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Bilim İnsanları, Balıklarda İlk Kez Bulaşıcı Kanser Tespit Etti

Bilim İnsanları, Balıklarda İlk Kez Bulaşıcı Kanser Tespit Etti

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.07.2026 - 16:51
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Bilim insanları, doğada son derece nadir görülen bir olaya daha tanıklık etti. Kuzey Amerika’daki Brown bullhead kedibalıklarında, kanser hücrelerinin bir balıktan diğerine geçebildiği yeni bir bulaşıcı kanser türü tespit edildi. Keşif, kanserin doğadaki sıra dışı evrimini gözler önüne koydu! 

İşte detaylar. 

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Gizemli Siyah Lekelerin Ardındaki Gerçek Ortaya Çıktı

Gizemli Siyah Lekelerin Ardındaki Gerçek Ortaya Çıktı

Araştırmacılar, Brown bullhead kedibalıklarında görülen sıra dışı siyah deri lekelerinin nedenini incelemeye başladı. İlk başta bu oluşumların çevresel kirlilik, sudaki toksinler ya da genetik bozukluklarla bağlantılı olabileceği düşünülüyordu. Ancak yapılan kapsamlı genetik analizler, çok daha şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı.

Bilim insanları, farklı balıklardan alınan tümör örneklerinin birbirleriyle neredeyse aynı genetik yapıya sahip olduğunu belirledi. Bu durum, tümörlerin her balığın kendi hücrelerinden bağımsız olarak oluşmadığını; tek bir kanser hücresi soyunun zaman içinde balıktan balığa yayıldığını gösterdi.

Kanser Hücreleri Bulaşıyor! 

Normal şartlarda kanser, bir canlının kendi hücrelerinde başlayan kontrolsüz büyüme olarak biliniyor. Ancak bu keşif, bazı kanser hücrelerinin farklı bireyler arasında aktarılabildiğini ortaya koyan nadir örneklerden biri oldu.

Daha önce Tazmanya canavarlarında, köpeklerde ve bazı deniz canlılarında bulaşıcı kanser vakaları görülmüştü. Brown bullhead kedibalıkları ise bu sıra dışı listeye eklenen yeni bir tür oldu.

İnsanlara Bulaşma Riski Var mı?

İnsanlara Bulaşma Riski Var mı?

Uzmanlara göre kedibalıklarında keşfedilen bu bulaşıcı kanser türünün insanlara bulaştığına dair herhangi bir kanıt bulunmuyor. Ancak araştırmacılar için bu keşif, kanser hücrelerinin bağışıklık sisteminden nasıl kaçabildiğini ve farklı canlılarda nasıl varlığını sürdürebildiğini anlamak açısından büyük önem taşıyor.

Doğada milyonlarca yıldır devam eden evrim süreci, kanserin bile tahmin edilenden çok daha farklı yollarla değişebileceğini gösteriyor. Bu keşif, canlılar arasındaki biyolojik etkileşimlerin ne kadar karmaşık olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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