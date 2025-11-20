Batı Avustralya'da Yeni Arı Türü Keşfedildi: Arıya Lucifer Adı Verildi

Batı Avustralya’da keşfedilen “şeytan boynuzlu” arı türü, doğanın sürprizlerle dolu olduğunu ve yerli tozlayıcıları ne kadar az tanıdığımızı gösterdi. Yüzündeki küçük boynuzumsu çıkıntılarla dikkat çeken bu arı, Megachile (Hackeriapis) lucifer adıyla bilim dünyasına kazandırıldı ve Goldfields bölgesinin biyolojik çeşitliliğine ışık tuttu.

Yeni arı türü, yalnızca Batı Avustralya’nın Goldfields bölgesinde yetişen ve kritik düzeyde tehlike altındaki Marianthus aquilonarius adlı nadir yabani çiçek üzerinde yapılan arazi çalışmaları sırasında keşfedildi. Bu bitki, sadece Norseman ile Hyden kasabaları arasındaki Bremer Range bölgesinde görülüyor.