250 Yıllık Üniversitenin Başına Geçen İlk Türk Kadın: Prof. Dr. Fatma Deniz

Prof. Dr. Fatma Deniz, 2023 yılında Berlin Teknik Üniversitesi'nde profesör olarak göreve başladı. Kısa süre sonra üniversitenin dijitalleşme ve sürdürülebilirlikten sorumlu başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

Bu süreçte yalnızca akademik üretimiyle değil; üniversitenin dijital dönüşümü, araştırma altyapılarının güçlendirilmesi, sürdürülebilir kampüs politikaları ve uluslararası iş birliklerine yönelik vizyonuyla da öne çıktı. Aralık 2025'te yapılan seçimlerin ardından üniversitenin yeni başkanı seçilen Deniz, yazının başında da belirttiğimiz üzere görevine 1 Nisan 2026'da başladı.

Bilimin Sınır Tanımadığını Gösteren Bir Başarı

Prof. Dr. Fatma Deniz'in Berlin Teknik Üniversitesi'nin başına geçmesi, yalnızca 'ilk Türk kadın' ünvanıyla sınırlı bir gelişme değil.

250 yılı aşkın geçmişe sahip bir teknik üniversitenin yönetiminin, bilimsel üretimi ve uluslararası akademik birikimiyle öne çıkan bir araştırmacıya emanet edilmesi; akademide değişen temsil anlayışının da güçlü bir örneği olarak görülüyor. Deniz'in başarısı, bilimin milliyet ya da cinsiyetle değil; bilgi, emek ve vizyonla şekillendiğini gösteren önemli örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Bugün Bursa'da bilim insanı olmayı hayal eden bir genç için de dünyanın farklı ülkelerinde akademik kariyer hedefleyen araştırmacılar için de bu hikaye ilham verici bir mesaj taşıyor. Çünkü bazen bir kişinin ulaştığı makam, yalnızca kendi başarısını değil; arkadan gelecek nesiller için açılan yeni kapıları da temsil ediyor.