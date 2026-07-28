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Türk Girişimcilerin Kurduğu Yapay Zeka Şirketi 5U AI'a 3,2 Milyon Dolar Yatırım

Türk Girişimcilerin Kurduğu Yapay Zeka Şirketi 5U AI'a 3,2 Milyon Dolar Yatırım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.07.2026 - 15:25
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Türk girişimciler Yağız Abik ve Fehmi Şener'in Münih'te kurduğu yapay zeka girişimi 5U AI, uluslararası yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı. Lojistik sektörüne geliştirdiği yapay zekâ çalışanlarıyla dikkat çeken şirket, Londra merkezli Emerge Capital liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda 3,2 milyon dolarlık pre-seed yatırım aldı. 

İşte detaylar! 

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Münih'te Kuruldu, Tüm Dünyanın İlgisini Çekti

Münih'te Kuruldu, Tüm Dünyanın İlgisini Çekti

5U AI, Münih Teknik Üniversitesi (TUM) mezunları Yağız Abik ve Fehmi Şener tarafından Almanya'nın Münih kentinde kuruldu. Girişim, lojistik sektöründe zaman alan ve tekrar eden operasyonları yapay zeka ile otomatikleştirmeyi hedefliyor.

Şirketin geliştirdiği AI Workers (Yapay Zeka Çalışanları); teklif hazırlama, rezervasyon oluşturma, sevkiyat takibi, fatura mutabakatı ve veri girişi gibi operasyonel süreçleri insan müdahalesine ihtiyaç duymadan yönetebiliyor. Böylece ekipler, rutin işlere harcadıkları zamanı daha stratejik görevlere ayırabiliyor.

Context Layer Teknolojisiyle Öne Çıkıyor

5U AI'ı benzer yapay zeka çözümlerinden ayıran en önemli özellik ise Context Layer adını verdiği teknoloji. Bu sistem, yapay zekanın yalnızca görevleri yerine getirmesini sağlamıyor, aldığı kararların hangi verilere ve gerekçelere dayandığını da kayıt altına alıyor.

Bu sayede şirketler, yapay zekanın karar alma süreçlerini şeffaf şekilde takip edebilirken, operasyonlarda güvenilirlik ve denetlenebilirlik de artıyor.

İlk Müşterilerinden Biri TCI International Logistics Oldu

İlk Müşterilerinden Biri TCI International Logistics Oldu

Türk girişimcilerin geliştirdiği yapay zeka, çalışanlarını gerçek operasyonlarda kullanmaya da başladı. 5U AI'ın çözümü, uluslararası taşımacılık şirketi TCI International Logistics tarafından hava ve deniz taşımacılığı süreçlerinde aktif olarak kullanılıyor.

TCI International Logistics'in bu adımı, girişimin henüz erken yatırım aşamasında olmasına rağmen ürününü ticari olarak doğrulamayı başardığını gösteren önemli gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor.

3,2 Milyon Dolarlık Yatırım Büyümeyi Hızlandıracak

5U AI'ın aldığı 3,2 milyon dolarlık pre-seed yatırım turuna ise Londra merkezli Emerge Capital liderlik etti. Yatırım turunda ayrıca DHL, Maersk, DSV, GEODIS ve CEVA Logistics gibi küresel lojistik şirketlerinde görev yapan deneyimli yöneticiler de yatırımcı olarak yer aldı.

Şirket, yeni yatırımı ürün geliştirme çalışmalarını hızlandırmak, Avrupa'daki büyümesini sürdürmek ve mühendislik ile ürün ekiplerini genişletmek için kullanmayı planlıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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