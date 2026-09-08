İnşaat Sektöründe Devrim: Bilim İnsanları İnsan Dışkısıyla ‘%42 Daha Sağlam’ Beton Üretti
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Kaynak: https://www.science.com/scientists-ar...
Hindistan'daki araştırmacılar, insan dışkısından elde edilen biyokömürü çimentoya karıştırarak betonun dayanıklılığını %42'ye kadar artırmayı başardı. Hem karbon emisyonunu azaltmayı hem de atık yönetimini çözmeyi hedefleyen bu yenilikçi adım, inşaat sektöründe ezberleri bozmaya hazırlanıyor.
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Dünyanın en çok kullanılan yapı malzemesi olan betonun çevresel faturası, içeriğindeki çimento üretiminin yaydığı devasa karbon emisyonları nedeniyle oldukça ağır.
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Bu muazzam mukavemet artışının ardında, biyokömürün süngerimsi dokusu ve kimyasal mucizesi yatıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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