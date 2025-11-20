Yeni Otomobil Kampanyasıyla 7 Milyon TL'ye Kadar Sıfır Faiz Kredili Araçlar Dikkat Çekiyor
Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte sıfır otomobil almak isteyenler için cazip kredi kampanyaları devreye girmeye başladı. Bayiler, ellerindeki 2025 model araç stoklarını hızla tüketmeyi hedeflerken, tüketiciler de düşük faizli ve uzun vadeli kredi seçenekleriyle araç sahibi olmanın peşinde.
Birçok marka kampanyalarını duyurdu ve satış dönemi resmen açıldı. Faizsiz ya da uygun vadeli kredi imkanlarından yararlanmak isteyenlerin yıl bitmeden tercihlerini netleştirmesi gerekiyor.
Alfa Romeo'da takas desteği, Skoda'da 0 faizli kredi...
Audi elektrikli araçtaki kredi rakamıyla dikkat çekiyor.
Seat ve Cupra ise kredi vadesiyle dikkat çekti.
Mercedes'te kredi miktarı ve vadesi ön plana çıkıyor.
Ford'da 12 aylık vadelerle rakiplerine karşı avantaj sağlıyor.
Opel'de 12 aylık vadeler var.
BMW, 7 milyona kadar sıfır faizli kredi veriyor; diğer markalarda da dikkat çeken detaylar var.
12 ay vadeli markalarda Peugeot da var.
Nissan, 600 bin liraya kadar sıfır faizle kredi veriyor.
TOGG da yaptığı çeşitli kampanyalarıyla dikkat çekmeyi başardı.
Citroen Ami için yeni avantajlar bulunuyor.
