Bilim İnsanları, Balıklarda İlk Kez Bulaşıcı Kanser Tespit Etti

Araştırmacılar, Brown bullhead kedibalıklarında görülen sıra dışı siyah deri lekelerinin nedenini incelemeye başladı. İlk başta bu oluşumların çevresel kirlilik, sudaki toksinler ya da genetik bozukluklarla bağlantılı olabileceği düşünülüyordu. Ancak yapılan kapsamlı genetik analizler, çok daha şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı.

Bilim insanları, farklı balıklardan alınan tümör örneklerinin birbirleriyle neredeyse aynı genetik yapıya sahip olduğunu belirledi. Bu durum, tümörlerin her balığın kendi hücrelerinden bağımsız olarak oluşmadığını; tek bir kanser hücresi soyunun zaman içinde balıktan balığa yayıldığını gösterdi.

Kanser Hücreleri Bulaşıyor!

Normal şartlarda kanser, bir canlının kendi hücrelerinde başlayan kontrolsüz büyüme olarak biliniyor. Ancak bu keşif, bazı kanser hücrelerinin farklı bireyler arasında aktarılabildiğini ortaya koyan nadir örneklerden biri oldu.

Daha önce Tazmanya canavarlarında, köpeklerde ve bazı deniz canlılarında bulaşıcı kanser vakaları görülmüştü. Brown bullhead kedibalıkları ise bu sıra dışı listeye eklenen yeni bir tür oldu.