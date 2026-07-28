Bilim İnsanları Açıkladı: Maddi Kaygılar Beyin Yaşlanmasını Etkiliyor

Araştırmada dikkat çeken noktalardan biri, geçici ekonomik sıkıntılar değil, yıllara yayılan maddi zorlukların daha güçlü bir ilişki göstermesi oldu.

Katılımcıların beyin görüntülemeleri incelendiğinde, uzun süre düşük gelirle mücadele eden kişilerde 69-71 yaş döneminde beyin sağlığıyla ilgili bazı olumsuz göstergeler daha belirgin bulundu.

Araştırmacılara göre bu sonuçlar, ekonomik koşulların sadece günlük hayatı değil, uzun vadede bilişsel yaşlanma sürecini de etkileyebilecek önemli faktörlerden biri olduğunu gösteriyor.

Peki Kimlerde Etkisi Daha Güçlü Görüldü?

Çalışmada finansal stresin etkilerinin bazı gruplarda daha belirgin olduğu görüldü. Özellikle:

Erkeklerde,

Çocukluk döneminde ekonomik dezavantaj yaşayanlarda,

Alzheimer hastalığıyla ilişkili genetik risk faktörü taşıyan kişilerde,

maddi zorluklarla beyin sağlığı arasındaki bağlantı daha güçlü bulundu.

Beyin Sağlığı Sadece Genetikle Belirlenmiyor

Bu araştırmayla birlik bilim insanları bir kez daha, beyin yaşlanmasının yalnızca genetik özelliklere veya kişisel alışkanlıklara bağlı olmadığını vurguluyor. Yaşam boyunca karşılaşılan sosyal ve ekonomik koşulların da bu süreçte rol oynayabileceğini belirtiyorlar.

Araştırmacılara göre kronik yoksulluğu azaltmaya yönelik destekler, ilerleyen yaşlarda bilişsel gerileme ve demans riskini azaltmaya yardımcı olabilecek adımlardan biri olabilir.