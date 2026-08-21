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Türkiye, İsrail Başbakanı Netanyahu İçin Kırmızı Bülten Çıkarılmasını İstedi

Türkiye, İsrail Başbakanı Netanyahu İçin Kırmızı Bülten Çıkarılmasını İstedi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.08.2026 - 14:51
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Türkiye, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında kırmızı bülten talep etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch hakkında “Soykırım” suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde verilen yakalama emirleri doğrultusunda, Adalet Bakanlığımızca uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığımızdan talep edilmiş, ilgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir' dedi.

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Türkiye Netanyahu için kırmızı bülten talep etti.

Türkiye Netanyahu için kırmızı bülten talep etti.
twitter.com

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaşımı şöyle:

'Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yargı süreci kararlılıkla devam etmektedir. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2026/108 Esas sayılı dosyasında, aralarında Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch’in de bulunduğu 35 sanık hakkında kovuşturma yürütülmektedir.

Dosya kapsamında Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch hakkında “Soykırım” suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde verilen yakalama emirleri doğrultusunda, Adalet Bakanlığımızca uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığımızdan talep edilmiş, ilgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir.

Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch; Gazze’ye insani yardım ulaştıran sivillere uluslararası sularda silahlı müdahale ve aktivistlerin alıkonulmasına ilişkin eylemler kapsamında “İnsanlığa Karşı Suç”, “Soykırım”, “Nitelikli Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “Kasten Yaralama”, “Eziyet”, “Mala Zarar Verme”, “Nitelikli Yağma” ve “Ulaşım Araçlarının Kaçırılması” suçlarından yargılanmaktadır.

Gazze’de soykırım politikası yürüten Netanyahu yönetiminin dokunulmaz ve hesap sorulamaz olduğu yönündeki anlayışı hiçbir suretle kabul etmiyoruz. Gazze’de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkânlarını kararlılıkla kullanacağız.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin halkının, mazlumların ve insanlık vicdanının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. İnsanlığa karşı suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesi için gereken bütün adımları kararlılıkla atacağız.'

Netanyahu'ya kırmızı bülten çıkarsa ne olur?

Netanyahu'ya kırmızı bülten çıkarsa ne olur?

Interpol kanalıyla resmi olarak Kırmızı Bülten çıkarılması durumunda yaşanacak hukuki ve politik sonuçlar şöyle:

  • Kırmızı bülten, doğrudan bir 'uluslararası tutuklama emri' değil.  Interpol üyesi 196 ülkeye yayımlanan bir 'yer tespiti ve geçici tutuklama talebi' çağrısıdır. Netanyahu'nun üye ülkelerden birine seyahat etmesi halinde, ilgili ülkenin kolluk kuvvetleri onu gözaltına alma ve Türkiye’ye iade sürecini başlatma yetkisine sahip olur. 

  • Netanyahu için uluslararası dolaşım zor hale gelir. Birçok ülke (özellikle Türkiye ile iade anlaşması veya yakın ilişkileri olanlar), diplomatik bir kriz yaşamamak ya da kendi iç hukuklarındaki zorunluluklar nedeniyle Netanyahu’ya hava sahalarını veya topraklarını kapatmak zorunda kalabilir.

  • Kırmızı bülten, ülkeler için bağlayıcı bir tutuklama zorunluluğu doğurmaz. Her ülke, kendi ulusal mevzuatına ve hükümet kararlarına göre hareket eder.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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