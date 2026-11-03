Psikolojiye Göre Gece Acıkmamızın Sebebi

Harvard Tıp Fakültesi ve Brigham and Women's Hastanesi'nden araştırmacıların 2013'te Obesity dergisinde yayımlanan çalışmasında, yaşları 20 ile 42 arasında değişen 12 sağlıklı yetişkin 13 gün boyunca laboratuvarda izlendi. Katılımcılar loş ışıkta, 20 saatlik yapay günlerle yaşadı. Böylece açlığın uyku, uyanma ve yemek saatlerinden bağımsız olarak iç saate göre nasıl değiştiği ölçüldü.

Sonuçlara göre açlık hissi sabah 07.50 civarında en düşük, akşam 19.50 civarında en yüksek seviyedeydi. Tatlı, tuzlu ve nişastalı yiyeceklere, meyveye ve ete duyulan istek de aynı şekilde akşam arttı. Sebze ve süt ürünlerine duyulan istekte ise belirgin bir değişim görülmedi.