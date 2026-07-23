Uzayda Ahududu Şekeri Bulundu: Hayatın Kökenine Dair Yeni İpucu
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Bilim insanları, Dünya’dan binlerce ışık yılı uzaklıkta yaşamın kökenine dair şaşırtıcı bir ipucu yakaladı. Yıldızlararası uzayda, “ahududu şekeri” olarak bilinen özel bir organik molekül tespit edildi.
Bilim dünyasında heyecan yaratan bu keşif; hayatın başlaması için gereken karmaşık kimyasalların, gezegenler henüz oluşmadan çok önce uzayda var olabileceğini kanıtlıyor. Peki nedir bu “ahududu şekeri” ve yaşamın sırrını nasıl çözecek?
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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