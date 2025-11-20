Yeni Otomobil Kampanyasıyla 7 Milyon TL'ye Kadar Sıfır Faiz Kredili Araçlar Dikkat Çekiyor

Yıl sonu kampanyalarında otomobil markaları çeşitli avantajlı kredi seçenekleri sunuyor. Toyota Hilux 300 bin lira, 12 ay vade ve yüzde 0 faizle satışta. Suzuki S-Cross 200 bin lira, 12 ay vade ve sıfır faizle alınabiliyor. Ssangyong, ticari müşterilere özel 500 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz imkânı sağlıyor.

BMW modellerinde 7 milyon liraya kadar 6 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Fiat 600’da 200 bin lira kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz fırsatı bulunuyor. Hyundai Bayon için 150 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz geçerli.

Chery Tiggo 7 ve Tiggo 8 Pro Max modellerinde ticari müşterilere 400 bin liraya kadar, 6 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sunuluyor. BYD Dolphin 300 bin lira, 12 ay vade ve yüzde 0 faizle alınabiliyor. Dacia Sandero Stepway ve Jogger modellerinde ise 150 bin lira kredi, 6 ay vade ve yüzde 0,99 faiz avantajı mevcut.