Kızılcık Şerbeti Oyuncusunun Ardından Ödüllü Bir İsim Daha Susuz Yaz Kadrosunda
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Necati Cumalı'nın Susuz Yaz'ı Kanal D için diziye uyarlanıyor. Ay Yapım'ın Adana'da çektiği yapımın kadrosu yaz boyunca hafta hafta genişledi. Bu kez listeye İstanbul Film Festivali'nden ödülle dönen bir oyuncu eklendi. Hasan'ın aile büyüğü saydığı Musa'yı kimin canlandıracağı netleşti.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Ödüllü oyuncu Susuz Yaz'da, Hasan'ın aile büyüğü olarak gördüğü Musa karakterine Kemal Burak Alper hayat verecek.
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Kemal Burak Alper, nisan ayındaki 45. İstanbul Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almıştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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