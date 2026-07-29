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Yaşam
Hollanda Alarmda: Köprü ve Yollar Kalıcı Olarak Kapanabilir

Hollanda Alarmda: Köprü ve Yollar Kalıcı Olarak Kapanabilir

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.07.2026 - 09:25
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Hollanda'da belediyeler ve eyalet yönetimleri, yıkılmaya başlayan duvarlar yüzünden acil yatırım çağrısı yaptı! Ülke genelinde liman ve kanal duvarlarının yıkılmaya başladığı, artık suyun gücüne dayanamadığı açıklandı. Yetkililer, gerekli bütçe sağlanmazsa köprüler, yollar ve tünellerin uzun süreli hatta kalıcı olarak kapanabileceği uyarısında da bulundu. 

İşte detaylar. 

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Her Yıl 1,5 Milyar Euro Gerekiyor

Her Yıl 1,5 Milyar Euro Gerekiyor

Hollanda Belediyeler Birliği (VNG) ile Eyaletler Arası İstişare Kurulu (IPO), merkezi hükümete belediye ve eyalet fonlarının artırılması çağrısında bulundu. Kurumlar, ülke genelindeki yolların, köprülerin, tünellerin, viyadüklerin, menfezlerin, rıhtım duvarlarının ve su yapılarının önemli bölümünün artık kapsamlı bakım veya tamamen yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Araştırmaya göre belediyeler ve eyaletlerin, altyapıyı güvenli şekilde ayakta tutabilmesi için önümüzdeki onlarca yıl boyunca her yıl ortalama 1,5 milyar euro yatırım yapması gerekiyor. Uzmanlar, artan bakım ihtiyacının mevcut bütçelerle karşılanmasının mümkün olmadığını vurguluyor.

Hollanda'nın altyapı sorununda en büyük ek maliyet kalemlerinden biri ise rıhtım duvarları oldu. Ülkede yaklaşık 1.500 kilometrelik rıhtım duvarı bulunuyor ve bu yapıların önemli bir bölümünün kullanım ömrünün sonuna yaklaştığı belirtiliyor.

16 Milyar Euroluk Yeni Fatura

16 Milyar Euroluk Yeni Fatura

Raporda en dikkat çeken kalemlerden biri rıhtım duvarları oldu. Önceki hesaplamalara dahil edilmeyen eski rıhtım duvarlarının yenilenmesi için yaklaşık 16 milyar euro ek kaynak gerekiyor. Bu maliyetin büyük bölümünün önümüzdeki 40 ila 50 yıl içinde ortaya çıkması bekleniyor.

Uzmanlara göre sorun yalnızca maliyet değil. Bazı bölgelerde eskiyen rıhtım duvarlarında çatlaklar, çökmeler ve yapısal riskler görülürken, birçok belediyenin elindeki altyapının gerçek durumuna ilişkin kapsamlı verilerinin eksik olduğu belirtiliyor.

En Büyük Risk Amsterdam ve Rotterdam'da

Araştırmaya göre Amsterdam ve Rotterdam, Hollanda'daki köprü ve tünellerin önemli bir bölümüne ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle bakım maliyetleri de diğer bölgelere kıyasla çok daha yüksek seviyede bulunuyor.

Özellikle büyük şehirlerde bulunan rıhtım duvarları, kanal kenarları ve tarihi altyapı yapıları risk altında. TU Delft'ten uzmanlar, mevcut yapıların durumunun daha yakından takip edilmesi ve yenileme çalışmalarının hızlandırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Rapor ayrıca birçok belediyenin sahip olduğu altyapının güncel envanterine bile tam olarak sahip olmadığını ortaya koydu. Eksik verilerin, gerçek bakım maliyetlerinin gelecekte daha da yükselmesine neden olabileceği belirtiliyor.

'Kalıcı Kapanmalar' Olabilir!

Yerel yönetimler, ek finansman sağlanmaması halinde köprüler, yollar ve diğer kritik altyapı unsurlarının uzun süre hizmet dışı kalabileceğini, bazı yapıların ise tamamen kullanıma kapatılma riskiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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