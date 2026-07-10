article/comments
article/share
Haberler
Eğitim
2026 LGS Tercihleri Başlıyor: En Yüksek Puanlı Liseler Belli Oldu!

2026 LGS Tercihleri Başlıyor: En Yüksek Puanlı Liseler Belli Oldu!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 18:10
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2026 LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler için tercih heyecanı başladı. MEB takvimine göre LGS tercihleri 13 Temmuz’da başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek.

Bu süreçte öğrencilerin tercih listelerini belirlerken en çok dikkat ettiği kriterlerin başında liselerin taban puanları, kontenjanları ve okul türleri geliyor. 2026 LGS merkezi sınav sonuçlarına göre 452 öğrenci 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul’un en yüksek taban puanlı liseleri

İstanbul’un en yüksek taban puanlı liseleri

İstanbul’da en yüksek taban puanla öğrenci alan okulların başında Galatasaray Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi yer aldı. Her iki okul da 500 taban puanla dikkat çekti.

  • Beyoğlu / Galatasaray Lisesi (Fransızca): 500

  • Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi (Almanca): 500

  • Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi (Almanca): 493,9643

  • Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi (Almanca): 491,796

  • Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (İngilizce): 489,0189

  • Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Arapça): 428,2734

  • Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce): 426,8799

  • Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Almanca): 424,5483

Ankara’nın en yüksek taban puanlı liseleri

Ankara’nın en yüksek taban puanlı liseleri

Ankara’da en yüksek taban puana sahip okul Ankara Fen Lisesi oldu. Fen liseleri ve köklü Anadolu liseleri, başkentte tercih listelerinin üst sıralarında yer almaya devam ediyor.

  • Çankaya / Ankara Fen Lisesi (İngilizce): 494,5096

  • Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi (İngilizce): 489,0189

  • Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi (İngilizce): 481,7319

  • Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce): 480,2425

İzmir’in en yüksek taban puanlı liseleri

İzmir’in en yüksek taban puanlı liseleri

İzmir’de Fen Lisesi ve köklü Anadolu liseleri yine en yüksek puanla öğrenci alan okullar arasında yer aldı. Bornova / İzmir Fen Lisesi, şehirdeki en yüksek taban puanlı lise olarak öne çıktı.

  • Bornova / İzmir Fen Lisesi (İngilizce): 493,9643

  • Konak / Atatürk Lisesi (İngilizce): 484,6862

  • Bornova / Bornova Anadolu Lisesi (Almanca): 484,1567

  • Konak / İzmir Kız Lisesi (İngilizce): 468,1166

  • Karşıyaka / Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi (İngilizce): 438,2429

  • Karabağlar / İzmir Anadolu Lisesi (Almanca): 435,1297

LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

MEB tarafından yayımlanan takvime göre LGS tercihleri 13 Temmuz’da başlayacak. Öğrenciler tercih işlemlerini 24 Temmuz 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Yerleştirme sonuçlarının ardından nakil süreci başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ile sonuçları 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın