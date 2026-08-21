Türkiye, İsrail Başbakanı Netanyahu İçin Kırmızı Bülten Çıkarılmasını İstedi
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Türkiye, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında kırmızı bülten talep etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch hakkında “Soykırım” suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde verilen yakalama emirleri doğrultusunda, Adalet Bakanlığımızca uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığımızdan talep edilmiş, ilgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir' dedi.
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Türkiye Netanyahu için kırmızı bülten talep etti.
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Netanyahu'ya kırmızı bülten çıkarsa ne olur?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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