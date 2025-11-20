İstanbul’da Konut Rotası Değişti: Yatırım Devri Bitti, ‘Mecburiyet’ Dönemi Başladı, Zirvede Yine O İlçe Var

İstanbul'da yılın ilk 10 ayına ait konut satış istatistikleri, vatandaşın ev alma alışkanlıklarında köklü bir değişimi ortaya koydu. Artan yaşam maliyetleri ve yüksek kiralar nedeniyle konut artık bir yatırım aracı olmaktan çıkarak, tamamen barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik bir zorunluluğa dönüştü. Vatandaşlar, 30-40 bin lirayı bulan kiraları ödemek yerine, yüksek faiz oranlarına rağmen kredi desteğiyle ev sahibi olup 'kiradan kaçmayı' hedefliyor.

Bu dönemde İstanbul'da ev alan her 10 kişiden biri tercihini Esenyurt'tan yana kullandı. 26 bini aşkın konut satışıyla zirveye yerleşen Esenyurt'un bu denli talep görmesinin ana nedenleri; diğer ilçelere kıyasla uygun fiyat seçenekleri, binaların yeni olması ve zemin yapısına duyulan güven olarak sıralanıyor. Esenyurt'u Başakşehir, Pendik ve Bahçelievler takip ederken, en pahalı ilçe olan Kadıköy de satış adetlerinde ilk 10'daki yerini korudu.

Piyasa uzmanları ise fiyatlardaki gidişat konusunda uyarıyor. Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatlarında reel bazda (enflasyondan arındırılmış) yüzde 1 civarında bir düşüş görülse de, bu durağanlığın geçici olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, önümüzdeki yıl konut fiyatlarında nominal bazda yüzde 40'ları bulan bir artış yaşanabileceğini ve ev sahibi olmak isteyenler için koşulların daha da zorlaşabileceğini öngörüyor.

Kaynak.- Ekol TV