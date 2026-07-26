Sevgili Akrep, bu hafta Jüpiter'in kariyer alanındaki bereketi ve Mars'ın etkisi hormonal dengeni ve üreme sistemini gündeme getiriyor, bu hafta bedeninin biraz daha yorgun ya da hassas hissetmesi doğal. Magnezyum açısından zengin besinlere yönelmek ve kendine dinlenme izni vermek bu dönemi rahat atlatmanı sağlar. Güneş ve Jüpiter'in enerjisi ise vücudunun bu hafta senden istediği şeyin performans değil, sadece nazik bir bakım olduğunu gösteriyor.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…