Türk Girişimcilerin Kurduğu Yapay Zeka Şirketi 5U AI'a 3,2 Milyon Dolar Yatırım
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Türk girişimciler Yağız Abik ve Fehmi Şener'in Münih'te kurduğu yapay zeka girişimi 5U AI, uluslararası yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı. Lojistik sektörüne geliştirdiği yapay zekâ çalışanlarıyla dikkat çeken şirket, Londra merkezli Emerge Capital liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda 3,2 milyon dolarlık pre-seed yatırım aldı.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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