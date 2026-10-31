Hızlı Tren Hattı Uzatılıyor: Sivas'tan Sonra 3 İl Daha Kapsama Alınacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas'a kadar gelen hızlı tren hattının doğuya doğru uzatılacağını duyurdu. Erzincan, Erzurum ve Kars'ı kapsayacak planın ilk etabında mevcut hat elektrikli ve sinyalli hale getirilecek.
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Sivas'a kadar ulaşan hızlı demiryolu hattı Erzincan, Erzurum ve Kars üzerinden doğuya taşınacak.
Türkiye'nin 14 bin 300 kilometrelik demiryolu ağına yaklaşık 4 bin 850 kilometrelik yeni hat ekleniyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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