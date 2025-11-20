Evcil Hayvan Sahipleri İçin Son Uyarı: 31 Aralık Son Tarih

Mikroçipler, hayvanların iki kürek kemiği arasına veya boynun kulağa yakın kısmına yerleştirilebilecek; genetik yatkınlığa sahip bazı ırklarda bacak veya göğüs bölgesine de uygulanabilecek.

Tüm kedi ve köpek sahipleri, il/ilçe müdürlüğüne veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum, kuruluş ya da gerçek/tüzel kişilere başvurarak, her yaştaki evcil hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025’e kadar kimliklendirip kayıt altına almakla yükümlü olacak.