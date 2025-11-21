onedio
Yine Çöktü: X'e Yeniden Erişim Sorunları Yaşandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.11.2025 - 18:54

Geçtiğimiz günlerde birçok siteyle birlikte erişim sorunu yaşanan X'e bir süre yine erişim sorunu yaşandı. X'e girmek isteyenler sayfa yüklenememe hatasıyla karşılaştı. 

X'ten resmi bir açıklama gelmezken bir süre sonra hata düzeldi ve kullanıcılar siteye giriş yapabildi.

X'teki erişim sorunu yine gündem oldu.

X platformuna yaklaşık 15 dakika boyunca erişim sağlanamadı. Kullanıcılar kısa süreliğine gönderi paylaşamadı ve akışlarına ulaşamadı. Sorunun hızla giderilirken, site normale döndü. X'ten resmi bir açıklama gelmezken, bu durum kullanıcılar arasında yine kısa süreli paniğe yol açtı.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
