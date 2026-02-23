onedio
Oğuz Murat Aci'nin Hayatını Kaybettiği Kazada Eylem Tok ve Bülent Cihantimur İçin İddianame Hazırlandı

Hakan Karakoca
23.02.2026 - 23:44

Eyüpsultan’da 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un çarptığı Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, kazanın ardından Timur Cihantimur’u olay yerinden uzaklaştırdıkları ve delilleri kararttıkları öne sürülen anne Eylem Tok ile baba Bülent Cihantimur’un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ile “suçluyu kayırma” suçlamaları yöneltildi. Şüpheliler için 10’ar yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede tanık beyanlarına yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede tanık anlatımlarına da yer verildi. Buna göre, kaza sırasında araçta sürücüyle birlikte üç arkadaşının daha bulunduğu aktarıldı.

Dosyada ayrıca Timur Cihantimur’un aracı yüksek hızla kullandığı ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğuna ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

“Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçu oluştu.

Kazanın hemen ardından anne Eylem Tok’un, Ayşe Ceren Saltoğlu ile birlikte olay yerine geldiği; oğlu Timur Cihantimur ile araçta bulunan arkadaşlarını alarak bölgeden uzaklaştığı belirtildi. Bu aşamada sürücüye alkol testi uygulanmadığı ve resmi ifadesinin alınmadığı da dosyada yer aldı.

İddianamede ayrıca, yaralılardan İbrahim Gümüş’e ait cep telefonunun olay yerinde bulunduğu; telefonun önce Zekai Hakkı Dorum tarafından alındığı, ardından Kerem Ataç’a verildiği ve daha sonra Kemer Country sitesinin duvarına bırakıldığı aktarıldı. Site güvenliğinin cihazı muhafaza altına aldığı belirtildi.

Bu sırada şüpheliler Adem Kızıltepe ile Eylem Tok’un ve Demir Orhan Öcalgiray’ın annesi Berna Öcalgiray’ın siteye geldikleri; Tok ile Kızıltepe’nin birlikte hareket ederek delil niteliği taşıyan telefonu teslim aldıkları kaydedildi. Bu eylemin “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

Babanın savunması çürütüldü.

İddianameye göre kazanın ardından Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur’u evine götürdü; haber verilmesi üzerine baba Bülent Cihantimur da eve geldi. Kamera kayıtlarında, bir süre evde kalan şüphelilerin daha sonra araçlarla ayrıldığı yer aldı.

Bülent Cihantimur ile Timur Cihantimur’un aynı araca bindiği, Eylem Tok ile Ayşe Ceren Saltoğlu’nun ise başka bir araçla takip ettiği; yol üzerinde valiz aktarımı yapıldığı belirtildi. Ardından Timur Cihantimur, Eylem Tok ve Saltoğlu’nun havalimanına giderek önce Mısır’a, ardından ABD’ye geçtiği kaydedildi. Türkiye’ye dönmeyen Eylem Tok hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı ve kırmızı bülten düzenlendiği aktarıldı.

Savcılık, Bülent Cihantimur’un “kaçış planından haberim yoktu” savunmasını; aynı evde hazırlık yapılması, birlikte yola çıkılması ve valiz aktarımı tespitleriyle çeliştiği gerekçesiyle kabul etmedi.

10 yıl hapis istendi.

Hazırlanan iddianamede, aralarında Eylem Tok ve Bülent Cihantimur’un da bulunduğu 5 şüpheli hakkında “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ile “suçluyu kayırma” suçlarından 10’ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

