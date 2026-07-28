Ağustos Ayında Parayı Bulacak 4 Burç!

Venüs’ün Terazi burcuna geçmesiyle birlikte Terazilerin hem çekiciliği hem de insanlarla kurduğu iletişim güçlenebilir. Arkadaş çevresinden, eski bir iş bağlantısından veya sosyal medya üzerinden gelen teklif beklenmedik bir gelir kapısına dönüşebilir.

Özellikle ortak yürütülen işler, marka anlaşmaları ve ekip projeleri Terazilere kazanç sağlayabilir. Ay boyunca doğru kişilerle bir araya gelmek paradan daha değerli bir fırsat yaratacak. Terazilerin yalnız hareket etmek yerine çevresindeki desteği değerlendirmesi gerekiyor.