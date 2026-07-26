article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 27 Temmuz - 2 Ağustos Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
27 Temmuz 2026 - 2 Ağustos 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.07.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 27 Temmuz - 2 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, 27 Temmuz'da Ay Düğümleri'nin kariyer ile yuva ekseni arasına geçmesi, itibar ve statü peşinde koşarken içsel güvenini ihmal etmemen gerektiğini hatırlatıyor. Güneş ve Jüpiter'in mesleki zirvende buluşması sana görünürlük, takdir ve büyük bir profesyonel fırsat getiriyor. Ne var ki Güney Ay Düğümü'nün aynı köşede oluşu, başarı uğruna evini ve huzurunu geri plana atmamanı öğütlüyor.

Maddi olarak ise Mars'ın ortak kaynaklar alanındaki hareketi, yatırım, kredi ya da paylaşılan bir bütçe konusunu gündemine getiriyor. Kariyerindeki yükseliş de gelirini olumlu etkileyebilir, yalnız bu hafta cömertlikle savurganlığı birbirine karıştırma.

İlişkin varsa, Venüs'ün sosyal çevren alanındaki etkisiyle partnerinle ortak dostlar arasında keyifli vakit geçiriyor, ilişkinize dışarıdan gelen bir tazelik katıyorsunuz. Fakat Kuzey Ay Düğümü'nün yuva alanına geçmesi, asıl derinliğin ev içinde, baş başa anlarda kurulacağını gösteriyor. Bekar Akrepler iş ya da sosyal çevresinden, saygı duyduğu biriyle yoğun bir çekim yaşayabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Akrep burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın