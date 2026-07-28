Türk Girişimcilerin Kurduğu Yapay Zeka Şirketi 5U AI'a 3,2 Milyon Dolar Yatırım

5U AI, Münih Teknik Üniversitesi (TUM) mezunları Yağız Abik ve Fehmi Şener tarafından Almanya'nın Münih kentinde kuruldu. Girişim, lojistik sektöründe zaman alan ve tekrar eden operasyonları yapay zeka ile otomatikleştirmeyi hedefliyor.

Şirketin geliştirdiği AI Workers (Yapay Zeka Çalışanları); teklif hazırlama, rezervasyon oluşturma, sevkiyat takibi, fatura mutabakatı ve veri girişi gibi operasyonel süreçleri insan müdahalesine ihtiyaç duymadan yönetebiliyor. Böylece ekipler, rutin işlere harcadıkları zamanı daha stratejik görevlere ayırabiliyor.

Context Layer Teknolojisiyle Öne Çıkıyor

5U AI'ı benzer yapay zeka çözümlerinden ayıran en önemli özellik ise Context Layer adını verdiği teknoloji. Bu sistem, yapay zekanın yalnızca görevleri yerine getirmesini sağlamıyor, aldığı kararların hangi verilere ve gerekçelere dayandığını da kayıt altına alıyor.

Bu sayede şirketler, yapay zekanın karar alma süreçlerini şeffaf şekilde takip edebilirken, operasyonlarda güvenilirlik ve denetlenebilirlik de artıyor.