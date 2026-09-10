Kızılcık Şerbeti Oyuncusunun Ardından Ödüllü Bir İsim Daha Susuz Yaz Kadrosunda

Proje, Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanıyor. Senaryoyu Sema Ergenekon yazıyor, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan oturuyor. Yapımcılığı Ay Yapım üstlendi, çekimler Adana'da sürüyor. Hikaye 1970'li yıllarda geçiyor ve köyde su kaynağı yüzünden karşı karşıya gelen iki kardeşi anlatıyor. Karakterlerin ilişkileri televizyon formatına göre genişletiliyor. Başrollerde Yalı Çapkını'yla tanınan Mert Ramazan Demir ile Kardeşlerim'den bilinen Lizge Cömert var. Demir dizide Osman'ı, Cömert ise Bahar'ı canlandırıyor. Osman, hikâyedeki iki kardeşten daha genç olanı olarak konumlanıyor. Hasan'ı, Kızılcık Şerbeti'yle tanınan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç oynuyor. Yüzgüleç daha önce Kızıl Goncalar'da da rol almıştı. Kadroda Serpil Gül (Beyaz), Şebnem Bozoklu (Döne), Meriç Rakalar (Müslüm) ve Begüm Akkaya (Dilan) da bulunuyor. Bozoklu'nun canlandıracağı Döne, bağlama çalan ve hiç aşk yaşamamış bir kadın olarak tanıtılıyor. Meriç Rakalar da kadroya en son katılan isimlerden biriydi. Kadroya ağustos ortasından bu yana neredeyse her hafta yeni bir isim eklendi. Eserin 1963 tarihli sinema uyarlamasını Metin Erksan yönetmişti. O film, Berlin'de Altın Ayı kazanan ilk Türk yapımı olmuştu. Filmin kadrosunda Hülya Koçyiğit ve Erol Taş gibi isimler vardı. Müslüm, Osman'ın yakın arkadaşı olarak ilçedeki veteriner ve ziraat mühendislerine yardım ediyor. Karakter, Osman'ın okuma yazma öğrenmesine de katkı sağlıyor.