Evcil Hayvan Sahipleri İçin Son Uyarı: 31 Aralık Son Tarih

Hakan Karakoca
20.11.2025 - 19:38

Evcil hayvan sahiplerine, hayvanlarını çiplendirmek için ek süre tanındı. Yeni düzenlemeyle birlikte “barınak” yerine artık “hayvan bakımevi” terimi kullanılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasını düzenleyen yönetmelikte değişiklik yaptı. Düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Buna göre yerel yönetimler, gerçek ve tüzel kişiler ile özel hayvan yaşamevleri, hayvan bakımevlerinden sahiplenilen kedi ve köpeklerin sorumlu veteriner hekim tarafından Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmesinden ve hayvan pasaportlarının oluşturulmasından sorumlu olacak.

Özel hayvan yaşamevleri kurulabilecek.

Bakanlıktan izin alınarak gerçek veya tüzel kişilerce kurulan ve hayvanların barındığı tesisler, “Özel hayvan yaşamevi” olarak adlandırılacak.

Özel hayvan yaşamevleri, hayvan bakımevlerinden sahiplendikleri evcil hayvanların ölüm ve kayıp durumlarını il/ilçe müdürlüklerine zamanında bildirmekle yükümlü olacak.

Ayrıca özel hayvan yaşamevleri, evcil hayvanların tüm bakım ve beslenmesinden sorumlu olup, hayvanları terk edemeyecek, izinsiz sahiplendiremeyecek ve Bakanlıktan alınan izin kapasitesinin üzerinde hayvan bulunduramayacak.

Barınak kelimesi kullanılmayacak.

Yapılan düzenlemeyle “barınak” ifadesi “hayvan bakımevi” olarak değiştirildi ve 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kayıtlı evcil hayvanın ölümü durumunda 30 gün, kaybolması halinde ise 7 gün içinde hayvan sahibi, durumu il/ilçe müdürlüğüne veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum, kuruluş veya gerçek/tüzel kişilere bildirmekle yükümlü olacak.

31 Aralık evcil hayvanların kimliklendirilmesi için son tarih.

Mikroçipler, hayvanların iki kürek kemiği arasına veya boynun kulağa yakın kısmına yerleştirilebilecek; genetik yatkınlığa sahip bazı ırklarda bacak veya göğüs bölgesine de uygulanabilecek.

Tüm kedi ve köpek sahipleri, il/ilçe müdürlüğüne veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum, kuruluş ya da gerçek/tüzel kişilere başvurarak, her yaştaki evcil hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025’e kadar kimliklendirip kayıt altına almakla yükümlü olacak.

