ChatGPT'nin Perde Arkasını Anlatan Filmden İlk Fragman Geldi

Simon Rich’in yazdığı Artificial, OpenAI yönetim kurulunun Kasım 2023’te Sam Altman’ı CEO’luk görevinden almasıyla başlayan süreci dramatize ediyor. Şirket çalışanlarının ve yatırımcıların tepkisiyle büyüyen krizin ardından Altman yalnızca beş gün sonra görevine geri dönmüş, yönetim kurulunun yapısı da değiştirilmişti.

Yayımlanan ilk fragmanda Andrew Garfield’ın canlandırdığı Altman, lüks bir evin alt katında silahlarla dolu bir bölüme inerken görülüyor. Karanlık bir anlatım benimseyen görüntüler; yapay zekânın ülkeleri, sektörleri ve insanların yaşamını değiştirebilecek gücüne dikkat çekiyor. Yapım bir belgesel değil, gerçek olayları sinema için yeniden kurgulayan biyografik bir drama olarak hazırlandı.