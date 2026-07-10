2026 LGS Tercihleri Başlıyor: En Yüksek Puanlı Liseler Belli Oldu!
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2026 LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler için tercih heyecanı başladı. MEB takvimine göre LGS tercihleri 13 Temmuz’da başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek.
Bu süreçte öğrencilerin tercih listelerini belirlerken en çok dikkat ettiği kriterlerin başında liselerin taban puanları, kontenjanları ve okul türleri geliyor. 2026 LGS merkezi sınav sonuçlarına göre 452 öğrenci 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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