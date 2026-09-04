Dünya Bu Kararı Konuşuyor! Bursaspor İstanbulspor Maçının Hakemi Taçtan Ofsayt Kararı Verdi

Türk hakemleri yıllardır futbolda en çok konuşulan konulardan. Büyük takımlardan daha mütevazı ekiplere her hafta hakemler konuşuluyor, pek çok kişi Türk hakemlerinin yetersizliğinden bahsederken yabancı hakem uygulaması çağrıları sık sık yineleniyor.

Tüm bu tartışmaların arasında Bursaspor'un 4-0 galip geldiği İstanbulspor maçındaki bir hakem kararı gündeme düştü. Taçtan verilen ofsayt kararı dünyadaki futbolseverlerin ve büyük spor hesaplarının dikkatini çekti.