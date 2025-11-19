onedio
Rusya Devlet Başkanı Putin, Yapay Zekayı Bir Egemenlik ve Devlet Meselesi İlan Etti

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.11.2025 - 00:13

Rusya Devlet Başkanı Putin, yapay zekada bağımsızlığın ülke için bir 'egemenlik meselesi' olduğunu belirtti. Putin, 'Küçük nükleer santrallerin seri üretimine başlayacağız ve büyük nükleer santrallere dayalı veri merkezleri kurmayı sürdüreceğiz' dedi.

Rusya, yapay zeka için yatırımlara başlıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapay zekada yabancı ülkelere bağımlılığın kabul edilemez olduğunu belirterek, bunun Rusya için bir “devlet ve egemenlik meselesi” olduğunu söyledi.

Moskova’da Sberbank’ın düzenlediği “AI Journey” konferansında konuşan Putin, veri merkezlerine enerji sağlamak için çözümler geliştirdiklerini aktararak, küçük ve kara temelli nükleer santrallerin seri üretimine başlayacaklarını, ayrıca büyük nükleer santrallere dayalı veri merkezleri kurmaya devam edeceklerini açıkladı. Putin, önümüzdeki 20 yıl içinde Ural, Sibirya ve Uzak Doğu’da toplam 38 nükleer güç santrali inşa etmeyi planladıklarını kaydetti.

2030'a kadar 136 milyar dolar katkı hedefleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapay zekanın 2030’a kadar Rus ekonomisine en az 11 trilyon ruble (yaklaşık 136 milyar dolar) katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti. Putin, hükümet ve bölge valilerinden üretken yapay zekanın ulusal düzeyde yaygınlaştırılması için bir plan oluşturmalarını istedi.

Putin, yapay zeka modellerinin ürettikleri “devasa” verilerle insanların dünya görüşünü etkileyebileceğini ve devletlerin, tüm insanlığın anlamsal alanını şekillendirebileceğini vurguladı. “Başkalarının sistemlerine kritik bağımlılığa izin veremeyiz. Rusya için bu bir devlet, teknolojik ve egemenlik meselesidir” dedi.

Ayrıca, yapay zekada yerel teknolojilerin kullanılmasının ve tüm modellerin Rus uzmanlar tarafından eğitilip denetlenmesinin önemine dikkat çekti.

