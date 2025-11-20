onedio
Japonlar, Daha Önce Büyük Zarara Uğradıkları Türk Lirasına Yine Yöneldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.11.2025 - 21:08

Japon bireysel yatırımcılar, geçmişte ciddi kayıplar yaşamalarına rağmen tekrar Türk lirasına yöneldi. Bu yıl yen karşısında yüzde 16’dan fazla değer kaybeden lira, Tokyo’daki risk iştahlı günübirlik yatırımcıların en çok işlem yaptığı varlıklardan biri haline geldi.

Tokyo Finansal Borsa verilerine göre, 12 Kasım itibarıyla lira-yen paritesine bağlı yaklaşık 900 bin vadeli marjin kontrat açılmış durumda. Bu sayı, tarihteki en yüksek seviyelere yakın seyrediyor. Uzmanlar, yüksek getiri beklentisinin yatırımcıları yeni bir toplu kayıp riskine sürükleyebileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak - Gazete Oksijen

Japonların aşırı gelir beklentisi var.

Günlük yatırımcıların lira-yen pozisyonlarının toplam değeri 32,8 milyar yen (yaklaşık 212 milyon dolar) seviyesinde. Ancak liranın sürekli değer kaybetmesi, bu tutarın gerçek yatırım büyüklüğünü olduğundan düşük gösteriyor.

Yatırımcılar önceki sert kayıpları unuturken, uzmanlar yeni bir “patlama” riskine dikkat çekiyor. Örneğin 19 Mart’ta, Türkiye’de Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından lira bir günde yüzde 11 değer kaybetmiş, lira-yen uzun pozisyonları ise yüzde 26 düşerek 2018’den bu yana en sert günlük kaybı kaydetmişti.

Neden Türk Lirası tercih ediliyor?

Yatırımcıların Türk lirasına ilgisi, yüksek getiri potansiyasından kaynaklanıyor. Lira, yen karşısında yıllıklandırılmış üç aylık yüzde 30’un üzerinde kazanç sağlarken, Japonya’daki yerel getiriler aynı dönemde yüzde 1’in altında kalıyor.

Diğer carry trade fırsatları, örneğin Brezilya reali, spot getiride liranın önünde olsa da faiz getirileri Türk lirasının oldukça gerisinde seyrediyor.

Yatırımcılar memnun, uzmanlar uyarıyor.

Hyogo bölgesinden amatör yatırımcı Masahiro (41), tamamen zamanlamaya dayalı bir strateji izlediğini söylüyor:

“Liranın güçlü olduğu gün satıyor, zayıfladığında yeniden alıyorum. Ne kadar uzun tutarsan o kadar kar ediyorsun.”

Masahiro, Japonya’nın para piyasasına müdahale ihtimalini de hesaba katıyor. Geçen hafta dolar karşısında 155 seviyesine gelen yen, olası bir müdahale ile aniden güçlenebilir ve tüm para birimlerine karşı hızlı yükseliş gösterebilir. Masahiro’nun planı ise net: “Müdahale gelmeden çıkarım.”

Ancak deneyimli analistler, bu tür zamanlama stratejilerinin çoğu yatırımcı için felaketle sonuçlandığını belirtiyor. Ebury’nin piyasa stratejisi direktörü Matthew Ryan, Japonya’nın döviz müdahalesinin ciddi risk oluşturduğunu vurguladı:

“Yen kısa pozisyonlarının en büyük düşmanı, doğrudan döviz müdahalesidir. Ani bir geri dönüş, carry trade pozisyonlarını saniyeler içinde yok edebilir.”

Türkiye'ye yansımaları neler oluyor?

Türkiye’de enflasyonla mücadelede ilerleme kaydedilse de, ekim ayı yıllık enflasyonu yüzde 32,9 seviyesinde bulunuyor. Ayrıca altına yöneliş ve değer artışı, ekonomistlerin işini zorlaştırıyor.

Buna rağmen Türk ekonomi yönetimi, liranın enflasyonun altında değer kaybettiği “reel değerlenme” stratejisini sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, carry trade’lerin hâlâ cazip olduğunu daha önce açıklamıştı.

Niigata bölgesinden Takanori, geçmişteki sert düşüşlerde zarar görmesine rağmen, yüksek getiri fırsatına dayanamadığını söylüyor:

“Geçmiş kayıplarımı telafi ettim, şu an pozitifteyim. Aylık yaklaşık %10 kazanıyorum.”

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
