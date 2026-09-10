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Kızılcık Şerbeti Oyuncusunun Ardından Ödüllü Bir İsim Daha Susuz Yaz Kadrosunda

Kızılcık Şerbeti Oyuncusunun Ardından Ödüllü Bir İsim Daha Susuz Yaz Kadrosunda

Kanal D yerli dizi Mert Ramazan Demir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.09.2026 - 10:56
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Necati Cumalı'nın Susuz Yaz'ı Kanal D için diziye uyarlanıyor. Ay Yapım'ın Adana'da çektiği yapımın kadrosu yaz boyunca hafta hafta genişledi. Bu kez listeye İstanbul Film Festivali'nden ödülle dönen bir oyuncu eklendi. Hasan'ın aile büyüğü saydığı Musa'yı kimin canlandıracağı netleşti.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Ödüllü oyuncu Susuz Yaz'da, Hasan'ın aile büyüğü olarak gördüğü Musa karakterine Kemal Burak Alper hayat verecek.

Ödüllü oyuncu Susuz Yaz'da, Hasan'ın aile büyüğü olarak gördüğü Musa karakterine Kemal Burak Alper hayat verecek.

Proje, Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanıyor. Senaryoyu Sema Ergenekon yazıyor, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan oturuyor. Yapımcılığı Ay Yapım üstlendi, çekimler Adana'da sürüyor. Hikaye 1970'li yıllarda geçiyor ve köyde su kaynağı yüzünden karşı karşıya gelen iki kardeşi anlatıyor. Karakterlerin ilişkileri televizyon formatına göre genişletiliyor. Başrollerde Yalı Çapkını'yla tanınan Mert Ramazan Demir ile Kardeşlerim'den bilinen Lizge Cömert var. Demir dizide Osman'ı, Cömert ise Bahar'ı canlandırıyor. Osman, hikâyedeki iki kardeşten daha genç olanı olarak konumlanıyor. Hasan'ı, Kızılcık Şerbeti'yle tanınan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç oynuyor. Yüzgüleç daha önce Kızıl Goncalar'da da rol almıştı. Kadroda Serpil Gül (Beyaz), Şebnem Bozoklu (Döne), Meriç Rakalar (Müslüm) ve Begüm Akkaya (Dilan) da bulunuyor. Bozoklu'nun canlandıracağı Döne, bağlama çalan ve hiç aşk yaşamamış bir kadın olarak tanıtılıyor. Meriç Rakalar da kadroya en son katılan isimlerden biriydi. Kadroya ağustos ortasından bu yana neredeyse her hafta yeni bir isim eklendi. Eserin 1963 tarihli sinema uyarlamasını Metin Erksan yönetmişti. O film, Berlin'de Altın Ayı kazanan ilk Türk yapımı olmuştu. Filmin kadrosunda Hülya Koçyiğit ve Erol Taş gibi isimler vardı. Müslüm, Osman'ın yakın arkadaşı olarak ilçedeki veteriner ve ziraat mühendislerine yardım ediyor. Karakter, Osman'ın okuma yazma öğrenmesine de katkı sağlıyor.

Kemal Burak Alper, nisan ayındaki 45. İstanbul Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almıştı.

Kemal Burak Alper, nisan ayındaki 45. İstanbul Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almıştı.

Tören 19 Nisan akşamı The Marmara Taksim'de yapıldı. Ödülü getiren film 'Ölü Köpekler Isırmaz' oldu. Plaketi sahnede Ekin Koç takdim etti. Aynı gece Altın Lale, Damien Hauser'in yönettiği 'Memory of Princess Mumbi' filmine gitti. En İyi Kadın Oyuncu ödülünü 'Karanlıkta Islık Çalanlar' ile İnci Sefa Cingöz kazandı. Festivalin En İyi Yönetmen ödülü ise 'Ma Frère' filmiyle Lise Akoka ve Romane Gueret'nin oldu. En İyi Senaryo ödülü 'Rose' filmiyle Markus Schleinzer ve Alexander Brom'a verildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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