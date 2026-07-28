Ağustos Ayında Parayı Bulacak 4 Burç!
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Ağustos ayında yaşanacak gezegen geçişleri bazı burçların maddi konularda uzun süredir beklediği hareketliliği başlatabilir. Yeni iş teklifleri, ek kazançlar ve geçmişte verilen emeğin karşılığını alma ihtimali öne çıkarken dört burç ayın para konusunda en şanslı isimleri arasında yer alıyor.
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Aslan burcu görünürlüğünü kazanca çevirecek
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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