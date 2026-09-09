article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Yapay Zeka
ChatGPT'nin Perde Arkasını Anlatan Filmden İlk Fragman Geldi

ChatGPT'nin Perde Arkasını Anlatan Filmden İlk Fragman Geldi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 15:23 Son Güncelleme: 09.09.2026 - 15:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

OpenAI CEO’su Sam Altman’ın 2023’te görevden alınmasını ve yalnızca birkaç gün sonra şirkete geri dönmesini konu alan Artificial filminden ilk fragman yayımlandı. Luca Guadagnino’nun yönettiği yapımda Altman’ı Andrew Garfield canlandırıyor. Gerçek olaylardan esinlenen film, yapay zekanın geleceğiyle ilgili tartışmaları OpenAI içindeki iktidar mücadelesi üzerinden anlatacak.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sam Altman’ın görevden alındığı beş günlük süreci anlatıyor

Sam Altman’ın görevden alındığı beş günlük süreci anlatıyor

Simon Rich’in yazdığı Artificial, OpenAI yönetim kurulunun Kasım 2023’te Sam Altman’ı CEO’luk görevinden almasıyla başlayan süreci dramatize ediyor. Şirket çalışanlarının ve yatırımcıların tepkisiyle büyüyen krizin ardından Altman yalnızca beş gün sonra görevine geri dönmüş, yönetim kurulunun yapısı da değiştirilmişti.

Yayımlanan ilk fragmanda Andrew Garfield’ın canlandırdığı Altman, lüks bir evin alt katında silahlarla dolu bir bölüme inerken görülüyor. Karanlık bir anlatım benimseyen görüntüler; yapay zekânın ülkeleri, sektörleri ve insanların yaşamını değiştirebilecek gücüne dikkat çekiyor. Yapım bir belgesel değil, gerçek olayları sinema için yeniden kurgulayan biyografik bir drama olarak hazırlandı.

OpenAI’ın yöneticilerini ünlü oyuncular canlandırıyor

OpenAI’ın yöneticilerini ünlü oyuncular canlandırıyor

Filmin oyuncu kadrosunda Yura Borisov, OpenAI’ın kurucu ortaklarından Ilya Sutskever; Monica Barbaro ise şirketin eski teknoloji yöneticisi Mira Murati rolünde yer alıyor. Cooper Hoffman, Greg Brockman’ı; Ike Barinholtz, Elon Musk’ı; Mark Rylance ise yapay zekâ alanındaki çalışmalarıyla tanınan Geoffrey Hinton’ı canlandırıyor. Jason Schwartzman, Chris O’Dowd, Zosia Mamet, Cooper Koch ve Billie Lourd da kadroda bulunuyor.

Başlangıçta Amazon MGM Studios tarafından dağıtılması planlanan film, stüdyonun projeden çekilmesinin ardından Neon tarafından satın alındı. Artificial, dünya prömiyerini 5 Ekim 2026’da New York Film Festivali’nde yapacak. Filmin 25 Aralık’ta ABD’de sınırlı sayıda sinemada gösterime girmesi, Ocak 2027’de ise daha geniş bir vizyon programına geçmesi planlanıyor.

Fragmana buradan ulaşabilirsiniz:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın