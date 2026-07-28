850 Tonluk Kayayı Yıkmak Yerine Oydu! Yedi Çocuğuna Ev Yaptı

Kayanın doğal biçimine göre şekillendirilen ev üç odadan oluşuyor. Odalardan biri aynı anda mutfak, oturma ve yemek alanı olarak kullanılıyor. Aile soğuk gecelerde odun sobasıyla ısınırken evin aydınlatması uzun yıllar boyunca gaz lambalarıyla sağlandı. Yakındaki dağ kaynağı ise ailenin su ihtiyacını karşıladı.

Benito Hernández’in anlatımına göre bölgede sıcaklık kışın sıfırın altında 7 dereceye, yazın ise 47 dereceye kadar çıkabiliyor. Kalın kaya tabakası ısı değişimini yavaşlattığı için evin içi dışarıdaki aşırı sıcak ve soğuktan daha az etkileniyor. Böylece başlangıçta yalnızca doğal bir oluşum olan kaya, evin hem çatısı hem de iklime karşı koruması hâline geldi.

Zamanla ziyaretçilerin ilgisini çeken ev için Hernández’e 2 milyon Meksika pesosuna ulaşan teklifler yapıldı. Ancak çiftçi, hayatının büyük bölümünü verdiği yapıyı satmayı reddetti. Yedi çocuğu yetişkinliklerinde evden ayrılsa da Hernández, arazide konaklama alanları oluşturarak yapıyı turistik bir noktaya dönüştürmeyi hedefledi.