

Açlık hissi akşam 19.50 civarında zirveye çıkıyor

Harvard Tıp Fakültesi ve Brigham and Women's Hastanesi'nden araştırmacıların 2013'te Obesity dergisinde yayımlanan çalışmasında, yaşları 20 ile 42 arasında değişen 12 sağlıklı yetişkin 13 gün boyunca laboratuvarda izlendi. Katılımcılar loş ışıkta, 20 saatlik yapay günlerle yaşadı. Böylece açlığın uyku, uyanma ve yemek saatlerinden bağımsız olarak iç saate göre nasıl değiştiği ölçüldü.

Sonuçlara göre açlık hissi sabah 07.50 civarında en düşük, akşam 19.50 civarında en yüksek seviyedeydi. Tatlı, tuzlu ve nişastalı yiyeceklere, meyveye ve ete duyulan istek de aynı şekilde akşam arttı. Sebze ve süt ürünlerine duyulan istekte ise belirgin bir değişim görülmedi.

Akşam iştahı geçmişte enerji depolamaya yardım etmiş olabilir

Akşam iştahı geçmişte enerji depolamaya yardım etmiş olabilir

Araştırmacılara göre akşam yükselen açlık, gece boyunca enerji depolamak için daha büyük akşam yemeklerini teşvik ediyor olabilir. Bu eğilim, besin kıtlığı yaşanan dönemlerde işe yaramış olabilir. Sabah düşen açlık ise gece boyunca uzayan açlığın uykuyu bölmesini engelliyor olabilir.

Araştırmacılar, yüksek kalorili yiyeceklerin bol olduğu günümüzde günün en büyük öğününü akşam yemenin kilo almaya katkıda bulunabileceğini belirtiyor. Gece çalışanların bu konuda daha fazla risk altında olabileceği de vurgulanıyor. Çalışma 12 kişiyle sınırlı ve hormonlar ölçülmediği için sonuçların daha büyük çalışmalarla doğrulanması gerekiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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