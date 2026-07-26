Sevgili Akrep, Güneş ve Jüpiter'in kariyer zirvende buluşmasıyla bu hafta mesleki yükselişin doğrudan gelirine yansıyabilir, bir terfi ya da takdir cebini de rahatlatabilir. Mars'ın ortak kaynaklar alanındaki hareketi ise yatırım, kredi ya da paylaşılan bir bütçeyi gündemine getiriyor. Kazancın artarken cömertlikle savurganlığı birbirine karıştırma, eline geçenin bir kısmını geleceğe ayırmak sana güven verir.

Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…