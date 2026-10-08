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BYD Çalıştıracak İşçi Bulamadıkları İçin Robot Çalıştırmayı Düşündüklerini Söyledi

BYD Çalıştıracak İşçi Bulamadıkları İçin Robot Çalıştırmayı Düşündüklerini Söyledi

Çin
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.10.2026 - 17:27
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BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Singapur'daki Milken Institute Asya Zirvesi'nde şirketin geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Konuşmanın başlıkları arasında ABD pazarı, Çin'deki işgücü, robotlar ve BYD'nin borsa değeri vardı. Li, şirketin büyümesinin önündeki en büyük engelin ne olduğunu da açıkladı.

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Şirket güncel faaliyet ve beklentileri açıkladı.

Şirket güncel faaliyet ve beklentileri açıkladı.

Şirketin büyümesinin önündeki en büyük engel Li'ye göre jeopolitik. Li, 'İş yaptığımızda bir şey yapmak ve kesinlik ve görünürlüğe sahip olmak istiyoruz. Böylece kontrol edebilir ve yatırım yapabiliriz. Ancak jeopolitikte, açının ne olduğunu ve ne yaptıklarını asla anlayamıyorsunuz' dedi. Şirketin ABD pazarında uzun süredir bulunduğunu hatırlatan Li, pazarın karmaşık olması nedeniyle şimdilik binek otomobil satmama kararı aldıklarını belirtti. Li, 'Orada netlik, görünürlük ve istikrar yok. Bu nedenle şu anda bekleyelim ve binek otomobiller için ABD'ye gitmeyelim diyoruz' açıklamasında bulundu.

Çin'de çalışan bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Çin'de çalışan bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Li'nin açıklaması, BYD Yönetim Kurulu Başkanı'nın şirketin beş yıl içinde dünyanın en büyük otomobil üreticisi olmayı hedeflediğini söylemesinden aylar sonra geldi. Aynı konuşmada Çin'de yeterli sayıda çalışan bulmanın zor olduğunu belirten Li, şirketin gelecekte endüstriyel robotları kullanmayı umduğunu da dile getirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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