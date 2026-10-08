BYD Çalıştıracak İşçi Bulamadıkları İçin Robot Çalıştırmayı Düşündüklerini Söyledi
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BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Singapur'daki Milken Institute Asya Zirvesi'nde şirketin geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Konuşmanın başlıkları arasında ABD pazarı, Çin'deki işgücü, robotlar ve BYD'nin borsa değeri vardı. Li, şirketin büyümesinin önündeki en büyük engelin ne olduğunu da açıkladı.
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Şirket güncel faaliyet ve beklentileri açıkladı.
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Çin'de çalışan bulmakta zorlandıklarını söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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