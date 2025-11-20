onedio
Yeni Otomobil Kampanyasıyla 7 Milyon TL'ye Kadar Sıfır Faiz Kredili Araçlar Dikkat Çekiyor

Yeni Otomobil Kampanyasıyla 7 Milyon TL'ye Kadar Sıfır Faiz Kredili Araçlar Dikkat Çekiyor

20.11.2025 - 18:08

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte sıfır otomobil almak isteyenler için cazip kredi kampanyaları devreye girmeye başladı. Bayiler, ellerindeki 2025 model araç stoklarını hızla tüketmeyi hedeflerken, tüketiciler de düşük faizli ve uzun vadeli kredi seçenekleriyle araç sahibi olmanın peşinde.

Birçok marka kampanyalarını duyurdu ve satış dönemi resmen açıldı. Faizsiz ya da uygun vadeli kredi imkanlarından yararlanmak isteyenlerin yıl bitmeden tercihlerini netleştirmesi gerekiyor.

Kaynak - NTV

Alfa Romeo'da takas desteği, Skoda'da 0 faizli kredi...

Alfa Romeo'da takas desteği, Skoda'da 0 faizli kredi...

Alfa Romeo, Junior Ibrida modeli için 121 bin 529 liralık takas desteği sağlıyor.

Skoda cephesinde ise üç model öne çıkıyor: Superb için 1 milyon liralık, 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuluyor. Aynı şartlar Karoq ve Kodiaq modelleri için de geçerli; her iki araç da 1 milyon lira kredi, 6 ay vade ve sıfır faiz avantajıyla satışa çıkarılıyor.

Audi elektrikli araçtaki kredi rakamıyla dikkat çekiyor.

Audi elektrikli araçtaki kredi rakamıyla dikkat çekiyor.

Audi, yıl sonu kampanyasında elektrikli modellerine özel avantajlar sunuyor. A6 e-tron için 2 milyon liraya kadar, 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Q4 e-tron ile Q4 Sportback e-tron modellerinde ise 1 milyon liraya kadar, yine 6 ay vade ve sıfır faiz fırsatı geçerli.

Seat ve Cupra ise kredi vadesiyle dikkat çekti.

Seat ve Cupra ise kredi vadesiyle dikkat çekti.

Seat, Ibiza ve Arona modelleri için bireysel alıcılara 200 bin liralık, 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi desteği sunuyor.

Cupra tarafında ise 250 bin liraya kadar, 12 ay vade ve sıfır faizli kredi avantajı geçerli.

Mercedes'te kredi miktarı ve vadesi ön plana çıkıyor.

Mercedes'te kredi miktarı ve vadesi ön plana çıkıyor.

Mercedes, yıl sonu kampanyasında farklı modeller için kurumsal müşterilere özel kredi seçenekleri sunuyor. GLC ve C Serisi için 1 milyon lira kredi, 18 ay vade ve yüzde 0 faiz imkânı sağlanıyor. E-180 modelinde aynı kredi tutarı 12 ay vade ve sıfır faizle geçerli. Elektrikli EQB ise 1 milyon lira kredi, 6 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajıyla satışa çıkmış durumda.

Ford'da 12 aylık vadelerle rakiplerine karşı avantaj sağlıyor.

Ford'da 12 aylık vadelerle rakiplerine karşı avantaj sağlıyor.

Ford, çeşitli modellerinde yıl sonu için avantajlı kredi seçenekleri sunuyor. Puma ve Puma Gen-E modellerinde 400 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz imkânı bulunuyor. Explorer için 300 bin lira kredi, yine 12 ay vade ve sıfır faiz seçeneği geçerli. Focus modelinde ise tüzel müşterilere özel 300 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz fırsatı uygulanıyor.

Opel'de 12 aylık vadeler var.

Opel'de 12 aylık vadeler var.

Opel, yıl sonu kampanyasında birçok modeline avantajlı kredi seçenekleri sunuyor. Corsa Edition AT8 ve GS donanımlarında 300 bin lira, 12 ay vade; Corsa Edition MT6’da 150 bin lira, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz imkânı bulunuyor. Corsa Elektrik, Frontera Elektrik, Mokka, Astra ve Astra Elektrik modellerinde 300 bin lira, 12 ay vade ve sıfır faiz fırsatı geçerli. Frontera’da 150 bin lira, Grandland’da ise 400 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajıyla satışlar devam ediyor.

BMW, 7 milyona kadar sıfır faizli kredi veriyor; diğer markalarda da dikkat çeken detaylar var.

BMW, 7 milyona kadar sıfır faizli kredi veriyor; diğer markalarda da dikkat çeken detaylar var.

Yıl sonu kampanyalarında otomobil markaları çeşitli avantajlı kredi seçenekleri sunuyor. Toyota Hilux 300 bin lira, 12 ay vade ve yüzde 0 faizle satışta. Suzuki S-Cross 200 bin lira, 12 ay vade ve sıfır faizle alınabiliyor. Ssangyong, ticari müşterilere özel 500 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz imkânı sağlıyor.

BMW modellerinde 7 milyon liraya kadar 6 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Fiat 600’da 200 bin lira kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz fırsatı bulunuyor. Hyundai Bayon için 150 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz geçerli.

Chery Tiggo 7 ve Tiggo 8 Pro Max modellerinde ticari müşterilere 400 bin liraya kadar, 6 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sunuluyor. BYD Dolphin 300 bin lira, 12 ay vade ve yüzde 0 faizle alınabiliyor. Dacia Sandero Stepway ve Jogger modellerinde ise 150 bin lira kredi, 6 ay vade ve yüzde 0,99 faiz avantajı mevcut.

12 ay vadeli markalarda Peugeot da var.

12 ay vadeli markalarda Peugeot da var.

Peugeot, yıl sonu kampanyasında birçok modeline avantajlı kredi seçenekleri sunuyor. E-208 ve E-308 modellerinde 300 bin lira, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz imkânı bulunuyor. 2008 Allure’da 150 bin lira, E-2008’de 200 bin lira kredi, 12 ay vade ve sıfır faizle satışta.

3008 Allure 1.2 Hybrid 145 hp modeli için 170 bin lira, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz; 408 Allure’da 120 bin lira, 12 ay vade ve sıfır faiz; 5008 GT modelinde ise 170 bin lira, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz fırsatı sunuluyor.

Nissan, 600 bin liraya kadar sıfır faizle kredi veriyor.

Nissan, 600 bin liraya kadar sıfır faizle kredi veriyor.

Nissan, yıl sonu kampanyasında farklı modellerine özel kredi avantajları sunuyor. Qashqai Skypack 4WD, N-Design, Platinum ve Platinum Premium versiyonları için ticari müşterilere 600 bin lira, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz imkânı sağlanıyor. Juke Tekna modelinde bireysel müşterilere 240 bin lira, 12 ay vade ve sıfır faiz, ticari müşterilere ise 500 bin lira, 6 ay vade ve yüzde 0 faiz fırsatı bulunuyor. X-Trail Mild Hybrid modeli ise ticari müşterilere özel 1 milyon lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faizle satışta.

TOGG da yaptığı çeşitli kampanyalarıyla dikkat çekmeyi başardı.

TOGG da yaptığı çeşitli kampanyalarıyla dikkat çekmeyi başardı.

Togg, T10F ve T10X modelleri için yıl sonu kredi kampanyalarını açıkladı.

T10F V2 versiyonu, 800 bin lira krediyle 12 ay vadede yüzde 0 faiz ve aylık 66 bin 667 lira ödemeyle alınabiliyor. Alternatif olarak 1.7 milyon lira kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,57 faizle aylık 71 bin 578 lira ödeme imkânı sunuluyor. T10F 4More’da ise 800 bin lira kredi, 12 ay vadede yüzde 0 faizle aylık 66 bin 667 lira, 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade ve yüzde 2,52 faizle aylık 71 bin 564 lira ödeme ile sahip olunabiliyor.

Kurumsal kullanıcılar T10F V2 için 1 milyon 900 bin lira kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,75 faiz oranıyla aylık 73 bin 644 lira ödeme yapabiliyor.

T10X V2 modeli için de aynı kredi seçenekleri geçerli: 800 bin lira, 12 ay vadede yüzde 0 faizle aylık 66 bin 667 lira veya 1.7 milyon lira, 48 ay vadede yüzde 2,57 faizle aylık 71 bin 578 lira ödeme imkânı bulunuyor. T10X 4More’da 800 bin lira, 12 ay vadede yüzde 0 faizle aylık 66 bin 667 lira, 1.5 milyon lira, 36 ay vadede yüzde 2,52 faizle 71 bin 564 lira ödeme yapılabiliyor. Kurumsal kullanıcılar için T10X V2’de de 1 milyon 900 bin lira kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,75 faizle aylık 73 bin 644 lira ödeme geçerli.

Citroen Ami için yeni avantajlar bulunuyor.

Citroen Ami için yeni avantajlar bulunuyor.

Citroën, yıl sonu kampanyasında Ami ve ë-C3 modelleri için avantajlar sunuyor. Ami’de 270 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz veya nakit indirim fırsatı bulunuyor. Yeni ë-C3 modelinde ise 150 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz imkânı geçerli.

