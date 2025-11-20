Evcil Hayvan Sahipleri İçin Son Uyarı: 31 Aralık Son Tarih
Evcil hayvan sahiplerine, hayvanlarını çiplendirmek için ek süre tanındı. Yeni düzenlemeyle birlikte “barınak” yerine artık “hayvan bakımevi” terimi kullanılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasını düzenleyen yönetmelikte değişiklik yaptı. Düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlandı.
Buna göre yerel yönetimler, gerçek ve tüzel kişiler ile özel hayvan yaşamevleri, hayvan bakımevlerinden sahiplenilen kedi ve köpeklerin sorumlu veteriner hekim tarafından Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmesinden ve hayvan pasaportlarının oluşturulmasından sorumlu olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özel hayvan yaşamevleri kurulabilecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Barınak kelimesi kullanılmayacak.
31 Aralık evcil hayvanların kimliklendirilmesi için son tarih.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın