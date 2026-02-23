Oğuz Murat Aci'nin Hayatını Kaybettiği Kazada Eylem Tok ve Bülent Cihantimur İçin İddianame Hazırlandı
Eyüpsultan’da 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un çarptığı Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianamede, kazanın ardından Timur Cihantimur’u olay yerinden uzaklaştırdıkları ve delilleri kararttıkları öne sürülen anne Eylem Tok ile baba Bülent Cihantimur’un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ile “suçluyu kayırma” suçlamaları yöneltildi. Şüpheliler için 10’ar yıla kadar hapis cezası istendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İddianamede tanık beyanlarına yer verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçu oluştu.
Babanın savunması çürütüldü.
10 yıl hapis istendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın