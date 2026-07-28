Bilim İnsanları Açıkladı: Maddi Kaygılar Beyin Yaşlanmasını Etkiliyor
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Maddi sıkıntılar yalnızca yaşam kalitesini değil, beynin yaşlanma sürecini de etkiliyor olabilir! Bilim insanları, uzun süre ekonomik baskı altında kalan kişilerde orta yaşlardan itibaren bilişsel performansın daha düşük olabildiğini ortaya koydu. Araştırma, yıllarca süren finansal zorlukların ilerleyen yaşlarda beyin sağlığıyla ilişkili olabileceğine dikkat çekti.
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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