Yapay Zekanın Sadece Görsel ve Metin İçin Kullanılmadığını Gösteren Birbirinden Çılgın Projeler
Hayatımıza bir anda giren yapay zeka kısa sürede öyle bir gelişti ki artık hepimizin sağ kolu haline geldi. Projelerimizde yapay zekadan yardım alıyor, aklımıza takılanları ona soruyor, eğlenceli ve yaratıcı görseller oluşturuyoruz. Fakat yapay zekanın kullanım alanları, aslında birçoğumuzun düşündüğünden daha geniş!
Bugüne kadar birçok ülkede yapay zekanın yardımıyla farklı projeler yapıldı. Yollar, köprüler, akıllı şehirler...
Gelin birlikte keşfedelim!
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1. Yapay Zeka Destekli Altyapı Projeleri
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2. Yapay Zeka Destekli Şehir Planlamaları
3. Yapay Zeka Destekli Akıllı Binalar
4. Yapay Zeka Destekli Mega Projeler
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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