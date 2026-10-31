Hızlı Tren Hattı Uzatılıyor: Sivas'tan Sonra 3 İl Daha Kapsama Alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas'a kadar gelen hızlı demiryolunun Erzincan-Erzurum-Kars hattında devam ettirileceğini açıkladı. Böylece hızlı tren ağına üç il daha dahil edilecek. Uraloğlu, proje çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini belirtti.

Bakan, yol haritasını da paylaştı. İlk etapta mevcut hat elektrikli ve sinyalli hale getirilecek. Sonraki aşamada ise bir gidiş, bir geliş olmak üzere çift hatlı yüksek hızlı demiryolu yapılacak. Uraloğlu, bu sayede Erzurum, Erzincan ve Kars'ın hızlı trenle tanışacağını ifade etti.