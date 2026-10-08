BYD Çalıştıracak İşçi Bulamadıkları İçin Robot Çalıştırmayı Düşündüklerini Söyledi

Şirketin büyümesinin önündeki en büyük engel Li'ye göre jeopolitik. Li, 'İş yaptığımızda bir şey yapmak ve kesinlik ve görünürlüğe sahip olmak istiyoruz. Böylece kontrol edebilir ve yatırım yapabiliriz. Ancak jeopolitikte, açının ne olduğunu ve ne yaptıklarını asla anlayamıyorsunuz' dedi. Şirketin ABD pazarında uzun süredir bulunduğunu hatırlatan Li, pazarın karmaşık olması nedeniyle şimdilik binek otomobil satmama kararı aldıklarını belirtti. Li, 'Orada netlik, görünürlük ve istikrar yok. Bu nedenle şu anda bekleyelim ve binek otomobiller için ABD'ye gitmeyelim diyoruz' açıklamasında bulundu.