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Merkez Bankası 2026, 2027, 2028 Enflasyon Tahminlerini Açıkladı

Merkez Bankası 2026, 2027, 2028 Enflasyon Tahminlerini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.11.2026 - 11:03
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın son Enflasyon Raporu’nu açıkladı. Enflasyon tahmini yükseltildi. 2026,2027,2028 yılının enflasyon tahminleri belli oldu.

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TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Son dönemdeki veriler, enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmenin belirginleştiğine işaret ediyor. 

Hizmet enflasyonunda, geçmişte yüksek atalet sergileyen kalemlerdeki yavaşlamayı önemli buluyoruz.

Jeopolitik gelişmelerin yol açtığı arz yönlü şoklar, manşet enflasyondaki düşüşü sınırlıyor. Bu durumun devam etmesi, enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor ve ihtiyatlı bir duruş gerektiriyor. 

 Dezenflasyonun devamını ve enflasyonun ara hedeflerimizle uyumlu şekilde gerilemesini sağlayacak sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz.

Savaşın küresel büyüme görünümü üzerindeki etkisi, savaş bölgesi dışında görece sınırlı oldu.

Eylül ve ekim aylarında ham petrol ve doğal gaz fiyatlarında belirgin yükseliş yaşandı. Enerji fiyatlarında jeopolitik gelişmelere bağlı olarak oynaklık sürerken, her iki yönde de risklerin olduğunu değerlendiriyoruz.

 Gelişmiş ülkelerin uzun vadeli tahvil faizleri dalgalı ve yüksek düzeyini koruyor.

Yüksek seyreden enerji fiyatları, küresel enflasyon ve enflasyon beklentileri üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

İkinci çeyrekte büyüme iç talep öncülüğünde yavaşladı. Üçüncü çeyrekte hizmet üretimi artarken sanayi üretimi geriledi. Kapasite kullanım oranı tarihsel ortalamaların altında seyrediyor.

 Veriler talep koşullarının dezenflasyon üst düzeyde olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki dönemde talep koşullarında dezenflasyonist korunacağını öngörüyoruz.

 Küresel ticaret ve jeopolitik koşullardaki zorluklara rağmen ihracat ikinci ve üçüncü çeyrekte olumlu bir performans sergiledi.

İşgücü piyasası manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkı.

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle enerji ithalatı yukarı yönlü seyretmeye devam ediyor. Altın ve enerji dışı ithalat ise yataya yakın seyrediyor.

 Turizmde genel görünüm savaşa rağmen bozulmadı.

 Dezenflasyon süreci arz yönlü baskılarla yavaşladı. 2026 yılında enflasyonun seyrinde enerji fiyatları öne çıkıyor. Enerji kaynaklı baskılara karşın diğer kalemlerdeki iyileşme sürüyor. Arz şoklardan enflasyon görünümüne etkileri yakından takip ediliyor. Enerji fiyatlarındaki artışın kalıcı olması halinde dolaylı etkilere ilişkin olası riskleri göz ardı etmiyoruz.

Gıda enflasyonu arz koşullarındaki iyileşme ile gerilese de oynak seyrediyor. Kasım ayında yıllık enflasyondaki gerilemenin duraklaması mümkün.

Hizmet sektöründe dezenflasyon devam ediyor. Hizmet gruba alt kalemlerinde ayrışma gözleniyor. Kira enflasyonundaki yavaşlama eğilimi belirginleşiyor.

Talep koşullarındaki yavaşlama temel mallarda dezenflasyonu destekliyor. Enflasyonun ana eğilimi geriledi. Enflasyonun ana eğilimi üçüncü çeyrekte %1,8'e gerilerken ekim ayında da bu seyrini korudu. Kararlarımızı birkaç aylık eğilime göre şekillendiriyoruz. Trend enflasyon göstergesi ekim ayında %1,7'ye geriledi. Enflasyon beklentileri ihtiyatlı duruşun sürdürülmesini gerektiriyor.

Enflasyon beklentilerindeki bozulma sınırlı kaldı. Sıkı para politikası duruşu korunuyor. 

Finansal istikrarı desteklemek amacıyla ilave önlemler aldık. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti toplam 400 baz puan geriledi.

Finansal piyasalardaki son dönem gelişmeleri dikkate alarak likidite araçlarımızı ve makroihtiyati çerçevemizi aktif bir şekilde kullandık.

 Fon piyasasında yaşanan gelişmeler sonrasında fonlardan görülen çıkışlar büyük oranda mevduata yönlendi.

Kredi büyümesi son dönemde yavaşladı.Toplam kredi büyümesi %20 civarına geriledi. Toplam tahsili gecikmiş alacak oranı tarihsel ortalamasına yakın seyrediyor. Bireysel kredilerdeki tahsili gecikmiş alacak verilerini yakından takip ediyoruz.”

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminleri belli oldu. İşte 3 yılın tahmini:

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminleri belli oldu. İşte 3 yılın tahmini:

  • 2026 yıl sonu enflasyon tahmini %29,5 (Önceki %28).

  • 2027 yıl sonu enflasyon tahmini %21 (Önceki %15).

  • 2028 yıl sonu enflasyon tahmini %13,5 (Önceki %9).

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28’e yükselttiklerini dile getirmişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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