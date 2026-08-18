Ev Temizliğinin Yıldızı Philips 8000 Serisi Aqua Plus İndirimde!

Geleneksel süpürgelerin aksine 360 derece emiş teknolojisine sahip başlığı, sadece ileri giderken değil her açıda tozu ve kiri yakalıyor. Böylece tek bir geçişte bile maksimum toz toplama performansı sunuyor.

Başlığa entegre TriActive LED ışıklar ise koltuk altları, yatak dipleri veya karanlık köşelerdeki gizli toz ve kırıntıları anında görünür kılarak gözden kaçan hiçbir nokta bırakmıyor.