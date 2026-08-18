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Ev Temizliğinin Yıldızı Philips 8000 Serisi Aqua Plus İndirimde!

etiket Ev Temizliğinin Yıldızı Philips 8000 Serisi Aqua Plus İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
18.08.2026 - 16:04
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Ev temizliğini yarı yarıya kısaltacak pratik bir süpürge arayanlara müjde! Philips’in en sevilen üst segment kablosuz modellerinden 8000 Serisi Aqua Plus (XC8153/10), Amazon’un kaçırılmayacak fırsatlarıyla şimdi çok daha avantajlı bir fiyata satışta!

Tek hareketle hem süpürme hem silme işini bir arada halleden bu süpürgenin öne çıkan özelliklerine gelin birlikte göz atalım.

Bu içerik 18.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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360° Emiş Teknolojisi ve Karanlık Noktaları Aydınlatan TriActive LED Başlık

360° Emiş Teknolojisi ve Karanlık Noktaları Aydınlatan TriActive LED Başlık

Geleneksel süpürgelerin aksine 360 derece emiş teknolojisine sahip başlığı, sadece ileri giderken değil her açıda tozu ve kiri yakalıyor. Böylece tek bir geçişte bile maksimum toz toplama performansı sunuyor. 

Başlığa entegre TriActive LED ışıklar ise koltuk altları, yatak dipleri veya karanlık köşelerdeki gizli toz ve kırıntıları anında görünür kılarak gözden kaçan hiçbir nokta bırakmıyor.

Aqua Başlık ile Aynı Anda Hem Süpürme Hem Silme Konforu

Aqua Başlık ile Aynı Anda Hem Süpürme Hem Silme Konforu

Sadece toz çekmekle kalmayan Philips Aqua Plus, özel tasarımlı ıslak temizleme başlığı sayesinde aynı anda hem süpürüyor hem de zeminleri siliyor. İleri ve geri hareketlerin her birinde tozu önce çekip ardından silme işlemini gerçekleştirerek zeminlerde leke bırakmıyor. Farklı yüzeylere göre su akışını kendi ayarlayan akıllı sistemi sayesinde sert zeminlerinizi yıpratmadan pırıl pırıl yapıyor.

80 Dakikaya Varan Uzun Çalışma Süresi ve Kesintisiz Güç

80 Dakikaya Varan Uzun Çalışma Süresi ve Kesintisiz Güç

Temizliğin ortasında şarjın bitme derdine son! Yüksek performanslı Lithium-Ion bataryası sayesinde Eco modunda tam 80 dakikaya kadar kesintisiz kullanım imkanı sağlıyor. Evin tamamını tek bir şarjla rahatça temizleyebilirsiniz. En yüksek emiş gücünü sunan Turbo modunda bile sınıfının en uzun çalışma sürelerinden birini vaat ederek dip köşe temizliklerde yüksek performans sunuyor.

Evdeki temizlik rutinini bir üst seviyeye taşımak ve zamandan tasarruf etmek istiyorsanız Philips 8000 Serisi Aqua Plus XC8153/10 Kablosuz Dik Süpürge’yi Amazon güvencesiyle indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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