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Yapay Zekanın Sadece Görsel ve Metin İçin Kullanılmadığını Gösteren Birbirinden Çılgın Projeler

Yapay Zekanın Sadece Görsel ve Metin İçin Kullanılmadığını Gösteren Birbirinden Çılgın Projeler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.06.2025 - 19:28

Hayatımıza bir anda giren yapay zeka kısa sürede öyle bir gelişti ki artık hepimizin sağ kolu haline geldi. Projelerimizde yapay zekadan yardım alıyor, aklımıza takılanları ona soruyor, eğlenceli ve yaratıcı görseller oluşturuyoruz. Fakat yapay zekanın kullanım alanları, aslında birçoğumuzun düşündüğünden daha geniş!

Bugüne kadar birçok ülkede yapay zekanın yardımıyla farklı projeler yapıldı. Yollar, köprüler, akıllı şehirler...

Gelin birlikte keşfedelim!

Kaynak

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1. Yapay Zeka Destekli Altyapı Projeleri

1. Yapay Zeka Destekli Altyapı Projeleri

Yapay zeka, özellikle Çin ve ABD'de birçok farklı alanda kullanılıyor. Bunlardan en önemlisi de insan gücünün oldukça gerekli olduğu inşaatlar. Aşağıdaki projelerde ise yapay zekanın desteğiyle harikalar yaratıldı!

  • Çin'de 158 km’lik otoyol: Pekin-Hong Kong-Makao Otoyolu'nun 158 kilometrelik bölümü tamamen otonom, yapay zeka destekli makinelerle tamamlandı. İnsansız hava araçları ve sürücüsüz robotların kullanıldığı bu yol, dünyanın ilk 'tamamen insansız' inşa edilen yolu oldu.

  • Çin'de 3D yazıcıyla yapılan yapay zeka destekli köprüler: Şanghay’da yapay zeka destekli 3D yazıcıyla yaya köprüleri yapıldı. Mühendislik hesaplamaları ve tasarımlarda yapay zeka kullanıldı.

  • ABD'de otomatik şantiye gözetimi: Bir inşaat alanındaki veriler yapay zeka ile analiz ediliyor ve gecikmeler erkenden tespit edilebiliyor.

2. Yapay Zeka Destekli Şehir Planlamaları

2. Yapay Zeka Destekli Şehir Planlamaları

Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi gelen bu fikirler, aslında hiç de uzak değil. Dünyanın bir köşesinde, yapay zeka yaşayacağımız şehirleri tasarlamak için çalışıyor. Örneğin;

  • Singapur'da akıllı şehir uygulaması (Smart Nation): Singapur'da enerji tüketimlerinin ve trafik akışlarının kontrolü yapay zekaya emanet.

  • Hollanda'da yapay zekalı trafik lambaları: Hollanda'da ise yapay zeka gerçek zamanlı araç akışını kontrol ederek trafik ışıklarını yönetebiliyor. Bu sayede trafik sıkışıklığının azaldığı aktarılıyor.

3. Yapay Zeka Destekli Akıllı Binalar

3. Yapay Zeka Destekli Akıllı Binalar

Artık ağır ve yorucu işlerde insanların çalışmasına gerek yok. Japonya ve Dubai'deki bu örnekler, sizi oldukça şaşırtabilir:

  • Japonya: Sekisui House olarak bilinen bu prefabrik evlerin yapımında yapay zeka ve robotik kollar birlikte çalışıyor. Ayrıca evlerin enerji kullanımı da yapay zeka ile optimize ediliyor.

  • Dubai: Dubai'de 2030’a kadar binaların yüzde 25'inin 3D yazıcıyla yapılması hedefleniyor. Tasarımda ise yapay zeka algoritmaları kullanılarak daha az malzeme ile daha güçlü yapılar ortaya çıkartılıyor.

4. Yapay Zeka Destekli Mega Projeler

4. Yapay Zeka Destekli Mega Projeler

İşte yapay zekanın ileride hangi seviyede olacağını gösteren o proje!

Suudi Arabistan - NEOM Projesi: 500 milyar dolarlık bu mega şehir, tamamen yapay zekayla yönetilecek bir yaşam alanı olarak tasarlanıyor. Trafik, altyapı, hava kalitesi gibi pek çok sistem ileride yapay zeka tarafından koordine edilecek.

Bakalım daha neler göreceğiz?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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