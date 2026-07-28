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850 Tonluk Kayayı Yıkmak Yerine Oydu! Yedi Çocuğuna Ev Yaptı

850 Tonluk Kayayı Yıkmak Yerine Oydu! Yedi Çocuğuna Ev Yaptı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.07.2026 - 16:55
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Meksikalı çiftçi Benito Hernández García, henüz sekiz yaşındayken Coahuila Çölü’nde gördüğü dev kayanın altında yaşamayı hayal etti. Yaklaşık 20 yıl sonra arazinin sahibi olan Hernández, 15 metre yüksekliğindeki kayanın altını eşiyle birlikte kazarak üç odalı bir ev inşa etti. Yaklaşık 850 ton ağırlığındaki kaya ise çiftin ve yedi çocuğunun yaşadığı evin doğal çatısına dönüştü.

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Çocukken kurduğu hayal için yaklaşık 20 yıl bekledi

Çocukken kurduğu hayal için yaklaşık 20 yıl bekledi

Benito Hernández, kayayı ilk kez çocukluğunda candelilla bitkisi toplayan işçilerle bölgede bulunduğu sırada gördü. Henüz sekiz yaşındayken büyüdüğünde evleneceğini, çocuk sahibi olacağını ve ailesiyle kayanın altında yaşayacağını düşündü. Ancak hayalini gerçekleştirebilmek için önce arazinin sahibi olması gerekiyordu.

Yaklaşık 20 yıl sonra araziyi alan Hernández, eşiyle birlikte kayanın altında biriken toprağı kazmaya başladı. Çalışmalar ağır makinelerden ziyade uzun süreli el emeğine dayanıyordu. Hernández, ev için alan açarken çölün sıcaklığına, soğuk gecelere, yorgunluğa ve zaman zaman açlığa dayanmak zorunda kaldığını anlattı.

850 tonluk kaya üç odalı evin çatısına dönüştü

850 tonluk kaya üç odalı evin çatısına dönüştü

Kayanın doğal biçimine göre şekillendirilen ev üç odadan oluşuyor. Odalardan biri aynı anda mutfak, oturma ve yemek alanı olarak kullanılıyor. Aile soğuk gecelerde odun sobasıyla ısınırken evin aydınlatması uzun yıllar boyunca gaz lambalarıyla sağlandı. Yakındaki dağ kaynağı ise ailenin su ihtiyacını karşıladı.

Benito Hernández’in anlatımına göre bölgede sıcaklık kışın sıfırın altında 7 dereceye, yazın ise 47 dereceye kadar çıkabiliyor. Kalın kaya tabakası ısı değişimini yavaşlattığı için evin içi dışarıdaki aşırı sıcak ve soğuktan daha az etkileniyor. Böylece başlangıçta yalnızca doğal bir oluşum olan kaya, evin hem çatısı hem de iklime karşı koruması hâline geldi.

Zamanla ziyaretçilerin ilgisini çeken ev için Hernández’e 2 milyon Meksika pesosuna ulaşan teklifler yapıldı. Ancak çiftçi, hayatının büyük bölümünü verdiği yapıyı satmayı reddetti. Yedi çocuğu yetişkinliklerinde evden ayrılsa da Hernández, arazide konaklama alanları oluşturarak yapıyı turistik bir noktaya dönüştürmeyi hedefledi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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