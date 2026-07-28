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Bilim İnsanları Açıkladı: Maddi Kaygılar Beyin Yaşlanmasını Etkiliyor

Bilim İnsanları Açıkladı: Maddi Kaygılar Beyin Yaşlanmasını Etkiliyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.07.2026 - 16:00
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Maddi sıkıntılar yalnızca yaşam kalitesini değil, beynin yaşlanma sürecini de etkiliyor olabilir! Bilim insanları, uzun süre ekonomik baskı altında kalan kişilerde orta yaşlardan itibaren bilişsel performansın daha düşük olabildiğini ortaya koydu. Araştırma, yıllarca süren finansal zorlukların ilerleyen yaşlarda beyin sağlığıyla ilişkili olabileceğine dikkat çekti.

İşte detaylar.

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Para Kaygısı Beyinde Görünmez Bir Yük Oluşturabilir

Para Kaygısı Beyinde Görünmez Bir Yük Oluşturabilir

Birleşik Krallık'taki University College London araştırmacıları, uzun süreli maddi zorlukların beyin üzerindeki etkisini incelemek için 2 bin 759 kişinin yaşam verilerini analiz etti. Katılımcıların ekonomik durumları genç yetişkinlik dönemlerinden itibaren takip edildi ve bilişsel test sonuçlarıyla karşılaştırıldı.

Araştırmaya göre, hayatının önemli bölümünde düşük gelirle yaşayan veya sürekli maddi sıkıntı hisseden kişiler, 53 yaşına geldiklerinde hafıza ve düşünme becerilerini ölçen testlerde daha düşük sonuçlar gösterdi.

Bilim insanları bunun nedenlerinden birinin, sürekli para düşünmenin beyinde oluşturduğu 'bilişsel yük' olabileceğini düşünüyor. Geçim kaygısı, borç baskısı veya gelecekle ilgili belirsizlikler, beynin dikkat ve karar verme gibi süreçler için kullandığı enerjiyi azaltabiliyor.

 

Geçim Kaygısı Sadece Bugünü Değil, İlerleyen Yaşları da Etkiliyor

Geçim Kaygısı Sadece Bugünü Değil, İlerleyen Yaşları da Etkiliyor

Araştırmada dikkat çeken noktalardan biri, geçici ekonomik sıkıntılar değil, yıllara yayılan maddi zorlukların daha güçlü bir ilişki göstermesi oldu.

Katılımcıların beyin görüntülemeleri incelendiğinde, uzun süre düşük gelirle mücadele eden kişilerde 69-71 yaş döneminde beyin sağlığıyla ilgili bazı olumsuz göstergeler daha belirgin bulundu.

Araştırmacılara göre bu sonuçlar, ekonomik koşulların sadece günlük hayatı değil, uzun vadede bilişsel yaşlanma sürecini de etkileyebilecek önemli faktörlerden biri olduğunu gösteriyor.

Peki Kimlerde Etkisi Daha Güçlü Görüldü?

Çalışmada finansal stresin etkilerinin bazı gruplarda daha belirgin olduğu görüldü. Özellikle:

  • Erkeklerde,

  • Çocukluk döneminde ekonomik dezavantaj yaşayanlarda,

  • Alzheimer hastalığıyla ilişkili genetik risk faktörü taşıyan kişilerde,

maddi zorluklarla beyin sağlığı arasındaki bağlantı daha güçlü bulundu.

Beyin Sağlığı Sadece Genetikle Belirlenmiyor

Bu araştırmayla birlik bilim insanları bir kez daha, beyin yaşlanmasının yalnızca genetik özelliklere veya kişisel alışkanlıklara bağlı olmadığını vurguluyor. Yaşam boyunca karşılaşılan sosyal ve ekonomik koşulların da bu süreçte rol oynayabileceğini belirtiyorlar.

Araştırmacılara göre kronik yoksulluğu azaltmaya yönelik destekler, ilerleyen yaşlarda bilişsel gerileme ve demans riskini azaltmaya yardımcı olabilecek adımlardan biri olabilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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