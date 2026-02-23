Oğuz Murat Aci'nin Hayatını Kaybettiği Kazada Eylem Tok ve Bülent Cihantimur İçin İddianame Hazırlandı

Kazanın hemen ardından anne Eylem Tok’un, Ayşe Ceren Saltoğlu ile birlikte olay yerine geldiği; oğlu Timur Cihantimur ile araçta bulunan arkadaşlarını alarak bölgeden uzaklaştığı belirtildi. Bu aşamada sürücüye alkol testi uygulanmadığı ve resmi ifadesinin alınmadığı da dosyada yer aldı.

İddianamede ayrıca, yaralılardan İbrahim Gümüş’e ait cep telefonunun olay yerinde bulunduğu; telefonun önce Zekai Hakkı Dorum tarafından alındığı, ardından Kerem Ataç’a verildiği ve daha sonra Kemer Country sitesinin duvarına bırakıldığı aktarıldı. Site güvenliğinin cihazı muhafaza altına aldığı belirtildi.

Bu sırada şüpheliler Adem Kızıltepe ile Eylem Tok’un ve Demir Orhan Öcalgiray’ın annesi Berna Öcalgiray’ın siteye geldikleri; Tok ile Kızıltepe’nin birlikte hareket ederek delil niteliği taşıyan telefonu teslim aldıkları kaydedildi. Bu eylemin “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.