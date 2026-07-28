850 Tonluk Kayayı Yıkmak Yerine Oydu! Yedi Çocuğuna Ev Yaptı
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Meksikalı çiftçi Benito Hernández García, henüz sekiz yaşındayken Coahuila Çölü’nde gördüğü dev kayanın altında yaşamayı hayal etti. Yaklaşık 20 yıl sonra arazinin sahibi olan Hernández, 15 metre yüksekliğindeki kayanın altını eşiyle birlikte kazarak üç odalı bir ev inşa etti. Yaklaşık 850 ton ağırlığındaki kaya ise çiftin ve yedi çocuğunun yaşadığı evin doğal çatısına dönüştü.
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Çocukken kurduğu hayal için yaklaşık 20 yıl bekledi
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850 tonluk kaya üç odalı evin çatısına dönüştü
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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