ChatGPT'nin Perde Arkasını Anlatan Filmden İlk Fragman Geldi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
OpenAI CEO’su Sam Altman’ın 2023’te görevden alınmasını ve yalnızca birkaç gün sonra şirkete geri dönmesini konu alan Artificial filminden ilk fragman yayımlandı. Luca Guadagnino’nun yönettiği yapımda Altman’ı Andrew Garfield canlandırıyor. Gerçek olaylardan esinlenen film, yapay zekanın geleceğiyle ilgili tartışmaları OpenAI içindeki iktidar mücadelesi üzerinden anlatacak.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sam Altman’ın görevden alındığı beş günlük süreci anlatıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
OpenAI’ın yöneticilerini ünlü oyuncular canlandırıyor
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın