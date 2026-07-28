Bilim İnsanları, Balıklarda İlk Kez Bulaşıcı Kanser Tespit Etti
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Bilim insanları, doğada son derece nadir görülen bir olaya daha tanıklık etti. Kuzey Amerika’daki Brown bullhead kedibalıklarında, kanser hücrelerinin bir balıktan diğerine geçebildiği yeni bir bulaşıcı kanser türü tespit edildi. Keşif, kanserin doğadaki sıra dışı evrimini gözler önüne koydu!
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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