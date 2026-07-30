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Kahve ile Aranda Nasıl Bir İlişki Var?

etiket Kahve ile Aranda Nasıl Bir İlişki Var?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
30.07.2026 - 10:59
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Kahve herkes için farklı bir anlam taşıyor. Kimi için güne başlamanın vazgeçilmezi, kimi için uzun sohbetlerin bahanesi… Peki sen hangi gruptasın?

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1. Kahve siparişi verirken genelde ne yaparsın?

2. Kahveni nasıl içersin?

3. Kahve fincanının fotoğrafını çekip paylaşmışlığın var mı?

4. Bir kahve makinesi reklamı gördüğünde…

5. Kahven soğuduğunda yeniden ısıtıp içtiğin oldu mu?

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6. Kahvenin yanında en çok ne yakışır?

7. Evde farklı kupalar biriktiriyor musun?

8. “Bir kahve daha içer misin?” sorusuna cevabın…

Kahve senin için bir yaşam tarzı!

Senin için kahve öyle “arada bir içilen bir şey” değil. Kahve resmen günlük hayatının küçük ama vazgeçilmez bir parçası. Sabah o ilk yudumu almadan kendine gelmen biraz zor olabilir.

Muhtemelen evde favori bir kupan, kahve içmek için sevdiğin bir köşen ve “benim kahvemi kimse benim gibi yapamaz” dediğin bir tarifin vardır. Sen kahveyi sadece içmiyorsun, tadını çıkarıyorsun.

Tam bir kahve kaşifisin!

Sen aynı şeyle yetinmeyenlerdensin. Yeni açılan kahveciler, farklı kahve çeşitleri, değişik sunumlar… Hepsi ilgini çekiyor.

Bir yerde daha önce hiç denemediğin bir kahve varsa büyük ihtimalle “Bunu da bir deneyelim” diyorsundur. Kahve senin için biraz da keşif meselesi.

Kahve senin için güzel bir bahane!

Sen kahveyi biraz da yanında yaşanan güzel anlar için seviyorsun. Çünkü senin için önemli olan sadece fincandaki kahve değil; o kahvenin eşlik ettiği sohbet, kahkaha ve güzel zamanlar.

“Bir kahve içelim” cümlesi senin için çoğu zaman birkaç saatlik muhabbetin başlangıcı olabilir.

Kahve güzel ama abartmaya gerek yok diyorsun!

Sen kahveyle arası iyi olan ama hayatını ona göre şekillendirmeyenlerdensin. Kahve varsa güzel, yoksa da hayat devam ediyor.

Büyük ihtimalle “kahve içmeden güne başlayamam” diyen insanları biraz şaşkınlıkla izliyorsun. Sen daha çok pratik takılan, keyfine göre hareket eden birisin.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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