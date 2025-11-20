onedio
İstanbul’da Konut Rotası Değişti: Yatırım Devri Bitti, ‘Mecburiyet’ Dönemi Başladı, Zirvede Yine O İlçe Var

Hakan Karakoca
20.11.2025 - 18:57

İstanbul'da yılın ilk 10 ayına ait konut satış istatistikleri, vatandaşın ev alma alışkanlıklarında köklü bir değişimi ortaya koydu. Artan yaşam maliyetleri ve yüksek kiralar nedeniyle konut artık bir yatırım aracı olmaktan çıkarak, tamamen barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik bir zorunluluğa dönüştü. Vatandaşlar, 30-40 bin lirayı bulan kiraları ödemek yerine, yüksek faiz oranlarına rağmen kredi desteğiyle ev sahibi olup 'kiradan kaçmayı' hedefliyor.

Bu dönemde İstanbul'da ev alan her 10 kişiden biri tercihini Esenyurt'tan yana kullandı. 26 bini aşkın konut satışıyla zirveye yerleşen Esenyurt'un bu denli talep görmesinin ana nedenleri; diğer ilçelere kıyasla uygun fiyat seçenekleri, binaların yeni olması ve zemin yapısına duyulan güven olarak sıralanıyor. Esenyurt'u Başakşehir, Pendik ve Bahçelievler takip ederken, en pahalı ilçe olan Kadıköy de satış adetlerinde ilk 10'daki yerini korudu.

Piyasa uzmanları ise fiyatlardaki gidişat konusunda uyarıyor. Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatlarında reel bazda (enflasyondan arındırılmış) yüzde 1 civarında bir düşüş görülse de, bu durağanlığın geçici olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, önümüzdeki yıl konut fiyatlarında nominal bazda yüzde 40'ları bulan bir artış yaşanabileceğini ve ev sahibi olmak isteyenler için koşulların daha da zorlaşabileceğini öngörüyor.

Kaynak.- Ekol TV

En pahalısı Kadıköy, en çok tercih edileni Esenyurt...

Esenyurt neden tercih ediliyor?

İstanbul'un konut satış haritasında zirveyi, uygun fiyat avantajı ve yeni yapı stoğuyla dikkat çeken Esenyurt kimseye kaptırmadı. Yılın ilk 10 ayında 26 bin 379 konut satışıyla İstanbul'daki her 10 satıştan birinin adresi olan ilçe, özellikle yüksek kiralardan kaçıp bütçesine uygun ev arayan vatandaşların ilk tercihi oldu. Uzmanlar, ilçenin bu denli talep görmesinde ekonomik fiyatların yanı sıra binaların yeni olması ve zemin yapısına duyulan güvenin de belirleyici rol oynadığını vurguluyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
