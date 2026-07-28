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250 Yıllık Üniversitenin Başına Geçen İlk Türk Kadın: Prof. Dr. Fatma Deniz

250 Yıllık Üniversitenin Başına Geçen İlk Türk Kadın: Prof. Dr. Fatma Deniz

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.07.2026 - 09:49
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Bursa’da başlayan eğitim yolculuğu, Berlin’de tarihi bir başarıya dönüştü. 250 yılı aşkın geçmişe sahip Berlin Teknik Üniversitesi’nin başkanlığına seçilen Prof. Dr. Fatma Deniz, bu göreve gelen ilk Türk kadın oldu.

Yapay zeka ve nörobilim alanındaki çalışmalarıyla tanınan Fatma Deniz’in hikayesi ise Türkiye’den Almanya’ya ilham verici bir başarı öyküsüne dönüştü. 

İşte detaylar! 

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Bursa'dan Berlin'e Bilim Yolculuğu

Bursa'dan Berlin'e Bilim Yolculuğu

250 yılı aşkın geçmişiyle Almanya'nın en köklü ve Avrupa'nın en saygın teknik üniversitelerinden biri olan Berlin Teknik Üniversitesi'nde (TU Berlin) yeni bir dönem başladı. Prof. Dr. Fatma Deniz, 1 Nisan 2026 itibarıyla üniversitenin başkanlık görevini devralarak kurum tarihinde bu göreve seçilen ilk Türk kadın oldu.

Bu başarı yalnızca kişisel bir kariyer basamağı değil; bilim dünyasında kadınların ve göçmen kökenli akademisyenlerin temsili açısından da önemli bir dönüm noktası. Uzun yıllar erkeklerin ağırlıkta olduğu teknik bilimler alanında, Türkiye kökenli bir bilim insanının Avrupa'nın en prestijli teknik üniversitelerinden birinin en üst yönetimine seçilmesi, uluslararası akademide dikkat çeken gelişmeler arasında gösteriliyor.

Prof. Dr. Fatma Deniz'in İlham Veren Hikayesi!

Prof. Dr. Fatma Deniz'in İlham Veren Hikayesi!

Fatma Deniz'in hikayesi, başarıya giden kısa bir yolun değil; yıllara yayılan emeğin, merakın ve bilime duyulan tutkunun hikayesi.

Çocukluk ve lise yıllarını Bursa'da geçiren Deniz, mezuniyetinin ardından Almanya'ya dönerek Münih Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği eğitimi aldı. Daha sonra hesaplamalı nörobilim alanında doktorasını tamamladı; California Institute of Technology (Caltech), Kaliforniya Üniversitesi Berkeley ve farklı uluslararası araştırma merkezlerinde çalışmalar yürüttü.

Akademik kariyeri boyunca yapay zeka, nörobilim, dil işleme ve insan beyninin bilgiyi nasıl anlamlandırdığı üzerine araştırmalar gerçekleştiren Deniz, disiplinler arası yaklaşımıyla uluslararası bilim dünyasında saygın bir konuma ulaştı.

İnsan Beyni ile Yapay Zekayı Arasında Köprü

Prof. Dr. Fatma Deniz'in çalışmaları, günümüzün en hızlı gelişen araştırma alanlarını bir araya getiriyor.

Araştırmalarının odağında, insan beyninin dili nasıl işlediği ve konuşmayı nasıl anlamlandırdığı yer alırken, bu mekanizmaların yapay zeka sistemlerine aktarılması üzerine de çalışmalar yürütüyor. Nörobilim ile bilgisayar bilimlerini buluşturan araştırmaları sayesinde uluslararası birçok projede görev alan Deniz, aynı zamanda açık bilim, veri paylaşımı ve disiplinler arası araştırmaların güçlü savunucuları arasında gösteriliyor.

Bilimsel Birikimini Yöneticilik Vizyonuyla Birleştirdi

Bilimsel Birikimini Yöneticilik Vizyonuyla Birleştirdi

Prof. Dr. Fatma Deniz, 2023 yılında Berlin Teknik Üniversitesi'nde profesör olarak göreve başladı. Kısa süre sonra üniversitenin dijitalleşme ve sürdürülebilirlikten sorumlu başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

Bu süreçte yalnızca akademik üretimiyle değil; üniversitenin dijital dönüşümü, araştırma altyapılarının güçlendirilmesi, sürdürülebilir kampüs politikaları ve uluslararası iş birliklerine yönelik vizyonuyla da öne çıktı. Aralık 2025'te yapılan seçimlerin ardından üniversitenin yeni başkanı seçilen Deniz, yazının başında da belirttiğimiz üzere görevine 1 Nisan 2026'da başladı.

Bilimin Sınır Tanımadığını Gösteren Bir Başarı

Prof. Dr. Fatma Deniz'in Berlin Teknik Üniversitesi'nin başına geçmesi, yalnızca 'ilk Türk kadın' ünvanıyla sınırlı bir gelişme değil.

250 yılı aşkın geçmişe sahip bir teknik üniversitenin yönetiminin, bilimsel üretimi ve uluslararası akademik birikimiyle öne çıkan bir araştırmacıya emanet edilmesi; akademide değişen temsil anlayışının da güçlü bir örneği olarak görülüyor. Deniz'in başarısı, bilimin milliyet ya da cinsiyetle değil; bilgi, emek ve vizyonla şekillendiğini gösteren önemli örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Bugün Bursa'da bilim insanı olmayı hayal eden bir genç için de dünyanın farklı ülkelerinde akademik kariyer hedefleyen araştırmacılar için de bu hikaye ilham verici bir mesaj taşıyor. Çünkü bazen bir kişinin ulaştığı makam, yalnızca kendi başarısını değil; arkadan gelecek nesiller için açılan yeni kapıları da temsil ediyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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