Rusya Devlet Başkanı Putin, Yapay Zekayı Bir Egemenlik ve Devlet Meselesi İlan Etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapay zekada yabancı ülkelere bağımlılığın kabul edilemez olduğunu belirterek, bunun Rusya için bir “devlet ve egemenlik meselesi” olduğunu söyledi.

Moskova’da Sberbank’ın düzenlediği “AI Journey” konferansında konuşan Putin, veri merkezlerine enerji sağlamak için çözümler geliştirdiklerini aktararak, küçük ve kara temelli nükleer santrallerin seri üretimine başlayacaklarını, ayrıca büyük nükleer santrallere dayalı veri merkezleri kurmaya devam edeceklerini açıkladı. Putin, önümüzdeki 20 yıl içinde Ural, Sibirya ve Uzak Doğu’da toplam 38 nükleer güç santrali inşa etmeyi planladıklarını kaydetti.