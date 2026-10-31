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Hızlı Tren Hattı Uzatılıyor: Sivas'tan Sonra 3 İl Daha Kapsama Alınacak

Hızlı Tren Hattı Uzatılıyor: Sivas'tan Sonra 3 İl Daha Kapsama Alınacak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 17:43
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas'a kadar gelen hızlı tren hattının doğuya doğru uzatılacağını duyurdu. Erzincan, Erzurum ve Kars'ı kapsayacak planın ilk etabında mevcut hat elektrikli ve sinyalli hale getirilecek.

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Sivas'a kadar ulaşan hızlı demiryolu hattı Erzincan, Erzurum ve Kars üzerinden doğuya taşınacak.

Sivas'a kadar ulaşan hızlı demiryolu hattı Erzincan, Erzurum ve Kars üzerinden doğuya taşınacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas'a kadar gelen hızlı demiryolunun Erzincan-Erzurum-Kars hattında devam ettirileceğini açıkladı. Böylece hızlı tren ağına üç il daha dahil edilecek. Uraloğlu, proje çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini belirtti.

Bakan, yol haritasını da paylaştı. İlk etapta mevcut hat elektrikli ve sinyalli hale getirilecek. Sonraki aşamada ise bir gidiş, bir geliş olmak üzere çift hatlı yüksek hızlı demiryolu yapılacak. Uraloğlu, bu sayede Erzurum, Erzincan ve Kars'ın hızlı trenle tanışacağını ifade etti.

Türkiye'nin 14 bin 300 kilometrelik demiryolu ağına yaklaşık 4 bin 850 kilometrelik yeni hat ekleniyor.

Türkiye'nin 14 bin 300 kilometrelik demiryolu ağına yaklaşık 4 bin 850 kilometrelik yeni hat ekleniyor.

Türkiye'nin halihazırda 14 bin 300 kilometrelik bir demiryolu ağına sahip olduğunu hatırlatan Uraloğlu, şu anda 4 bin 850 kilometre civarında yeni hattın yapımının sürdüğünü belirtti. Bakan, bu çalışmaların çok kıymetli ve stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, projenin yalnızca Erzurum'a özel olmadığını söyledi. Türkistan'dan başlayıp Türkiye üzerinden Londra'ya uzanan bir hattan söz ettiklerini dile getiren Bakan, hızlı demiryolunun bu koridorun bir parçası olduğunu ifade etti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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