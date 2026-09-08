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İnşaat Sektöründe Devrim: Bilim İnsanları İnsan Dışkısıyla ‘%42 Daha Sağlam’ Beton Üretti

İnşaat Sektöründe Devrim: Bilim İnsanları İnsan Dışkısıyla ‘%42 Daha Sağlam’ Beton Üretti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.09.2026 - 21:56 Son Güncelleme: 08.09.2026 - 22:32
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Hindistan'daki araştırmacılar, insan dışkısından elde edilen biyokömürü çimentoya karıştırarak betonun dayanıklılığını %42'ye kadar artırmayı başardı. Hem karbon emisyonunu azaltmayı hem de atık yönetimini çözmeyi hedefleyen bu yenilikçi adım, inşaat sektöründe ezberleri bozmaya hazırlanıyor.

Kaynak: https://www.science.com/scientists-ar...
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Dünyanın en çok kullanılan yapı malzemesi olan betonun çevresel faturası, içeriğindeki çimento üretiminin yaydığı devasa karbon emisyonları nedeniyle oldukça ağır.

Dünyanın en çok kullanılan yapı malzemesi olan betonun çevresel faturası, içeriğindeki çimento üretiminin yaydığı devasa karbon emisyonları nedeniyle oldukça ağır.

Bu duruma kalıcı bir çözüm arayan Manipal Üniversitesi'nden inşaat mühendisi Raghuvesh Tiwari ve ekibi, Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmalarında sıra dışı bir alternatife imza attı. Ekip, arıtma tesislerinden alınan insan dışkısı çamurunu yüksek ısıda biyokömüre dönüştürerek çimentonun yerine kullandı. Ortaya çıkan 'dışkı betonu', beklentilerin çok ötesine geçerek geleneksel betondan çok daha sağlam bir yapı sergiledi.

Üretim sürecinde dışkı çamuru, oksijensiz ortamda 350 ile 450 santigrat derece arasında fırınlanıp öğütülerek ince bir toz haline getirildi. Bu özel biyokömür tozu, çimento ile farklı oranlarda yer değiştirildiğinde malzemenin fiziksel sınırlarını baştan yazan şu sonuçlar elde edildi:

  • %5 Değişim Oranı: Betonun büzülme, su emme ve gözeneklilik oranları minimuma inerken, mikroskobik düzeyde en yoğun ve sıkı bağlara sahip yapı elde edildi.

  • %10 Değişim Oranı: En çarpıcı sıçrama bu seviyede yaşandı. 91 günlük sertleşme (kürlenme) süresinin sonunda betonun eğilme dayanımında %42, basınç dayanımında ise %21 oranında devasa bir artış kaydedildi.

  • %15 Değişim Oranı: Bu oranda optimum sınır aşıldı. Beton sertleştikçe güçlenmeye devam etse de, yapıda mikro çatlaklar ve zayıf bağlar oluşarak genel dayanıklılık düştü.

Bu muazzam mukavemet artışının ardında, biyokömürün süngerimsi dokusu ve kimyasal mucizesi yatıyor.

Bu muazzam mukavemet artışının ardında, biyokömürün süngerimsi dokusu ve kimyasal mucizesi yatıyor.

Biyokömürün gözenekli yapısı suyu hapsederek, betonun sertleşme sürecinde ihtiyaç duyduğu nemi yavaş yavaş içten dışa doğru serbest bırakıyor. Aynı zamanda dışkı kömüründeki yüksek silika oranı, antik Roma betonlarına o efsanevi dayanıklılığını veren kimyasal reaksiyonun bir benzerini tetikliyor. Volkanik küllerin yerini alan bu insan atığı tozu, betondaki boşlukları kusursuzca doldurarak kalsiyum silikat bağlarını güçlendiriyor.

Aşırı sıcaklık değişimleri, donma-çözülme döngüleri ve olası ağır metal sızıntıları gibi saha testleri henüz tamamlanmamış olsa da ulaşılan sonuçlar son derece umut verici. Dünyada her gün milyarlarca insanın ürettiği ve tükenme ihtimali olmayan tek kaynağı devasa bir çevre krizini çözmek için kullanmak, modern mühendisliğin en akılcı adımlarından biri olarak tarihe geçebilir.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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