Hollanda Alarmda: Köprü ve Yollar Kalıcı Olarak Kapanabilir

Raporda en dikkat çeken kalemlerden biri rıhtım duvarları oldu. Önceki hesaplamalara dahil edilmeyen eski rıhtım duvarlarının yenilenmesi için yaklaşık 16 milyar euro ek kaynak gerekiyor. Bu maliyetin büyük bölümünün önümüzdeki 40 ila 50 yıl içinde ortaya çıkması bekleniyor.

Uzmanlara göre sorun yalnızca maliyet değil. Bazı bölgelerde eskiyen rıhtım duvarlarında çatlaklar, çökmeler ve yapısal riskler görülürken, birçok belediyenin elindeki altyapının gerçek durumuna ilişkin kapsamlı verilerinin eksik olduğu belirtiliyor.

En Büyük Risk Amsterdam ve Rotterdam'da

Araştırmaya göre Amsterdam ve Rotterdam, Hollanda'daki köprü ve tünellerin önemli bir bölümüne ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle bakım maliyetleri de diğer bölgelere kıyasla çok daha yüksek seviyede bulunuyor.

Özellikle büyük şehirlerde bulunan rıhtım duvarları, kanal kenarları ve tarihi altyapı yapıları risk altında. TU Delft'ten uzmanlar, mevcut yapıların durumunun daha yakından takip edilmesi ve yenileme çalışmalarının hızlandırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Rapor ayrıca birçok belediyenin sahip olduğu altyapının güncel envanterine bile tam olarak sahip olmadığını ortaya koydu. Eksik verilerin, gerçek bakım maliyetlerinin gelecekte daha da yükselmesine neden olabileceği belirtiliyor.

'Kalıcı Kapanmalar' Olabilir!

Yerel yönetimler, ek finansman sağlanmaması halinde köprüler, yollar ve diğer kritik altyapı unsurlarının uzun süre hizmet dışı kalabileceğini, bazı yapıların ise tamamen kullanıma kapatılma riskiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor.