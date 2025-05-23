Oğuz Murat Aci'nin Eşi Şikayetini Geri Çekmişti: Gelin Kaynana Canlı Yayında Birbirine Girdi!
Eylem Tok ve oğlu Timur C. davasında tazminat alarak kocası Oğuz Murat Aci'nin vefatı ile ilgili şikayetini geri çeken eş Şükriye Aci bugün Neler Oluyor Hayatta programının konuğu oldu. Kayınvalidesi yayına bağlandıktan sonra aralarında tartışma yaşandı. Kayınvalide beddua edince tansiyon iyice yükseldi.
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Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci ile kayınvalidesi canlı yayında birbirine girdi.
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Kayınvalide, gelinine çıkıştı.
İşte o anlar:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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