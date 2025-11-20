onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Batı Avustralya'da Yeni Arı Türü Keşfedildi: Arıya Lucifer Adı Verildi

Batı Avustralya'da Yeni Arı Türü Keşfedildi: Arıya Lucifer Adı Verildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.11.2025 - 18:34

Batı Avustralya’da keşfedilen “şeytan boynuzlu” arı türü, doğanın sürprizlerle dolu olduğunu ve yerli tozlayıcıları ne kadar az tanıdığımızı gösterdi. Yüzündeki küçük boynuzumsu çıkıntılarla dikkat çeken bu arı, Megachile (Hackeriapis) lucifer adıyla bilim dünyasına kazandırıldı ve Goldfields bölgesinin biyolojik çeşitliliğine ışık tuttu.

Yeni arı türü, yalnızca Batı Avustralya’nın Goldfields bölgesinde yetişen ve kritik düzeyde tehlike altındaki Marianthus aquilonarius adlı nadir yabani çiçek üzerinde yapılan arazi çalışmaları sırasında keşfedildi. Bu bitki, sadece Norseman ile Hyden kasabaları arasındaki Bremer Range bölgesinde görülüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arıya 'Lucifer' adını verdiler.

Arıya 'Lucifer' adını verdiler.

Curtin Üniversitesi’nden Doç. Dr. Kit Prendergast, dişi arının sıra dışı yüzündeki küçük boynuzların ismin belirlenmesinde etkili olduğunu söylüyor. Lucifer, Latince’de “ışık getiren” anlamına gelirken, şeytani çağrışımları ve popüler Netflix dizisiyle de tanınıyor.

Prendergast, nadir bir çiçeği incelerken boynuzlu bir arı fark ettiğini ve bunun sıradan bir tür olmadığını anladığını aktarıyor. DNA analizleri dişi ve erkek örneklerin aynı türe ait olduğunu doğruladı; genetik profilleri ise veri tabanlarındaki hiçbir arı türüyle eşleşmedi. Morfolojik incelemeler de yeni türü destekledi.

Bilim insanları, bu türün son 20 yılda bu arı grubunda keşfedilen ilk yeni tür olduğunu ve Goldfields gibi bölgelerde hâlâ keşfedilmeyi bekleyen birçok canlı bulunduğunu vurguluyor.

İklim değişikliklerine karşı hassas olabilirler.

İklim değişikliklerine karşı hassas olabilirler.

Prendergast, keşfin yerli arılar ve yaşam alanları açısından önemli bir uyarı taşıdığını belirtiyor. Yeni tür, tehlike altındaki bir yabani çiçekle aynı dar alanda bulunduğu için, her ikisinin de habitat tahribatı ve iklim değişikliği gibi tehditlere karşı hassas olabileceği düşünülüyor.

Madencilik şirketlerinin çevresel etki çalışmalarında yerli arılara yeterince odaklanmadığına dikkat çekiliyor. Bu durum, henüz bilim tarafından tanımlanmamış ve belirli bitkilere bağımlı arı türlerinin gözden kaçmasına yol açıyor.

Prendergast’ın uyarısı açık: “Hangi yerli arıların var olduğunu ve hangi bitkilere ihtiyaç duyduklarını bilmezsek, hem arıları hem de onlara bağlı bitkileri farkına varmadan kaybetme riskiyle karşı karşıyayız.”

Boyutu çok küçük hikayesi çok büyük...

Boyutu çok küçük hikayesi çok büyük...

Megachile lucifer, küçük boyutuna rağmen doğa koruma ve biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir mesaj veriyor. Goldfields bölgesinin hâlâ yeterince araştırılmadığını ve tozlayıcı korumasının yalnızca bal arılarıyla sınırlı olmadığını hatırlatıyor.

Bilim insanları, “şeytan boynuzlu” arının, yerli arı türlerinin önemine ve madencilik ile iklim baskısı altındaki hassas habitatların korunması gerekliliğine dair güçlü bir uyarı niteliği taşıdığı görüşünde.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın