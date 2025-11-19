Rusya Devlet Başkanı Putin, Yapay Zekayı Bir Egemenlik ve Devlet Meselesi İlan Etti
Rusya, yapay zeka için yatırımlara başlıyor.
2030'a kadar 136 milyar dolar katkı hedefleniyor.
