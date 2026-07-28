250 Yıllık Üniversitenin Başına Geçen İlk Türk Kadın: Prof. Dr. Fatma Deniz
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Bursa’da başlayan eğitim yolculuğu, Berlin’de tarihi bir başarıya dönüştü. 250 yılı aşkın geçmişe sahip Berlin Teknik Üniversitesi’nin başkanlığına seçilen Prof. Dr. Fatma Deniz, bu göreve gelen ilk Türk kadın oldu.
Yapay zeka ve nörobilim alanındaki çalışmalarıyla tanınan Fatma Deniz’in hikayesi ise Türkiye’den Almanya’ya ilham verici bir başarı öyküsüne dönüştü.
İşte detaylar!
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Bursa'dan Berlin'e Bilim Yolculuğu
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Prof. Dr. Fatma Deniz'in İlham Veren Hikayesi!
Bilimsel Birikimini Yöneticilik Vizyonuyla Birleştirdi
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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