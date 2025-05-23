Oğuz Murat Aci'nin Eşi Şikayetini Geri Çekmişti: Gelin Kaynana Canlı Yayında Birbirine Girdi!

Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın Kanal D ekranlarında yayınlanan programının bugünkü konuğu Oğuz Murat Aci’nin 'Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir' ifadelerinin yer aldığı dilekçeyle şikayetinden vazgeçen eşi Şükriye Aci'ydi.

Şükriye Aci para aldığı konusunda yaptığı açıklamada, 'Zaten her ölümlü kazada böyle bir tazminat doğacak. Ben kan parası olarak algılamıyorum. Bu devlet tarafından oğluma verilecek bir haksa ben sadece erkenden almış oldum. Zaten bu hak vardı. Kanun dışı bir şey yapmadım. Avukatlarım protokol imzaladı, anlaşma yapıldı, bitti. Ben böyle bir talepte bulunmadım.' diye konuştu. Ancak yayına bağlanan kayınvalidesinin sözlerinin ardından gerilim yaşandı.