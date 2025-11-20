Japonlar, Daha Önce Büyük Zarara Uğradıkları Türk Lirasına Yine Yöneldi
Japon bireysel yatırımcılar, geçmişte ciddi kayıplar yaşamalarına rağmen tekrar Türk lirasına yöneldi. Bu yıl yen karşısında yüzde 16’dan fazla değer kaybeden lira, Tokyo’daki risk iştahlı günübirlik yatırımcıların en çok işlem yaptığı varlıklardan biri haline geldi.
Tokyo Finansal Borsa verilerine göre, 12 Kasım itibarıyla lira-yen paritesine bağlı yaklaşık 900 bin vadeli marjin kontrat açılmış durumda. Bu sayı, tarihteki en yüksek seviyelere yakın seyrediyor. Uzmanlar, yüksek getiri beklentisinin yatırımcıları yeni bir toplu kayıp riskine sürükleyebileceğine dikkat çekiyor.
Japonların aşırı gelir beklentisi var.
Neden Türk Lirası tercih ediliyor?
Yatırımcılar memnun, uzmanlar uyarıyor.
Türkiye'ye yansımaları neler oluyor?
