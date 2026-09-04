Dünya Bu Kararı Konuşuyor! Bursaspor İstanbulspor Maçının Hakemi Taçtan Ofsayt Kararı Verdi
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Türk hakemleri yıllardır futbolda en çok konuşulan konulardan. Büyük takımlardan daha mütevazı ekiplere her hafta hakemler konuşuluyor, pek çok kişi Türk hakemlerinin yetersizliğinden bahsederken yabancı hakem uygulaması çağrıları sık sık yineleniyor.
Tüm bu tartışmaların arasında Bursaspor'un 4-0 galip geldiği İstanbulspor maçındaki bir hakem kararı gündeme düştü. Taçtan verilen ofsayt kararı dünyadaki futbolseverlerin ve büyük spor hesaplarının dikkatini çekti.
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Dünya çapında skandala dönüştü.
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Pozisyon böyle gerçekleşti:
Eski hakemlerden taraftara herkes tepkiliydi.
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Önce yabancı hesaplar...
Sonra futbol mizah sayfaları bu skandal kararı eleştirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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