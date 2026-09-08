İnşaat Sektöründe Devrim: Bilim İnsanları İnsan Dışkısıyla ‘%42 Daha Sağlam’ Beton Üretti

Bu duruma kalıcı bir çözüm arayan Manipal Üniversitesi'nden inşaat mühendisi Raghuvesh Tiwari ve ekibi, Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmalarında sıra dışı bir alternatife imza attı. Ekip, arıtma tesislerinden alınan insan dışkısı çamurunu yüksek ısıda biyokömüre dönüştürerek çimentonun yerine kullandı. Ortaya çıkan 'dışkı betonu', beklentilerin çok ötesine geçerek geleneksel betondan çok daha sağlam bir yapı sergiledi.

Üretim sürecinde dışkı çamuru, oksijensiz ortamda 350 ile 450 santigrat derece arasında fırınlanıp öğütülerek ince bir toz haline getirildi. Bu özel biyokömür tozu, çimento ile farklı oranlarda yer değiştirildiğinde malzemenin fiziksel sınırlarını baştan yazan şu sonuçlar elde edildi: