Kahve ile Aranda Nasıl Bir İlişki Var?
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Kahve herkes için farklı bir anlam taşıyor. Kimi için güne başlamanın vazgeçilmezi, kimi için uzun sohbetlerin bahanesi… Peki sen hangi gruptasın?
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1. Kahve siparişi verirken genelde ne yaparsın?
2. Kahveni nasıl içersin?
3. Kahve fincanının fotoğrafını çekip paylaşmışlığın var mı?
4. Bir kahve makinesi reklamı gördüğünde…
5. Kahven soğuduğunda yeniden ısıtıp içtiğin oldu mu?
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6. Kahvenin yanında en çok ne yakışır?
7. Evde farklı kupalar biriktiriyor musun?
8. “Bir kahve daha içer misin?” sorusuna cevabın…
Kahve senin için bir yaşam tarzı!
Tam bir kahve kaşifisin!
Kahve senin için güzel bir bahane!
Kahve güzel ama abartmaya gerek yok diyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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