Yine Çöktü: X'e Yeniden Erişim Sorunları Yaşandı
Geçtiğimiz günlerde birçok siteyle birlikte erişim sorunu yaşanan X'e bir süre yine erişim sorunu yaşandı. X'e girmek isteyenler sayfa yüklenememe hatasıyla karşılaştı.
X'ten resmi bir açıklama gelmezken bir süre sonra hata düzeldi ve kullanıcılar siteye giriş yapabildi.
X'teki erişim sorunu yine gündem oldu.
