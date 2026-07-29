Hollanda Alarmda: Köprü ve Yollar Kalıcı Olarak Kapanabilir
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Hollanda'da belediyeler ve eyalet yönetimleri, yıkılmaya başlayan duvarlar yüzünden acil yatırım çağrısı yaptı! Ülke genelinde liman ve kanal duvarlarının yıkılmaya başladığı, artık suyun gücüne dayanamadığı açıklandı. Yetkililer, gerekli bütçe sağlanmazsa köprüler, yollar ve tünellerin uzun süreli hatta kalıcı olarak kapanabileceği uyarısında da bulundu.
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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