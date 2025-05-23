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Oğuz Murat Aci'nin Eşi Şikayetini Geri Çekmişti: Gelin Kaynana Canlı Yayında Birbirine Girdi!

Oğuz Murat Aci'nin Eşi Şikayetini Geri Çekmişti: Gelin Kaynana Canlı Yayında Birbirine Girdi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
23.05.2025 - 15:25

Eylem Tok ve oğlu Timur C. davasında tazminat alarak kocası Oğuz Murat Aci'nin vefatı ile ilgili şikayetini geri çeken eş Şükriye Aci bugün Neler Oluyor Hayatta programının konuğu oldu. Kayınvalidesi yayına bağlandıktan sonra aralarında tartışma yaşandı. Kayınvalide beddua edince tansiyon iyice yükseldi.

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Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci ile kayınvalidesi canlı yayında birbirine girdi.

Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci ile kayınvalidesi canlı yayında birbirine girdi.

Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın Kanal D ekranlarında yayınlanan programının bugünkü konuğu Oğuz Murat Aci’nin 'Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir' ifadelerinin yer aldığı dilekçeyle şikayetinden vazgeçen eşi Şükriye Aci'ydi.

Şükriye Aci para aldığı konusunda yaptığı açıklamada, 'Zaten her ölümlü kazada böyle bir tazminat doğacak. Ben kan parası olarak algılamıyorum. Bu devlet tarafından oğluma verilecek bir haksa ben sadece erkenden almış oldum. Zaten bu hak vardı. Kanun dışı bir şey yapmadım. Avukatlarım protokol imzaladı, anlaşma yapıldı, bitti. Ben böyle bir talepte bulunmadım.' diye konuştu. Ancak yayına bağlanan kayınvalidesinin sözlerinin ardından gerilim yaşandı.

Kayınvalide, gelinine çıkıştı.

Kayınvalide, gelinine çıkıştı.

Şükriye Aci, kazadan sonra avukat aracılığıyla para konusunun sık sık konuşulduğunu söyledi. Ayrıca evliyken de eşinin ailesiyle aralarının pek de iyi olmadığını ifade etti. O sırada yayına bağlanan kayınvalidesi, 'O benim kızım. Ve yayında böyle konuşması hiç hoş değil. Kızımı birileri doldurmuş. Bu çocuğumu konuşturmayın daha fazla alçalmasın.' dedi. Konuşmasının devamında ise 'Bana yüklenenlerin hepsi evlat acısı görsün.' deyince ise gelini 'Torunun vefat etse hoşuna mı gidecek? Bunu mu yaşamamı istiyorsun?' diye çıkıştı.

İşte o anlar:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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